УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9738 відвідувачів онлайн
Новини Трудові мігранти у Росії
2 284 47

РФ примусово мобілізує трудових мігрантів із Центральної Азії та використовує їх як "гарматне м’ясо" в Україні, - ГУР

ГУР: Росія примусово вербує трудових мігрантів на війну проти України

Кремль примусово вербує громадян Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану, для війни проти України. Із трудових мігрантів формують окремі підрозділи та використовують їх на найбільш небезпечних ділянках фронту.

Про це повідомляє ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що громадяни країн Центральної Азії, зокрема Узбекистану та Таджикистану, дедалі частіше стають цілями примусової мобілізації, яку здійснюють російські силові структури. Йдеться насамперед про трудових мігрантів, які прибувають до Росії у пошуках заробітку.

Представники російської армії вводять в оману іноземців обіцянками "швидкого заробітку" за короткостроковими контрактами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Герой сво" обурюється через мігрантів із Центральної Азії: "Я нихера не пойму - я в Новосибирске или в Таджикистане. Что это, бл#дь, такое?!". ВIДЕО

Насправді ж шанси не лише заробити, а й вижити – мінімальні. Більшість таких "добровольців" гине, наголосили у розвідці.

Серед нещодавно знищених найманців з-поміж громадян Узбекистану і Таджикистану:

  • Умаров Сирожиддін Сабирджанович, рядовий 164 окремої мотострілецької бригади (в/ч 11740), жетон АВ-986480, народився 19 березня 1984 року, м. Ташкент.
  • Холбувозода Мухаммад Файзулло, позивний "Басмач", рядовий 1 мотострілецького полку (в/ч 31135), жетон АБ-052894, народився 28 січня 1984 року. Контракт підписав 25 лютого 2025 року.

Із мобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи, які переважно використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ почали мобілізовувати вихідців із Середньої Азії після теракту в Москві: погрожують депортацією, - Центр нацспротиву

У ГУР розповіли, що із мобілізованих мігрантів формують окремі підрозділи, які переважно використовують на найбільш небезпечних ділянках фронту в Україні. 

"Навіть у разі виживання після служби на фронті такі комбатанти не можуть повернутися до нормального життя: в країнах походження на них чекає кримінальне переслідування за участь у збройних формуваннях іноземної держави з перспективою довгострокового ув’язнення", - додали у розвідці.

Автор: 

Азія (86) армія рф (18820) мігранти (1139) ГУР (688) війна в Україні (6350)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Звісна річ, краще безкоштовно бусифікувати власних громадян
показати весь коментар
21.06.2025 11:24 Відповісти
+20
примусово это когда 20к зелени за контракт и 2к в месяц ?)
показати весь коментар
21.06.2025 11:19 Відповісти
+18
Панове, акуратніше треба, у вас тцкашні вуха стирчать, сховайте). А що не подобається, заважає ще на пару-трійку квартир набусифікувати?
показати весь коментар
21.06.2025 11:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
примусово это когда 20к зелени за контракт и 2к в месяц ?)
показати весь коментар
21.06.2025 11:19 Відповісти
Звісна річ, краще безкоштовно бусифікувати власних громадян
показати весь коментар
21.06.2025 11:24 Відповісти
Панове, від вас касапсятиною тхне 🤢
показати весь коментар
21.06.2025 11:28 Відповісти
Панове, акуратніше треба, у вас тцкашні вуха стирчать, сховайте). А що не подобається, заважає ще на пару-трійку квартир набусифікувати?
показати весь коментар
21.06.2025 11:40 Відповісти
Так примусової мобілізації чи вводять в оману перспективами швидкого заробітку?
показати весь коментар
21.06.2025 11:24 Відповісти
Ага! Москальський агент з Горлівки - попався! Отакі підступні провокативні питання тебе й видали, ждунолапоть.
показати весь коментар
21.06.2025 12:13 Відповісти
***** шастать , потрібно дома сидіть
показати весь коментар
21.06.2025 11:29 Відповісти
Шастптт по закордонам може лише пррсрочений с завгоспом
показати весь коментар
21.06.2025 14:00 Відповісти
Так вони ж вже знають, що коли попадуть в полон то з ними будуть поводитись толерантно. Будуть давати жерти-пити те, що вони у себе вдома й не мріяли, видадуть одежу, чисту постіль, будуть вигулювати на футбольних майданчиках, якусь роботу дадуть клеїти там якісь коробки ще й якусь копійку платитимуть. Тому і йдуть. А кацапи їх не міняють, скажуть шо то не їхні. Тому треба їх їПашити і їПашити наглухо.
показати весь коментар
21.06.2025 11:38 Відповісти
Я мав на увазі не мирних таджиків чи інших, я мав на увазі тих хто взяв в руки зброю та прийшов до мене в хату. Коли я був призовного віку і не сидів на дивані то мене ніхто не запитував хочу я кудись чи ні. А ти мабуть ухилянт чи кацап?
показати весь коментар
21.06.2025 11:58 Відповісти
Він манкурт, з ТОТ. Вислужується перед хазяями. А може і на роботі. Я у нього більше 14 ніків на Цензорі нарахував.
показати весь коментар
21.06.2025 12:00 Відповісти
Скоріше за все так...
показати весь коментар
21.06.2025 12:18 Відповісти
Какая у вас насыщенная событиями жизнь.
показати весь коментар
21.06.2025 13:46 Відповісти
Хоч би не позорились, такі новини писати.
показати весь коментар
21.06.2025 11:40 Відповісти
А чого там, вони ж кинули трьох тцкашників в коменти на підтримку
показати весь коментар
21.06.2025 11:43 Відповісти
А деякі вкраїнчики все ще вірять що кацапи йдуть, щоби їм дати акцій Газпрому...
показати весь коментар
21.06.2025 11:44 Відповісти
Та мені начхати на рекламу кацапської армії, котру ти, манкурт з ТОТ тут весь час пхаєш, вислужуючись перед своїм кацапським хазяїном.
показати весь коментар
21.06.2025 11:52 Відповісти
Так це ж ГУР каже в новині. Чи ти новину не читав?
показати весь коментар
21.06.2025 11:55 Відповісти
Він не здатен осмислювати прочитане. Почитай його висери. Зрозуміло, що в людини вже серйозні проблеми...
показати весь коментар
21.06.2025 11:59 Відповісти
Начхати насправді всім на тебе. Ти все просрав, залишився нікому і НАХРІН не потрібним. Тому і істериш. Вже зовсім здурів, скрізь кацапські хазяї і тот ввижаються. Медицина вже безсила? Дожився, що грошей на лікування нема? Сам винен.
показати весь коментар
21.06.2025 11:57 Відповісти
Особисто я нічого не просрав, мій кацапський прихвостню. Більше того- цивільна робота за мною була збережена і повернувся на неї я другого ж дня як звільнився з ЗСУ.
показати весь коментар
21.06.2025 11:59 Відповісти
Бюджетник? Брешеш ти все, ніде ти не воював
показати весь коментар
21.06.2025 12:02 Відповісти
Тому він і жене інших в окопи, сам сподіваючись відсидітись на броні. Панічно боїться бурята, бо знає, що тому похрін, броньований він чи ні. Побіжить штурмувати Варшаву з однією іржавою мосінкою на трьох аж бігом...
показати весь коментар
21.06.2025 12:09 Відповісти
Боится, что придут кацапы и лишат пенсии.
показати весь коментар
21.06.2025 13:48 Відповісти
Я своє відштурмував. Може навіть і твого брата чи кума, котрий побіг в ;Спарту; чи ;пятнашку; особисто я забаранив.
показати весь коментар
21.06.2025 16:02 Відповісти
Call of Duty? Medal of Honor? Counter-Strike? Клавіатуру хоч не зламав, баранивши своїх братів?
показати весь коментар
21.06.2025 16:12 Відповісти
Війна, кацапчику. Війна.
показати весь коментар
21.06.2025 16:14 Відповісти
Ну, звісно. Диван не розламай, воєн.
показати весь коментар
21.06.2025 16:17 Відповісти
Ще +1 з касти тих, хто "захотів - звільнився"? Щось для інших це недосяжна ціль, а в тебе так легко вийшло, повоював - і додому
показати весь коментар
21.06.2025 12:42 Відповісти
Дуже просто. Інвалідність.
показати весь коментар
21.06.2025 16:01 Відповісти
Старечий Альцгеймер? По твоїх висерах це помітно...
показати весь коментар
21.06.2025 16:15 Відповісти
Сереш тут якраз ти. Чи то в тебе такий ;Голас Данбасса;?
показати весь коментар
21.06.2025 16:19 Відповісти
В тому і справа, що ти вже не здатен осмислювати і розуміти те, що сам же і карякаєш. Набір людоненависницьких тупих висерів.
показати весь коментар
21.06.2025 16:28 Відповісти
Кацапи й сєпари з ждунами не люди.
показати весь коментар
21.06.2025 16:31 Відповісти
Так ти ж і є справжній ждун. Чи ти вже, навіть, і цього не усвідомлюєш?
показати весь коментар
21.06.2025 16:33 Відповісти
Десь тут на цензорі мають бути відео як чувак у формі зсу дає кацапу тушонку та примушує її з'їсти, а на иншому як чувачок дає кацапу цигарки зі словами "на браток закури" і таких відео з сюсюканням до кацапів вистачає, а потім ці герої відео приходять в інтернет і розповідають як тут цивільні чекають на кацапів. Цікаво, те нещастя яке не може написати правильно своє кацапляче ім'я давав своїм братикам тушонку чи покурити або те і те?
показати весь коментар
21.06.2025 18:50 Відповісти
А в Україні слабо побртти в рекрути смаглявих з базарів та очікуваних запрошених гастарбайтерів з Бангладеші?
показати весь коментар
21.06.2025 12:16 Відповісти
А в Україні смагляві з базарів мають набагато більше прав, ніж українці. Тцк їх не чіпає, воювати не примушує, кордони для них відкриті. Такий от парадокс...
показати весь коментар
21.06.2025 13:31 Відповісти
Не тільки до війська їх вербують(
В нашому окупованому місті вже справжній Ташкент, будівельники із виводками поприїздили, кажуть, що на немитій їх зараз утискають, а НА Україні і клімат гарний і гроші дають, залишимся, кажуть((((
показати весь коментар
21.06.2025 12:20 Відповісти
А що це у вас за окуповане місто, де кучу узбеків привезли, якщо не секрет?
показати весь коментар
21.06.2025 21:48 Відповісти
Фух, добре що у нас бусифікованих не використовують як "гарматне м'ясо", кожного хлопця бережуть.
показати весь коментар
21.06.2025 12:27 Відповісти
Яких бусифікованих? Нема в нас ніякої бусифікації. То все кацапське іпсо. В нас все виключно добровільно. Тверді терміни і умови служби, солідні оклади, різноманітні виплати, страховки, пільги, забезпечення, пожиттєве утримання в разі чого, батьківське відношення командирів... Всього і не перерахуєш....
показати весь коментар
21.06.2025 12:34 Відповісти
Дякую, що виправили. То я від бабусь під під'їздом почув.
показати весь коментар
21.06.2025 12:42 Відповісти
Це той гур, який стверджував, що ракет на россії 5 штук залишилося, разок стрельнути та потім каву в Криму пити поїдемо? Цей будангве віримо!
показати весь коментар
21.06.2025 18:18 Відповісти
 
 