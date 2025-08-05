Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибудет с визитом в Россию в среду, 6 августа. У него будет отдельная встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Посланник Трампа Уиткофф прибудет в Москву в среду, чтобы встретиться с российским руководством", - говорится в сообщении.

По данным росСМИ, в частности пропагандистского госагентства ТАСС, из США уже вылетел самолет, на борту которого может находиться Уиткофф.

По словам источников агентства, визит посланника Трампа в Москву ожидают также 6 августа.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф может поехать в Россию в среду или четверг, 6 или 7 августа по просьбе России.