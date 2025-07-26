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Новости Прекращение войны
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Существует несколько сценариев окончания войны. Худший - коллапс в Украине, - Ходжес.

ходжес

Учитывая международную ситуацию, сейчас существует три-четыре возможных сценария завершения войны в Украине. Самым благоприятным из них является активная поддержка Запада, которая позволит Украине оказаться на достаточно сильной позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил экс-командующий сил США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Он отметил, что сейчас худшим сценарием является полный коллапс Украины, если политическая воля будет потеряна, а Запад откажется продолжать поддержку Киева.

"Тогда вы получите ситуацию, когда Россия не только поглотит тысячи украинских военных, которых заставят вступить в российскую армию, но и вскоре начнет готовиться к вторжению в Молдову или даже в страну НАТО, такую как Латвия", - подчеркнул он.

В то же время существует и лучший сценарий, согласно которому, Запад и США наоборот активизируют свои усилия, что поможет экономике, восстановит поставки продовольствия и энергии. Кроме того, это станет мощным сигналом сдерживания для Китая.

"И тогда Украина будет находиться на достаточно сильной позиции, а Россия будет существовать в пределах своих границ", - пояснил генерал.

По еще одному сценарию в Украине может сохраниться нынешнее положение вещей в течение следующего года. Или же Украина возьмет пример с Израиля и сделает себя абсолютно неприемлемой для России, оставаясь в состоянии постоянной готовности к войне.

Напомним, ранее Ходжес заявил, что Кремль стремится избежать всеобщей мобилизации, особенно в крупных городах. Россияне будут полагаться на пополнение своих рядов десятками тысяч северных корейцев.

Автор: 

Ходжес Бен (170) война в Украине (5355)


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Топ комментарии
+6
юра, заспокойтеся, вас усі почули. Висновок ваш простий: Майдан запрєтіть, протестувальників переловити та розстріляти! Не гоже під час війни проти буратінки з агентом "козирєм" йти. Це по перше. По друге, по вошів та гнид не Степан Андрійович сказав, а Симон Петлюра.
Не варто так дешево палитися...
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26.07.2025 15:13 Ответить
+2
ни один из его прогнозов не свершился. А тут он просто перечислил вообще все возможные варианты
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26.07.2025 14:39 Ответить
+2
Повного колапсу не буде. По одній причині. Що штатам, що європі, що китайцям, вигідний якраз такий сценарій як зараз. Не дати програти Україні повністю, але і виграти теж.

Перемога вигідна лише звичайним українцям.
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26.07.2025 14:44 Ответить
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ни один из его прогнозов не свершился. А тут он просто перечислил вообще все возможные варианты
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26.07.2025 14:39 Ответить
Повного колапсу не буде. По одній причині. Що штатам, що європі, що китайцям, вигідний якраз такий сценарій як зараз. Не дати програти Україні повністю, але і виграти теж.

Перемога вигідна лише звичайним українцям.
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26.07.2025 14:44 Ответить
Створюючи цей колапс, ОПа Єрмака (не вся), сам Єрмак, як організатор цього колапсу палиться не вперше.
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26.07.2025 14:45 Ответить
єрмак- маникен куйла.як і "зезедент"
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26.07.2025 15:58 Ответить
Типун тебе на язык.
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26.07.2025 14:47 Ответить
******* ТЕОРЕТИКИ. Єдиний варіант колапсу до якого веде зелупина шайка Україну зараз. Тільки тупо сліпий не розуміє що почав творити Зєля - він робить все щоб знищити підтримку Заходу!
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26.07.2025 14:47 Ответить
ЗЕРМАК дуже працює над тим щоб у нас завжди був найгірший сценарій

- можна було робити ППО
- можна було рити окопи
- можна було робити дрони

АЛЕ ЗЕРМАК завжди робить ВСЕ щоб ми були в найгіршому положенні
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26.07.2025 14:48 Ответить
Сценарії ні про що. Цікаво, хто генерал-лейтенанту у відставці башляє
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26.07.2025 14:48 Ответить
Ці протести як під копірку, схожі організованими ФСБ у Франції протест жовтих желетів, або Лі Пен ( у нас теж е такий святий і його секта) на Донбасі в 20014 році теж починалось з таких мітингувальників


Скоро путін вас визволить , почекайте йому все подобається він з вами Секта свідків святого хапуги , разом з ФСБ, розвела молодь як сліпих котят. ! Ганьба усім протестувальникам, іде війна ....*уйло їм аплодує не змогли відстояти Україну, Хмельницький, Мазепа, Скоропадський, Бандера, Шухевич і тепер її хоронить сергова свкта свідків зі щурами (як колись це зробив кочубей), на радість *уйлу , коли Зеленьський робить все щоб захистити Україну, шури , разом з ФСБ воює з Зеленьським.

. не дарма Степан Андрійович казав, що нам не так страшні московські воші, як свої гниди….

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26.07.2025 14:49 Ответить
юра, заспокойтеся, вас усі почули. Висновок ваш простий: Майдан запрєтіть, протестувальників переловити та розстріляти! Не гоже під час війни проти буратінки з агентом "козирєм" йти. Це по перше. По друге, по вошів та гнид не Степан Андрійович сказав, а Симон Петлюра.
Не варто так дешево палитися...
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26.07.2025 15:13 Ответить
забули "а то путін нападе" а сьогодні він розкачує ситуацію привід знайшов
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26.07.2025 16:13 Ответить
протести були спровоковані московськими вошами які прийняли та підписали закон в 1 день, як колись якунович.
ботня падляка ви такі кумедні коли хочете перекласти відповідальність на когось іншого.
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26.07.2025 15:40 Ответить
Ходжес каже те, що тут на сайті Цензор люди без усіляких генеральських погонів та без дипломів вчених міжнародників писали прямо з перших місяців війни. Писали що допуск Заходом захвату України приведе тільки до того що російська армія поповниться навченим військовим людським ресурсом для початку захоплення європейських країн. Невже таким поважним людям, як Ходжес, потрібно було три роки для висловлення такої самої думки. І що покласти край можна було ще роки назад.
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26.07.2025 15:01 Ответить
Як вже задовбали ці висновки недолугих"єкспердів"
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26.07.2025 15:16 Ответить
Фіфті - фіфті - або Україна вистоїть - або впаде - сильний прогноз
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26.07.2025 15:25 Ответить
В Україні масштабовано і суттєво збільшено виробництво далекобійної брехні. Очікуємо потужного результату
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26.07.2025 15:32 Ответить
Ого, якщо Бен "Україна в 2022 забере Крим" Ходжес таке каже, то справи дійсно близькі до катастрофи.
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26.07.2025 15:38 Ответить
Хочеш швидко обісратися - напиши сценарій щодо України.
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26.07.2025 15:40 Ответить
 
 