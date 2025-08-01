Уиткофф поедет в РФ после Израиля, - Трамп

Специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф вскоре посетит Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Да, он едет в Израиль, а затем в Россию, верите или нет", - сказал президент США во время брифинга в Белом доме в четверг, 31 июля.

Как сообщила Financial Times, в Иерусалиме Уиткофф уже провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно будущей войны в Газе, поскольку международное давление на Израиль усиливается.

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