Кремль сделает все возможное, чтобы избежать широкомасштабной мобилизации, - Ходжес

Кремль стремится избежать всеобщей мобилизации, особенно в крупных городах. Россияне будут полагаться на пополнение своих рядов десятками тысяч северных корейцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Он отметил, что, скорее всего, российское руководство и дальше будет предлагать огромные премии и денежные поощрения за вступление в армию, чтобы компенсировать военные потери. Однако это однозначно негативно повлияет на рабочую силу и функционирование заводов, которых и так осталось мало.

"Думаю, Северная Корея намерена прислать еще 30 тысяч военных. И это вызывает обеспокоенность, потому что 30 тысяч - это немаленькая цифра, и, как я слышал, эти северокорейцы немного лучше подготовлены, чем первая партия", - добавил Ходжес.

По его убеждению, российское руководство заинтересовано в том, чтобы избежать всеобщей мобилизации, особенно в Москве или Санкт-Петербурге.

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