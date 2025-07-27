Віткофф сподівається на припинення війни в Україні до завершення каденції Трампа
Спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав припинення війни в Україні завданням, яке необхідно виконати до завершення президентського терміну Дональда Трампа.
Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ведуча поцікавилася у Віткоффа, на що він розраховує в наступні три з половиною роки каденції Трампа і яким був би найкращий спосіб завершити термін його повноважень як спецпредставника.
"Що ми вирішимо конфлікт Росії з Україною, досягнемо цієї мирної угоди. Тому що це має статись. Ця війна, президент був правий, цього ніколи не мало статись. Я думаю, що ми це вирішимо", - сказав американський посадовець.
Він також наголосив на важливості стабілізації ситуації на Близькому Сході.
"Якщо ми вирішимо проблеми Росії та України і укладемо мирну угоду, тому що саме це і необхідно, якщо ми досягнемо міцного миру в Газі, встановимо довгостроковий мир на Близькому Сході, я думаю, це будуть головні досягнення", - додав Віткофф.
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якби на їх місці були якісь дурачки:
Перепрошую, більше слів не знаходиться.
P.S. Щоб тобі, падлюко, так "вирішився конфлікт" з наркоділками, коли вони твоїх нащадків на "голку" посадять.
- О! Тогда мой ультиматум будет в два раза жестче!
- Можно поточнее?
- Это же очевидно. Я дам им 100 дней.
Там зараз оголосили мобілізацію для відправки нових солдат на війну проти України, все вказує на те, що Пхеньян прагне збільшити військову участь у російській агресії проти України. Крім перекидання військових, Північна Корея продовжує постачання артилерійських *********** та ракет до Москви. Натомість, за інформацією південнокорейських спецслужб, КНДР отримує технічну допомогу росіян в галузі запуску супутників та ракетного наведення.
Джерело: Депутат парламенту Південної Кореї Лі Сонг-Гюн після брифінгу Національної розвідувальної служби (NIS).