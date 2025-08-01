Віткофф поїде у РФ після Ізраїлю, - Трамп

Спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф невдовзі відвідає Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Так, він їде до Ізраїлю, а потім до Росії, вірите чи ні", — сказав президент США під час брифінгу в Білому домі у четвер, 31 липня.

Як повідомила Financial Times, у Єрусалимі Віткофф вже провів переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу щодо майбутнього війни в Газі, оскільки міжнародний тиск на Ізраїль посилюється.

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