Існує кілька сценаріїв закінчення війни. Найгірший - колапс в Україні, - Ходжес
З огляду на міжнародну ситуацію, наразі існує три-чотири можливі сценарії завершення війни в Україні. Найсприятливішим із них є активніша підтримка Заходу, яка дозволить Україні опинитися на достатньо сильній позиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.
Він зазначив, що наразі найгіршим сценарієм є повний колапс України, якщо політична воля буде втрачена, а Захід відмовиться продовжувати підтримку Києва.
"Тоді ви отримаєте ситуацію, коли Росія не лише поглине тисячі українських військових, яких змусять вступити до російської армії, але й незабаром почне готуватися до вторгнення в Молдову чи навіть у країну НАТО, таку як Латвія", - наголосив він.
Водночас існує і найкращий сценарій, згідно з яким, Захід та США навпаки активізують свої зусилля, що допоможе економіці, відновить постачання продовольства та енергії. Крім того, це стане потужним сигналом стримування для Китаю.
"І тоді Україна перебуватиме на достатньо сильній позиції, а Росія існуватиме в межах своїх кордонів", - пояснив генерал.
За ще одним сценарієм в Україні може зберегтися нинішній стан речей протягом наступного року. Або ж Україна візьме за приклад підхід Ізраїлю і зробить себе абсолютно неприйнятною для Росії, залишаючись у стані постійної готовності до війни.
Нагадаємо, раніше Ходжес заявив, що Кремль прагне уникнути загальної мобілізації, особливо у великих містах. Росіяни покладатимуться на поповнення своїх лав десятками тисяч північних корейців.
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Перемога вигідна лише звичайним українцям.
- можна було робити ППО
- можна було рити окопи
- можна було робити дрони
АЛЕ ЗЕРМАК завжди робить ВСЕ щоб ми були в найгіршому положенні
Скоро путін вас визволить , почекайте йому все подобається він з вами Секта свідків святого хапуги , разом з ФСБ, розвела молодь як сліпих котят. ! Ганьба усім протестувальникам, іде війна ....*уйло їм аплодує не змогли відстояти Україну, Хмельницький, Мазепа, Скоропадський, Бандера, Шухевич і тепер її хоронить сергова свкта свідків зі щурами (як колись це зробив кочубей), на радість *уйлу , коли Зеленьський робить все щоб захистити Україну, шури , разом з ФСБ воює з Зеленьським.
. не дарма Степан Андрійович казав, що нам не так страшні московські воші, як свої гниди….
Не варто так дешево палитися...
А що ж тоді казав Петлюра? В оповіданні «Московська воша» він таки дійсно згадував вошей і гнид. Утім, жодних порівнянь не робив. Та й гнидами Петлюра називав тих, хто допомагав росіянам у їхніх злочинах. Тобто колаборантів. А такі, за його словами, є у кожного народу, ми не унікальн
ботня падляка ви такі кумедні коли хочете перекласти відповідальність на когось іншого.