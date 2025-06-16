УКР
10 922 34

"Герой сво" обурюється через мігрантів із Центральної Азії: "Я нихера не пойму - я в Новосибирске или в Таджикистане. Что это, бл#дь, такое?!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий на війні в Україні "герой сво", фільмує дитячий майданчик біля свого будинку та обурюється через велику кількість мігрантів із Центральної Азії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно групу жінок у традиційному мусульманському вбранні, які, ймовірно вийшли на прогулянку зі своїми дітьми.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський командир віддає наказ продовжувати бій пораненим підлеглим, які просять про евакуацію: "Как вы за#бали, чурки! Не может идти, пускай ползет!". ВIДЕО

Азія (86) мігранти (1138) шовінізм (6) русский мир (483)
