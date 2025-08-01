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Уиткофф поедет в РФ после Израиля, - Трамп
Специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф вскоре посетит Россию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
"Да, он едет в Израиль, а затем в Россию, верите или нет", - сказал президент США во время брифинга в Белом доме в четверг, 31 июля.
Как сообщила Financial Times, в Иерусалиме Уиткофф уже провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху относительно будущей войны в Газе, поскольку международное давление на Израиль усиливается.
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Даю у хронологічному порядку та у комплексі всю інформацію навколо візиту Уіткоффа до москви який анонсував Президент США.
1. Візит Уіткоффа запросила саме російька сторона і я про це інформував підписників ще 24го липня - тиждень тому.
2. У неділю, понеділок та вівторок відбувалися "епістолярні контакти" по лініях Ушаков - Келлог, Дмітрієв - Уіткофф, Рубіо - лавров. Ініціатором були росіяне. Ціль - не допустити введення санкцій проти рф через 10 днів. Основний лейтмотив від росіян: "ми не проти припинення вогню, але всі його умови повинні бути чітко прописані в результаті переговорів у форматі ЄС - Китай - рф - Україна". Під час останнього листування Рубіо та лаврова кремлівець заявив, що вчергове просить про термінову розмову Спецпредставника Уіткоффа та Ушакова на який американець почує всі пропозиції рф, які є "реальними, зваженими та такими, які мінімізують ризики порушення можливого режиму припинення вогню".
3. Вчора вранці за Києвом Держдеп отримав особистого листа від путіна. У ньому той "шкодує за жертвами серед мирного населення, перекладає провину за них на українське ППО та, увага - ЗАЯВЛЯЄ ПРО ПРИНЦИПОВУ ЗГОДУ ВВЕДЕННЯ У ДІЮ РЕЖИМУ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ, при умові, що "деталі "Режиму" будуть узгоджені та прописані швидко та якісно командами зацікавлених сторін".
4. Також вчора Міністр фінансів Бессент проінформував Президента США про те, що Китай, на його думку, виконає свою частину домовленостей та здійснить тиск на російське керівництво задля того, щоби уникнути втрат від вторинних санкцій та від підвищення тарифів, які можуть бути введені США.
5. Нікому досі невідомо, про що йшла мова у ході контактів москви та пекіну вчора, але москва у особі Ушакова після них запросила візит Уіткоффа з тим, щоби "Довести доброчесність наших намірів припинити бойові дії якомога швидше". Помічник путіна обіцяє ознайомити Уіткоффа зі "свіжими та проривними ініціативами" росіян, які "зможуть поставити крапку у військовому протистоянні найближчим часом".
6. Як нам повідомили, на нараді у Білому домі можливий візит Уіткоффа схвалили і Президент США, і всі посадовці з "міжнародного блоку" включаючи Держсекретаря США. Абсолютно всі, окрім самого Уіткоффа та, частково, Президента США, вважають, що нічого нового від москви Спецпредставник не почує, але тим не менше слід використати останній шанс для можливого досягнення режиму припинення вогню. Тобто, всі розуміють недоброчесність путіна, але тим не менше дають йому останній шанс "виправити ситуацію та уникнути санкцій".
7. Уіткофф вже сьогодні ввечері повинен прилетіти до москви, на суботу заплановані його переговори з путним та Ушаковим, але можливо переговори відбудуться вже сьогодні одразу по приліту. Новини про них будуть вже або у понеділок вранці, або у неділю вранці чи ввечері.
Як резюме. Я не очікую на жодних реальних домовленостей, які припинять бойові дії у найближчий місяць як мінімум. Але... Все може бути, особливо якщо підключиться Китай. Показова вчорашня заява представника Китаю у ООН - той висловлював "занепокоєння" тим, що Україна стала полігоном для випробування нових типів зброї. Можливо я помиляюся, але все ж вважаю, що припинення вогню, не повномасштабне мирне післявоєнне врегулювання на основі врахування українських інтересів, Китаю безумовно вигідне у тому числі тому, що Пекін не бажає розширення учасників платформи "Taste in Ukraine", а збираються у нас випробувати нову зброю, зокрема ППО, корпорації США, Японії та навіть Південної Кореї, тобто з країн - основних військово-політичних конкурентів Китаю. Вся випробувана на полі бою в Україні зброя врешті решт може бути задіяна проти Китаю у випадку війни за Тайвань.
Чекаємо на розвиток подій. Виключаємо емоційні гойдалки та спокійно спостерігаємо за розвитком подій. Буде або припинення вогню до жовтня, це якщо москва піде на поступки вже завтра, або введення американських санкцій до 10го серпня. У будь якому випадку, Україна не програє від обох варіантів розвитку подій.
Гарного дня.