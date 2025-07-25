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Новини Мобілізація в РФ
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Кремль зробить усе можливе, щоб уникнути широкомасштабної мобілізації, - Ходжес

Ходжес про мобілізацію в РФ

Кремль прагне уникнути загальної мобілізації, особливо у великих містах. Росіяни покладатимуться на поповнення своїх лав десятками тисяч північних корейців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив  екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Він зазначив, що, найімовірніше, російське керівництво і далі пропонуватиме величезні премії та грошові заохочення за вступ до армії, щоб компенсувати військові втрати. Однак це однозначно негативно вплине на робочу силу та функціонування заводів, яких і так залишилося обмаль.

"Думаю, Північна Корея має намір надіслати ще 30 тисяч військових. І це викликає стурбованість, бо 30 тисяч – це немаленька цифра, і, як я чув, ці північнокорейці трохи краще підготовлені, ніж перша партія", - додав Годжес.

На його переконання, російське керівництво зацікавлене в тому, аби уникнути загальної мобілізації, особливо в Москві чи Санкт-Петербурзі.

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Автор: 

армія рф (18276) КНДР (1291) мобілізація (3178) Ходжес Бен (174)


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Ходжес цей мабуть жодного разу не вгадав🤣🤣🤣
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25.07.2025 13:49 Відповісти
Звісно що робить. Нарощує виробництво шахедів, модернізує їх. Питання в тому, як цьому протидіяти?
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25.07.2025 13:50 Відповісти
"Питання в тому, як цьому протидіяти?"

делать тоже самое, и не на словах
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25.07.2025 13:54 Відповісти
Ішака з єлдаком на каштан для початку
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25.07.2025 14:10 Відповісти
Які ж наївні ці поціновувачі "рускаво балєта і Талстаєвскаво"!
Чи прикидаються?
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25.07.2025 13:59 Відповісти
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25.07.2025 14:05 Відповісти
поки дешевше купувати будуть купувати, але коли біжаючі скінчаться то автозакофікація не минуча
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25.07.2025 14:17 Відповісти
 
 