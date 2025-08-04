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Новости Визит Уиткоффа в рф
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Уиткофф, вероятно, посетит Россию 6 или 7 августа, - Трамп

Виткофф поедет в РФ 6 или 7 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф может поехать в Россию в среду или четверг, 6 или 7 августа по просьбе России.

Как информирует Цензор.НЕТ, это глава Белого дома сказал журналистам в воскресенье в аэропорту в штате Нью-Джерси.

"Возможно, он поедет, думаю, на следующей неделе - в среду или четверг в Россию, они хотели бы его увидеть. Они попросили его о встрече. Поэтому посмотрим, что будет дальше", - отметил Трамп.

В то же время президент подчеркнул, что Уиткофф сейчас сосредоточен на гуманитарной миссии в Газе - в частности на поставке продуктов питания в регион, чтобы люди были "накормлены".

Отвечая на вопрос о санкциях в отношении России, которые могут быть введены в пятницу, если Москва не согласится на выдвинутые условия, Трамп сказал: "Будут санкции, но они, кажется, достаточно хорошо умеют их избегать. Знаете, они хитрецы и достаточно хорошо умеют избегать санкций. Так что посмотрим, что из этого будет".

Чтобы предотвратить санкции Россия должна заключить соглашение, "по которому люди перестанут гибнуть", отметил он.

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Он в очередной раз повторил, что Россия теряет в войне гораздо больше военных, чем Украина.

"Только что появились данные о том, что погибло огромное количество российских солдат, - добавил Трамп, - В Украине тоже, хотя цифры ниже, но все равно тысячи и тысячи людей. А теперь к этому добавляются города, которые попадают под ракетные удары. Так что в этой бессмысленной войне погибает очень много людей".

Трамп подчеркнул, что под его руководством США остановили несколько международных конфликтов, в том числе между Индией и Пакистаном, Камбоджей и Таиландом, и заверил, что сделает все возможное, чтобы прекратить и российскую войну.

"Мы остановили много войн... и мы остановим и эту", - заверил он.

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Автор: 

Трамп Дональд (6100) Стив Уиткофф (112)


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Топ комментарии
+5
Це ж було вже...
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04.08.2025 06:49 Ответить
+5
Просто "Вітьков" везе Путіну "паследнее китайскае предупреждение". Потім буде або : "Извини, "друг Владимир, но меня вынуждают что-то против тебя предпринять...", або "Друг Владимир! Давай дагаваримся так: чтобы я ввёл "очень паказательные санкции", каторые не памешают тебе прадалжать ваевать... Патамушта с меня весь мир начал смеяться, гаваря о "беззубости США"...
Скоріш всього - саме другий варіант і буде... Саме тому "Вітьков" і їде - для "сагласавания" "жахливих санкцій"...
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04.08.2025 07:43 Ответить
+3
лягла і просить
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04.08.2025 06:55 Ответить
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Це ж було вже...
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04.08.2025 06:49 Ответить
Дадуть ляпаса по пиці йому кацоперди, і поїде несолоно хлєбавши.
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04.08.2025 08:01 Ответить
лягла і просить
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04.08.2025 06:55 Ответить
Кремльовські старці знову якусь комбінашку на розвод Трампа вигадали. Як кажуть: - "Слєдіте за рукамі"...
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04.08.2025 07:21 Ответить
Просто "Вітьков" везе Путіну "паследнее китайскае предупреждение". Потім буде або : "Извини, "друг Владимир, но меня вынуждают что-то против тебя предпринять...", або "Друг Владимир! Давай дагаваримся так: чтобы я ввёл "очень паказательные санкции", каторые не памешают тебе прадалжать ваевать... Патамушта с меня весь мир начал смеяться, гаваря о "беззубости США"...
Скоріш всього - саме другий варіант і буде... Саме тому "Вітьков" і їде - для "сагласавания" "жахливих санкцій"...
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04.08.2025 07:43 Ответить
це тіпа у трампа є такий приватний фєльдєгер.
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04.08.2025 08:13 Ответить
Верблюже пальто порєшає наші долі. Вчергове.
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04.08.2025 08:34 Ответить
Випадкові люди випадково вирішують світові проблеми - або брєд сивого (рудого мєрина).
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04.08.2025 08:44 Ответить
тепер остаточно ясно, що нічого не буде ні 8.08, ні через 10 днів, ні через 100.
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04.08.2025 08:53 Ответить
Для чергового поцілунку ***** у дупу. трампон -істота, яка не піддається навчанню.
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04.08.2025 09:16 Ответить
 
 