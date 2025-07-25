Кремль зробить усе можливе, щоб уникнути широкомасштабної мобілізації, - Ходжес

Кремль прагне уникнути загальної мобілізації, особливо у великих містах. Росіяни покладатимуться на поповнення своїх лав десятками тисяч північних корейців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Він зазначив, що, найімовірніше, російське керівництво і далі пропонуватиме величезні премії та грошові заохочення за вступ до армії, щоб компенсувати військові втрати. Однак це однозначно негативно вплине на робочу силу та функціонування заводів, яких і так залишилося обмаль.

"Думаю, Північна Корея має намір надіслати ще 30 тисяч військових. І це викликає стурбованість, бо 30 тисяч – це немаленька цифра, і, як я чув, ці північнокорейці трохи краще підготовлені, ніж перша партія", - додав Годжес.

На його переконання, російське керівництво зацікавлене в тому, аби уникнути загальної мобілізації, особливо в Москві чи Санкт-Петербурзі.

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