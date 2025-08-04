Уиткофф, вероятно, посетит Россию 6 или 7 августа, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф может поехать в Россию в среду или четверг, 6 или 7 августа по просьбе России.

Как информирует Цензор.НЕТ, это глава Белого дома сказал журналистам в воскресенье в аэропорту в штате Нью-Джерси.

"Возможно, он поедет, думаю, на следующей неделе - в среду или четверг в Россию, они хотели бы его увидеть. Они попросили его о встрече. Поэтому посмотрим, что будет дальше", - отметил Трамп.

В то же время президент подчеркнул, что Уиткофф сейчас сосредоточен на гуманитарной миссии в Газе - в частности на поставке продуктов питания в регион, чтобы люди были "накормлены".

Отвечая на вопрос о санкциях в отношении России, которые могут быть введены в пятницу, если Москва не согласится на выдвинутые условия, Трамп сказал: "Будут санкции, но они, кажется, достаточно хорошо умеют их избегать. Знаете, они хитрецы и достаточно хорошо умеют избегать санкций. Так что посмотрим, что из этого будет".

Чтобы предотвратить санкции Россия должна заключить соглашение, "по которому люди перестанут гибнуть", отметил он.

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Он в очередной раз повторил, что Россия теряет в войне гораздо больше военных, чем Украина.

"Только что появились данные о том, что погибло огромное количество российских солдат, - добавил Трамп, - В Украине тоже, хотя цифры ниже, но все равно тысячи и тысячи людей. А теперь к этому добавляются города, которые попадают под ракетные удары. Так что в этой бессмысленной войне погибает очень много людей".

Трамп подчеркнул, что под его руководством США остановили несколько международных конфликтов, в том числе между Индией и Пакистаном, Камбоджей и Таиландом, и заверил, что сделает все возможное, чтобы прекратить и российскую войну.

"Мы остановили много войн... и мы остановим и эту", - заверил он.

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