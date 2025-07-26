Существует несколько сценариев окончания войны. Худший - коллапс в Украине, - Ходжес.
Учитывая международную ситуацию, сейчас существует три-четыре возможных сценария завершения войны в Украине. Самым благоприятным из них является активная поддержка Запада, которая позволит Украине оказаться на достаточно сильной позиции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил экс-командующий сил США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.
Он отметил, что сейчас худшим сценарием является полный коллапс Украины, если политическая воля будет потеряна, а Запад откажется продолжать поддержку Киева.
"Тогда вы получите ситуацию, когда Россия не только поглотит тысячи украинских военных, которых заставят вступить в российскую армию, но и вскоре начнет готовиться к вторжению в Молдову или даже в страну НАТО, такую как Латвия", - подчеркнул он.
В то же время существует и лучший сценарий, согласно которому, Запад и США наоборот активизируют свои усилия, что поможет экономике, восстановит поставки продовольствия и энергии. Кроме того, это станет мощным сигналом сдерживания для Китая.
"И тогда Украина будет находиться на достаточно сильной позиции, а Россия будет существовать в пределах своих границ", - пояснил генерал.
По еще одному сценарию в Украине может сохраниться нынешнее положение вещей в течение следующего года. Или же Украина возьмет пример с Израиля и сделает себя абсолютно неприемлемой для России, оставаясь в состоянии постоянной готовности к войне.
Напомним, ранее Ходжес заявил, что Кремль стремится избежать всеобщей мобилизации, особенно в крупных городах. Россияне будут полагаться на пополнение своих рядов десятками тысяч северных корейцев.
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Перемога вигідна лише звичайним українцям.
- можна було робити ППО
- можна було рити окопи
- можна було робити дрони
АЛЕ ЗЕРМАК завжди робить ВСЕ щоб ми були в найгіршому положенні
Скоро путін вас визволить , почекайте йому все подобається він з вами Секта свідків святого хапуги , разом з ФСБ, розвела молодь як сліпих котят. ! Ганьба усім протестувальникам, іде війна ....*уйло їм аплодує не змогли відстояти Україну, Хмельницький, Мазепа, Скоропадський, Бандера, Шухевич і тепер її хоронить сергова свкта свідків зі щурами (як колись це зробив кочубей), на радість *уйлу , коли Зеленьський робить все щоб захистити Україну, шури , разом з ФСБ воює з Зеленьським.
. не дарма Степан Андрійович казав, що нам не так страшні московські воші, як свої гниди….
Не варто так дешево палитися...
ботня падляка ви такі кумедні коли хочете перекласти відповідальність на когось іншого.