Існує кілька сценаріїв закінчення війни. Найгірший - колапс в Україні, - Ходжес

З огляду на міжнародну ситуацію, наразі існує три-чотири можливі сценарії завершення війни в Україні. Найсприятливішим із них є активніша підтримка Заходу, яка дозволить Україні опинитися на достатньо сильній позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Він зазначив, що наразі найгіршим сценарієм є повний колапс України, якщо політична воля буде втрачена, а Захід відмовиться продовжувати підтримку Києва.

"Тоді ви отримаєте ситуацію, коли Росія не лише поглине тисячі українських військових, яких змусять вступити до російської армії, але й незабаром почне готуватися до вторгнення в Молдову чи навіть у країну НАТО, таку як Латвія", - наголосив він.

Водночас існує і найкращий сценарій, згідно з яким, Захід та США навпаки активізують свої зусилля, що допоможе економіці, відновить постачання продовольства та енергії. Крім того, це стане потужним сигналом стримування для Китаю.

"І тоді Україна перебуватиме на достатньо сильній позиції, а Росія існуватиме в межах своїх кордонів", - пояснив генерал.

За ще одним сценарієм в Україні може зберегтися нинішній стан речей протягом наступного року. Або ж Україна візьме за приклад підхід Ізраїлю і зробить себе абсолютно неприйнятною для Росії, залишаючись у стані постійної готовності до війни.

Нагадаємо, раніше Ходжес заявив, що Кремль прагне уникнути загальної мобілізації, особливо у великих містах. Росіяни покладатимуться на поповнення своїх лав десятками тисяч північних корейців.