Мігрантів у РФ позбавлятимуть громадянства для війни проти України, - СЗР

У РФ мігрантів позбавлятимуть громадянства для війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Ксенофобські настрої у російському суспільстві

Як зазначається, Росія стикається зі збільшуваною кризою, спричиненою міграційними проблемами, що призводять до масштабних конфліктів по всій країні.

На тлі цих подій дедалі помітнішими стають ксенофобські настрої серед більшої частини російського суспільства, яка вкрай негативно сприймає не лише мігрантів, а й вихідців із кавказьких регіонів РФ.

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Розширення переліку підстав для втрати громадянства

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, наприкінці липня поточного року Путін має намір підписати закон, що значно розширить перелік підстав для втрати набутого російського громадянства.

"Серед формальних приводів – публічна підтримка тероризму, співпраця з іноземними державами або міжнародними організаціями, а також "сприяння противнику" чи "загроза безпеці РФ"", - ідеться в дописі.

У СЗР зауважують: "Однак справжня мета Кремля полягає у використанні мігрантів для поповнення своїх військових лав у війні проти України, уникаючи мобілізації "корінного" російського населення.

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Цей крок розглядається як спроба розвʼязати демографічні та мобілізаційні проблеми найменш захищеними верствами населення".

6 мільйонів потенційних солдатів-окупантів

Наразі в офіційному реєстрі Росії перебуває понад 6 мільйонів іноземних громадян, які потенційно можуть потрапити під дію нового закону.