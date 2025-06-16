10 922 34
"Герой сво" возмущается из-за мигрантов из Центральной Азии: "Я нихера не пойму - я в Новосибирске или в Таджикистане. Что это, бл#дь, такое?!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший на войне в Украине "герой сво", снимает детскую площадку возле своего дома и возмущается из-за большого количества мигрантов из Центральной Азии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно группу женщин в традиционных мусульманских нарядах, которые, вероятно, вышли на прогулку со своими детьми.
Внимание! Ненормативная лексика!
а якщо більш точно за локацією - на **********, тобто у глибокій *****
ПОки чоловіки на фронті , патріотки вже стерли .... з усіми с ким можно. Є тут одна патріотка, розказує як вона любе Батьківщину, але чоловіку (вже нажаль убитому) казала роби що хочешь (доглядай батьків скільки хочешь) але я в Україну не ногою.
Я кажу про патріотом з прапорцями які за кордоном до всцику ******* батьківщину, але на батьківщину хер вигонишь