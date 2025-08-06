Трамп недоволен Путиным и Россией, но рассчитывает на дипломатическое решение, - Госдеп США
Государственный департамент США подтвердил визит спецпосланника Стива Уиткоффа в РФ на этой неделе, отметив, что президент Трамп продолжает быть недовольным действиями Путина.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Президент отметил, что спецпосланник Уиткофф на этой неделе посетит Россию, поэтому мы можем подтвердить это с трибуны", - отметила спикер внешнеполитического ведомства США.
Она подчеркнула, что "Президент(Трамп - ред.) не доволен господином Путиным и Россией, но он остается преданным дипломатическим решением".
В то же время Брюс отметила, что решение о дальнейших действиях против РФ будет принимать лично глава Белого дома.
"Он определяет дальнейший путь. И когда дело доходит до того, что делает Россия и те страны, которые способствуют ее войне против Украины, президент Трамп будет решать, как реагировать", - подчеркнула представитель Госдепа.
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