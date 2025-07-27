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Новини Припинення війни
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Віткофф сподівається на припинення війни в Україні до завершення каденції Трампа

віткофф

Спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав припинення війни в Україні завданням, яке необхідно виконати до завершення президентського терміну Дональда Трампа.

Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ведуча поцікавилася у Віткоффа, на що він розраховує в наступні три з половиною роки каденції Трампа і яким був би найкращий спосіб завершити термін його повноважень як спецпредставника.

"Що ми вирішимо конфлікт Росії з Україною, досягнемо цієї мирної угоди. Тому що це має статись. Ця війна, президент був правий, цього ніколи не мало статись. Я думаю, що ми це вирішимо", - сказав американський посадовець.

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Він також наголосив на важливості стабілізації ситуації на Близькому Сході.

"Якщо ми вирішимо проблеми Росії та України і укладемо мирну угоду, тому що саме це і необхідно, якщо ми досягнемо міцного миру в Газі, встановимо довгостроковий мир на Близькому Сході, я думаю, це будуть головні досягнення", - додав Віткофф.

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Автор: 

Трамп Дональд (6538) війна в Україні (5411) Віткофф Стів (110)


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Топ коментарі
+22
якби наш мудрий нарід у 2019 не наобирав би клоуна, який обіцяв легко зупинити війну, замість справжнього президента-державника, то не треба було б зараз від якогось американського клоуна очікувати припинення війни в Україні... Нажаль ідіоти що у нас що у Штатах однакові - спочатку вони обирають того, хто їм нагло та безапеляційно збреше, а потім, після провалу їхніх очікувань, ідіоти шукають винних всюди, окрім дзеркала, де на них дивиться справжній винуватець їхніх проблем.
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27.07.2025 20:15 Відповісти
+7
А верещали закінчити за день після виборів Трампа. Клоуни?
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27.07.2025 20:01 Відповісти
+7
США дай дєнях на зарплати військовим...
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27.07.2025 20:10 Відповісти
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А верещали закінчити за день після виборів Трампа. Клоуни?
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27.07.2025 20:01 Відповісти
Переспів пісні 20-40 рр. актуальний як ніколи!

Нема хліба, нема сала
Все гетьманцеві забрали,
Ні корови, ні свині Тільки Зеля на стіні.
Гоп мої гречаники Єрмаківці начальники
А зелені- мудаки Посполиті - батраки...
Діти в Польщі, мати в Польщі,
Батько з бронню на заводі,
Як побачить ТЦК Дає хутко драпака.
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27.07.2025 20:08 Відповісти
якби наш мудрий нарід у 2019 не наобирав би клоуна, який обіцяв легко зупинити війну, замість справжнього президента-державника, то не треба було б зараз від якогось американського клоуна очікувати припинення війни в Україні... Нажаль ідіоти що у нас що у Штатах однакові - спочатку вони обирають того, хто їм нагло та безапеляційно збреше, а потім, після провалу їхніх очікувань, ідіоти шукають винних всюди, окрім дзеркала, де на них дивиться справжній винуватець їхніх проблем.
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27.07.2025 20:15 Відповісти
Ні, не клоуни. Пі...уни!
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27.07.2025 21:11 Відповісти
Дууууууже швидко 🤔
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27.07.2025 20:01 Відповісти
Оце ********!
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27.07.2025 20:02 Відповісти
ото пер днув
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27.07.2025 20:02 Відповісти
Пророкифф лізуть з усіх щілинфф, як тарганифф!
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27.07.2025 20:03 Відповісти
Йому б, можна і вангування підробляти, а він прутню радіє…
Але ж, і розумний він, «… На це Ходжа відповів: "нічого вічного немає - за цей час або я помру, або падишах помре, або віслюк здохне!" Поведінка нинішніх можновладців ...
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27.07.2025 20:04 Відповісти
Опа! Так за 24 години ж обіцяв? А шо случвлось?
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27.07.2025 20:06 Відповісти
усыпите эту гниду в моцкве реке
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27.07.2025 20:06 Відповісти
США дай дєнях на зарплати військовим...
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27.07.2025 20:10 Відповісти
Це той власник казіно в Лас-Вегасі, що потужно зіганув при появі *****?
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27.07.2025 20:08 Відповісти
Це той, хто сподівається, що коли Сі з аятоллою у Тегерані будуть ділити світ, то і йому щось обломиться.
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27.07.2025 20:16 Відповісти
Пристали до Віткоффа, а може він оптиміст?
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27.07.2025 20:08 Відповісти
Важно навіть уявити що було б,
якби на їх місці були якісь дурачки:
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27.07.2025 20:09 Відповісти
"вирішимо конфлікт рассосії з Україною", пилять.

Перепрошую, більше слів не знаходиться.

P.S. Щоб тобі, падлюко, так "вирішився конфлікт" з наркоділками, коли вони твоїх нащадків на "голку" посадять.
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27.07.2025 20:10 Відповісти
АГЕНТ КУЙЛА ВІТКО,.ПРИ ЗАВЕРБОВАНОМУ АГЕНТОВІ "КРАСНОВУ" .КОТРИЙ ПО СУМІНИЦТВУ ПРЕЗ США - В КУРСІ...
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27.07.2025 20:14 Відповісти
Ну це вже смішно, було 24 години, потім місяць, тепер вже до закінчення каденції
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27.07.2025 20:15 Відповісти
І я не дуже здивуюся, якщо Трамп оголосить воєнний стан і заявить, що його каденція триває далі.
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27.07.2025 23:00 Відповісти
ніхєра яка довга трампова доба
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27.07.2025 20:17 Відповісти
Ось вам і 24 години!
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27.07.2025 20:24 Відповісти
- Мистер Трамп, что будет, если русские не отреагируют за 50 дней на ваш ультиматум?
- О! Тогда мой ультиматум будет в два раза жестче!
- Можно поточнее?
- Это же очевидно. Я дам им 100 дней.
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27.07.2025 20:30 Відповісти
Смердеть не вредно, но только в США. Коффе.
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27.07.2025 20:37 Відповісти
і вдалося ж відшукати такого патентованого довбойоба...
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27.07.2025 21:03 Відповісти
Що, через 24 години виженуть Трампа з овального кабінету?
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27.07.2025 21:46 Відповісти
А що США скажуть щодо ширшого долучення Північної Кореї до війни?
Там зараз оголосили мобілізацію для відправки нових солдат на війну проти України, все вказує на те, що Пхеньян прагне збільшити військову участь у російській агресії проти України. Крім перекидання військових, Північна Корея продовжує постачання артилерійських *********** та ракет до Москви. Натомість, за інформацією південнокорейських спецслужб, КНДР отримує технічну допомогу росіян в галузі запуску супутників та ракетного наведення.
Джерело: Депутат парламенту Південної Кореї Лі Сонг-Гюн після брифінгу Національної розвідувальної служби (NIS).
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27.07.2025 22:45 Відповісти
 
 