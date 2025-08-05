Трамп не задоволений Путіним та Росією, але розраховує на дипломатичне рішення, - Держдеп США

Державний департамент США підтвердив візит спецпосланника Стіва Віткоффа до РФ цього тижня, зауваживши, що президент Трамп продовжує бути незадоволеним діями Путіна.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент зазначив, що спецпосланник Віткофф цього тижня відвідає Росію, тому ми можемо підтвердити це з трибуни", - зауважила речниця зовнішньополітичного відомства США.

Вона підкреслила, що "Президент (Трамп – ред.) не задоволений паном Путіним та Росією, але він залишається відданим дипломатичним рішенням".

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Водночас Брюс наголосила, що рішення щодо подальших дій проти РФ прийматиме особисто глава Білого дому.

"Він визначає подальший шлях. І коли справа доходить до того, що робить Росія й ті країни, які сприяють її війні проти України, президент Трамп вирішуватиме, як реагувати", - підкреслила представниця Держдепу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф може поїхати до Росії у середу або четвер, 6 чи 7 серпня на прохання Росії.