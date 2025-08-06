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Новости Встреча Виткоффа с Путиным
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Трамп недоволен Путиным и Россией, но рассчитывает на дипломатическое решение, - Госдеп США

Трамп недоволен Путиным

Государственный департамент США подтвердил визит спецпосланника Стива Уиткоффа в РФ на этой неделе, отметив, что президент Трамп продолжает быть недовольным действиями Путина.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Президент отметил, что спецпосланник Уиткофф на этой неделе посетит Россию, поэтому мы можем подтвердить это с трибуны", - отметила спикер внешнеполитического ведомства США.

Она подчеркнула, что "Президент(Трамп - ред.) не доволен господином Путиным и Россией, но он остается преданным дипломатическим решением".

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В то же время Брюс отметила, что решение о дальнейших действиях против РФ будет принимать лично глава Белого дома.

"Он определяет дальнейший путь. И когда дело доходит до того, что делает Россия и те страны, которые способствуют ее войне против Украины, президент Трамп будет решать, как реагировать", - подчеркнула представитель Госдепа.

Автор: 

Госдепартамент США (1872) Трамп Дональд (6120) Стив Уиткофф (113)


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Топ комментарии
+11
Ясно все с тем Трумпом.
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06.08.2025 00:04 Ответить
+7
КРЕТИН. Що тут добавити
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06.08.2025 00:15 Ответить
+6
У Трампа поки ще є вибір - проходити свідком чи співучасником на процесі в Гаазі.
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06.08.2025 00:19 Ответить
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Ясно все с тем Трумпом.
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06.08.2025 00:04 Ответить
дурний чи шо
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06.08.2025 00:07 Ответить
"Як сто свиней", кажуть у народі.

Але це неправда. Сто свиней в сукупності розумніші.
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06.08.2025 00:49 Ответить
КРЕТИН. Що тут добавити
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06.08.2025 00:15 Ответить
У Трампа поки ще є вибір - проходити свідком чи співучасником на процесі в Гаазі.
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06.08.2025 00:19 Ответить
Хтось ще вірить в 9 серпня? Щось на кшталт "руйнівніх санкцій"? А?
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06.08.2025 00:21 Ответить
Ні
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06.08.2025 07:39 Ответить
Коли рудий імбецил дасть 50 днів для свого незадоволення ******?
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06.08.2025 00:37 Ответить
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06.08.2025 00:45 Ответить
Клоуни.
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06.08.2025 05:47 Ответить
Насправді Трамп на стороні Путіна, а риторика просто димова завіса. Все "геройство" Трампа спрямоване на стримування жертв/на параліч жертви агресії.

Ще до 2008 року, - агресія проти суверенної держави Грузія, вся зовнішня політика США, - ніби світового шерифа, гаранта миру на планеті - в результаті заохочувала Путіна до розв'язання воєн на postСССР-івському просторі. Трамп тільки продовжує, розпочате Бушами, Клінтонами, Обамою, Бушем...
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06.08.2025 06:24 Ответить
Політичний імпотент, а ні президент наймогутнійшої Америки.
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06.08.2025 07:08 Ответить
Знову ця руда собака заговорила справжніми своїми намірами. З гачка КДБ злізти не вдалося. Лояльність до України-гра на публіку.та її й не було ніколи. Бабло перемагає все в голові рудого пса.
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06.08.2025 07:18 Ответить
Миші плакали, кололись, але продовжували жерти кактус...
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06.08.2025 08:03 Ответить
Поки по методичці краснова сходиться...
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06.08.2025 08:12 Ответить
оценивать людей в терминах нравится - не нравится, не видя в упор кем является путин на самом деле, делает усилия трампа безрезультатным толчением воды в ступе. людоед, пожирающий людей плевать хотел на то что кому то нравится или не нравится, и только отвернешься, как сам окажешься в желудке своего друга
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06.08.2025 09:08 Ответить
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06.08.2025 09:29 Ответить
 
 