Существует несколько сценариев окончания войны. Худший - коллапс в Украине, - Ходжес.

Учитывая международную ситуацию, сейчас существует три-четыре возможных сценария завершения войны в Украине. Самым благоприятным из них является активная поддержка Запада, которая позволит Украине оказаться на достаточно сильной позиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил экс-командующий сил США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Он отметил, что сейчас худшим сценарием является полный коллапс Украины, если политическая воля будет потеряна, а Запад откажется продолжать поддержку Киева.

"Тогда вы получите ситуацию, когда Россия не только поглотит тысячи украинских военных, которых заставят вступить в российскую армию, но и вскоре начнет готовиться к вторжению в Молдову или даже в страну НАТО, такую как Латвия", - подчеркнул он.

В то же время существует и лучший сценарий, согласно которому, Запад и США наоборот активизируют свои усилия, что поможет экономике, восстановит поставки продовольствия и энергии. Кроме того, это станет мощным сигналом сдерживания для Китая.

"И тогда Украина будет находиться на достаточно сильной позиции, а Россия будет существовать в пределах своих границ", - пояснил генерал.

По еще одному сценарию в Украине может сохраниться нынешнее положение вещей в течение следующего года. Или же Украина возьмет пример с Израиля и сделает себя абсолютно неприемлемой для России, оставаясь в состоянии постоянной готовности к войне.

Напомним, ранее Ходжес заявил, что Кремль стремится избежать всеобщей мобилизации, особенно в крупных городах. Россияне будут полагаться на пополнение своих рядов десятками тысяч северных корейцев.