Віткофф сподівається на припинення війни в Україні до завершення каденції Трампа

Спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав припинення війни в Україні завданням, яке необхідно виконати до завершення президентського терміну Дональда Трампа.

Про це він сказав в ефірі Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ведуча поцікавилася у Віткоффа, на що він розраховує в наступні три з половиною роки каденції Трампа і яким був би найкращий спосіб завершити термін його повноважень як спецпредставника.

"Що ми вирішимо конфлікт Росії з Україною, досягнемо цієї мирної угоди. Тому що це має статись. Ця війна, президент був правий, цього ніколи не мало статись. Я думаю, що ми це вирішимо", - сказав американський посадовець.

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Він також наголосив на важливості стабілізації ситуації на Близькому Сході.

"Якщо ми вирішимо проблеми Росії та України і укладемо мирну угоду, тому що саме це і необхідно, якщо ми досягнемо міцного миру в Газі, встановимо довгостроковий мир на Близькому Сході, я думаю, це будуть головні досягнення", - додав Віткофф.

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