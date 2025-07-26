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Новини Припинення війни
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Існує кілька сценаріїв закінчення війни. Найгірший - колапс в Україні, - Ходжес

ходжес

З огляду на міжнародну ситуацію, наразі існує три-чотири можливі сценарії завершення війни в Україні. Найсприятливішим із них є активніша підтримка Заходу, яка дозволить Україні опинитися на достатньо сильній позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Він зазначив, що наразі найгіршим сценарієм є повний колапс України, якщо політична воля буде втрачена, а Захід відмовиться продовжувати підтримку Києва.

"Тоді ви отримаєте ситуацію, коли Росія не лише поглине тисячі українських військових, яких змусять вступити до російської армії, але й незабаром почне готуватися до вторгнення в Молдову чи навіть у країну НАТО, таку як Латвія", - наголосив він.

Водночас існує і найкращий сценарій, згідно з яким, Захід та США навпаки активізують свої зусилля, що допоможе економіці, відновить постачання продовольства та енергії. Крім того, це стане потужним сигналом стримування для Китаю.

"І тоді Україна перебуватиме на достатньо сильній позиції, а Росія існуватиме в межах своїх кордонів", - пояснив генерал.

За ще одним сценарієм в Україні може зберегтися нинішній стан речей протягом наступного року. Або ж Україна візьме за приклад підхід Ізраїлю і зробить себе абсолютно неприйнятною для Росії, залишаючись у стані постійної готовності до війни.

Нагадаємо, раніше Ходжес заявив, що Кремль прагне уникнути загальної мобілізації, особливо у великих містах. Росіяни покладатимуться на поповнення своїх лав десятками тисяч північних корейців.

Автор: 

Ходжес Бен (175) війна в Україні (5392)


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Топ коментарі
+6
юра, заспокойтеся, вас усі почули. Висновок ваш простий: Майдан запрєтіть, протестувальників переловити та розстріляти! Не гоже під час війни проти буратінки з агентом "козирєм" йти. Це по перше. По друге, по вошів та гнид не Степан Андрійович сказав, а Симон Петлюра.
Не варто так дешево палитися...
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26.07.2025 15:13 Відповісти
+3
Ходжес каже те, що тут на сайті Цензор люди без усіляких генеральських погонів та без дипломів вчених міжнародників писали прямо з перших місяців війни. Писали що допуск Заходом захвату України приведе тільки до того що російська армія поповниться навченим військовим людським ресурсом для початку захоплення європейських країн. Невже таким поважним людям, як Ходжес, потрібно було три роки для висловлення такої самої думки. І що покласти край можна було ще роки назад.
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26.07.2025 15:01 Відповісти
+3
протести були спровоковані московськими вошами які прийняли та підписали закон в 1 день, як колись якунович.
ботня падляка ви такі кумедні коли хочете перекласти відповідальність на когось іншого.
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26.07.2025 15:40 Відповісти
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ни один из его прогнозов не свершился. А тут он просто перечислил вообще все возможные варианты
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26.07.2025 14:39 Відповісти
Повного колапсу не буде. По одній причині. Що штатам, що європі, що китайцям, вигідний якраз такий сценарій як зараз. Не дати програти Україні повністю, але і виграти теж.

Перемога вигідна лише звичайним українцям.
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26.07.2025 14:44 Відповісти
Створюючи цей колапс, ОПа Єрмака (не вся), сам Єрмак, як організатор цього колапсу палиться не вперше.
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26.07.2025 14:45 Відповісти
єрмак- маникен куйла.як і "зезедент"
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26.07.2025 15:58 Відповісти
Типун тебе на язык.
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26.07.2025 14:47 Відповісти
******* ТЕОРЕТИКИ. Єдиний варіант колапсу до якого веде зелупина шайка Україну зараз. Тільки тупо сліпий не розуміє що почав творити Зєля - він робить все щоб знищити підтримку Заходу!
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26.07.2025 14:47 Відповісти
ЗЕРМАК дуже працює над тим щоб у нас завжди був найгірший сценарій

- можна було робити ППО
- можна було рити окопи
- можна було робити дрони

АЛЕ ЗЕРМАК завжди робить ВСЕ щоб ми були в найгіршому положенні
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26.07.2025 14:48 Відповісти
Сценарії ні про що. Цікаво, хто генерал-лейтенанту у відставці башляє
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26.07.2025 14:48 Відповісти
Ці протести як під копірку, схожі організованими ФСБ у Франції протест жовтих желетів, або Лі Пен ( у нас теж е такий святий і його секта) на Донбасі в 20014 році теж починалось з таких мітингувальників


Скоро путін вас визволить , почекайте йому все подобається він з вами Секта свідків святого хапуги , разом з ФСБ, розвела молодь як сліпих котят. ! Ганьба усім протестувальникам, іде війна ....*уйло їм аплодує не змогли відстояти Україну, Хмельницький, Мазепа, Скоропадський, Бандера, Шухевич і тепер її хоронить сергова свкта свідків зі щурами (як колись це зробив кочубей), на радість *уйлу , коли Зеленьський робить все щоб захистити Україну, шури , разом з ФСБ воює з Зеленьським.

. не дарма Степан Андрійович казав, що нам не так страшні московські воші, як свої гниди….

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26.07.2025 14:49 Відповісти
юра, заспокойтеся, вас усі почули. Висновок ваш простий: Майдан запрєтіть, протестувальників переловити та розстріляти! Не гоже під час війни проти буратінки з агентом "козирєм" йти. Це по перше. По друге, по вошів та гнид не Степан Андрійович сказав, а Симон Петлюра.
Не варто так дешево палитися...
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26.07.2025 15:13 Відповісти
забули "а то путін нападе" а сьогодні він розкачує ситуацію привід знайшов
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26.07.2025 16:13 Відповісти
Такої цитати не існує. Принаймні у жодних надійних джерелах її не знайти.

А що ж тоді казав Петлюра? В оповіданні «Московська воша» він таки дійсно згадував вошей і гнид. Утім, жодних порівнянь не робив. Та й гнидами Петлюра називав тих, хто допомагав росіянам у їхніх злочинах. Тобто колаборантів. А такі, за його словами, є у кожного народу, ми не унікальн
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26.07.2025 16:17 Відповісти
протести були спровоковані московськими вошами які прийняли та підписали закон в 1 день, як колись якунович.
ботня падляка ви такі кумедні коли хочете перекласти відповідальність на когось іншого.
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26.07.2025 15:40 Відповісти
Ходжес каже те, що тут на сайті Цензор люди без усіляких генеральських погонів та без дипломів вчених міжнародників писали прямо з перших місяців війни. Писали що допуск Заходом захвату України приведе тільки до того що російська армія поповниться навченим військовим людським ресурсом для початку захоплення європейських країн. Невже таким поважним людям, як Ходжес, потрібно було три роки для висловлення такої самої думки. І що покласти край можна було ще роки назад.
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26.07.2025 15:01 Відповісти
Як вже задовбали ці висновки недолугих"єкспердів"
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26.07.2025 15:16 Відповісти
Фіфті - фіфті - або Україна вистоїть - або впаде - сильний прогноз
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26.07.2025 15:25 Відповісти
В Україні масштабовано і суттєво збільшено виробництво далекобійної брехні. Очікуємо потужного результату
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26.07.2025 15:32 Відповісти
Ого, якщо Бен "Україна в 2022 забере Крим" Ходжес таке каже, то справи дійсно близькі до катастрофи.
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26.07.2025 15:38 Відповісти
Хочеш швидко обісратися - напиши сценарій щодо України.
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26.07.2025 15:40 Відповісти
 
 