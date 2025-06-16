"Герой сво" обурюється через мігрантів із Центральної Азії: "Я нихера не пойму - я в Новосибирске или в Таджикистане. Что это, бл#дь, такое?!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий на війні в Україні "герой сво", фільмує дитячий майданчик біля свого будинку та обурюється через велику кількість мігрантів із Центральної Азії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно групу жінок у традиційному мусульманському вбранні, які, ймовірно вийшли на прогулянку зі своїми дітьми.

Увага! Ненормативна лексика!

