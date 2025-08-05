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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Трамп не задоволений Путіним та Росією, але розраховує на дипломатичне рішення, - Держдеп США

Трамп незадоволений Путіним

Державний департамент США підтвердив візит спецпосланника Стіва Віткоффа до РФ цього тижня, зауваживши, що президент Трамп продовжує бути незадоволеним діями Путіна.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент зазначив, що спецпосланник Віткофф цього тижня відвідає Росію, тому ми можемо підтвердити це з трибуни", - зауважила речниця зовнішньополітичного відомства США.

Вона підкреслила, що "Президент (Трамп – ред.) не задоволений паном Путіним та Росією, але він залишається відданим дипломатичним рішенням".

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Водночас Брюс наголосила, що рішення щодо подальших дій проти РФ прийматиме особисто глава Білого дому.

"Він визначає подальший шлях. І коли справа доходить до того, що робить Росія й ті країни, які сприяють її війні проти України, президент Трамп вирішуватиме, як реагувати", - підкреслила представниця Держдепу.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф може поїхати до Росії у середу або четвер, 6 чи 7 серпня на прохання Росії.

Автор: 

Держдепартамент США (1669) Трамп Дональд (6619) Віткофф Стів (114)


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Ясно все с тем Трумпом.
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06.08.2025 00:04 Відповісти
дурний чи шо
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06.08.2025 00:07 Відповісти
"Як сто свиней", кажуть у народі.

Але це неправда. Сто свиней в сукупності розумніші.
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06.08.2025 00:49 Відповісти
КРЕТИН. Що тут добавити
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06.08.2025 00:15 Відповісти
У Трампа поки ще є вибір - проходити свідком чи співучасником на процесі в Гаазі.
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06.08.2025 00:19 Відповісти
Хтось ще вірить в 9 серпня? Щось на кшталт "руйнівніх санкцій"? А?
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06.08.2025 00:21 Відповісти
Коли рудий імбецил дасть 50 днів для свого незадоволення ******?
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06.08.2025 00:37 Відповісти
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06.08.2025 00:45 Відповісти
 
 