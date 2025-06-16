10 922 34
"Герой сво" обурюється через мігрантів із Центральної Азії: "Я нихера не пойму - я в Новосибирске или в Таджикистане. Что это, бл#дь, такое?!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий на війні в Україні "герой сво", фільмує дитячий майданчик біля свого будинку та обурюється через велику кількість мігрантів із Центральної Азії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно групу жінок у традиційному мусульманському вбранні, які, ймовірно вийшли на прогулянку зі своїми дітьми.
Увага! Ненормативна лексика!
а якщо більш точно за локацією - на **********, тобто у глибокій *****
ПОки чоловіки на фронті , патріотки вже стерли .... з усіми с ким можно. Є тут одна патріотка, розказує як вона любе Батьківщину, але чоловіку (вже нажаль убитому) казала роби що хочешь (доглядай батьків скільки хочешь) але я в Україну не ногою.
Я кажу про патріотом з прапорцями які за кордоном до всцику ******* батьківщину, але на батьківщину хер вигонишь