"Герой сво" возмущается из-за мигрантов из Центральной Азии: "Я нихера не пойму - я в Новосибирске или в Таджикистане. Что это, бл#дь, такое?!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший на войне в Украине "герой сво", снимает детскую площадку возле своего дома и возмущается из-за большого количества мигрантов из Центральной Азии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно группу женщин в традиционных мусульманских нарядах, которые, вероятно, вышли на прогулку со своими детьми.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский командир отдает приказ продолжать бой раненым подчиненным, которые просят об эвакуации: "Как вы за#бали, чурки! Не может идти, пусть ползет!". ВИДЕО