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Новости Мобилизация в РФ
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Кремль сделает все возможное, чтобы избежать широкомасштабной мобилизации, - Ходжес

Ходжес о мобилизации в РФ

Кремль стремится избежать всеобщей мобилизации, особенно в крупных городах. Россияне будут полагаться на пополнение своих рядов десятками тысяч северных корейцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Он отметил, что, скорее всего, российское руководство и дальше будет предлагать огромные премии и денежные поощрения за вступление в армию, чтобы компенсировать военные потери. Однако это однозначно негативно повлияет на рабочую силу и функционирование заводов, которых и так осталось мало.

"Думаю, Северная Корея намерена прислать еще 30 тысяч военных. И это вызывает обеспокоенность, потому что 30 тысяч - это немаленькая цифра, и, как я слышал, эти северокорейцы немного лучше подготовлены, чем первая партия", - добавил Ходжес.

По его убеждению, российское руководство заинтересовано в том, чтобы избежать всеобщей мобилизации, особенно в Москве или Санкт-Петербурге.

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Автор: 

армия РФ (20125) КНДР (1252) мобилизация (2864) Ходжес Бен (169)


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Ходжес цей мабуть жодного разу не вгадав🤣🤣🤣
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25.07.2025 13:49 Ответить
Звісно що робить. Нарощує виробництво шахедів, модернізує їх. Питання в тому, як цьому протидіяти?
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25.07.2025 13:50 Ответить
"Питання в тому, як цьому протидіяти?"

делать тоже самое, и не на словах
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25.07.2025 13:54 Ответить
Ішака з єлдаком на каштан для початку
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25.07.2025 14:10 Ответить
Які ж наївні ці поціновувачі "рускаво балєта і Талстаєвскаво"!
Чи прикидаються?
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25.07.2025 13:59 Ответить
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25.07.2025 14:05 Ответить
поки дешевше купувати будуть купувати, але коли біжаючі скінчаться то автозакофікація не минуча
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25.07.2025 14:17 Ответить
 
 