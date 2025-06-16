РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7183 посетителя онлайн
Новости Видео Россия для русских?
10 922 34

"Герой сво" возмущается из-за мигрантов из Центральной Азии: "Я нихера не пойму - я в Новосибирске или в Таджикистане. Что это, бл#дь, такое?!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший на войне в Украине "герой сво", снимает детскую площадку возле своего дома и возмущается из-за большого количества мигрантов из Центральной Азии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно группу женщин в традиционных мусульманских нарядах, которые, вероятно, вышли на прогулку со своими детьми.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский командир отдает приказ продолжать бой раненым подчиненным, которые просят об эвакуации: "Как вы за#бали, чурки! Не может идти, пусть ползет!". ВИДЕО

Автор: 

Азия (55) мигранты (996) шовинизм (47) русский мир (645)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+53
Ти в Оркостані, ідіот!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 14:46 Ответить
+35
Звикай, скоро ще брати і сестри із Ірана припреться.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:47 Ответить
+16
у повній дупі
а якщо більш точно за локацією - на **********, тобто у глибокій *****
показать весь комментарий
16.06.2025 14:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти в Оркостані, ідіот!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 14:46 Ответить
Ей, ваньок, ти очєнь долго плавал !

.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:51 Ответить
Звикай, скоро ще брати і сестри із Ірана припреться.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:47 Ответить
За ними корейці з китайцями... Хана рюцькому духу
показать весь комментарий
16.06.2025 17:12 Ответить
Ти в царстві антихриста, і нема чого нарікати
показать весь комментарий
16.06.2025 14:48 Ответить
у повній дупі
а якщо більш точно за локацією - на **********, тобто у глибокій *****
показать весь комментарий
16.06.2025 14:51 Ответить
Подякуй що приїхав не в чорному мішку.Це що батиш це дрібниці.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:53 Ответить
Тю, русский на русскага бочку катить...это же самая главная скрепа. ЗЫ... К слову русский - слова синонимы: чурка я - использованная, ЗВЕРИ, бармалеи, чурбаны...
показать весь комментарий
16.06.2025 14:53 Ответить
Тхне денаціфікацією у новосібі.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:05 Ответить
А цей кацап не дурень - каже дуже тихо, бо таджики можуть і до фаркопу за мотузку прив*язати....
показать весь комментарий
16.06.2025 14:55 Ответить
Купи коврик и учи Коран. И закрой рот
показать весь комментарий
16.06.2025 14:56 Ответить
У Європі те саме.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:59 Ответить
Килимок вже придбав
показать весь комментарий
16.06.2025 15:04 Ответить
і в нас скоро..цивілізація гине..
показать весь комментарий
16.06.2025 15:14 Ответить
Ти в ху... лостані і це твоє майбутнє
показать весь комментарий
16.06.2025 15:03 Ответить
Майбунє України теж. Подобається це комусь чи ні.

ПОки чоловіки на фронті , патріотки вже стерли .... з усіми с ким можно. Є тут одна патріотка, розказує як вона любе Батьківщину, але чоловіку (вже нажаль убитому) казала роби що хочешь (доглядай батьків скільки хочешь) але я в Україну не ногою.
показать весь комментарий
16.06.2025 15:03 Ответить
Як мені подобається коли мені з за кордону розповідають що у нас. Втік і сиди мовчки, скоро усіх депортувати почнуть, тоді і будеш розповідати
показать весь комментарий
16.06.2025 15:08 Ответить
Втік я чи ні, твою банку то цікавити не повинно. Те що ти лишився за забором не моя ділема. То особисто твій вибір.

Я кажу про патріотом з прапорцями які за кордоном до всцику ******* батьківщину, але на батьківщину хер вигонишь
показать весь комментарий
16.06.2025 18:30 Ответить
дебіл, скоро китайці дістануться вас))
показать весь комментарий
16.06.2025 15:06 Ответить
Ти маєш центр ху... лостану, бо востока вже їхній
показать весь комментарий
16.06.2025 15:09 Ответить
Твою жену ибёт Джамшут!🤣😅😂🤪😆🥳
показать весь комментарий
16.06.2025 15:09 Ответить
и рафшан..
показать весь комментарий
16.06.2025 15:16 Ответить
Це спеціальна таджикська операція. Все строго за планом кремлівського Z-фюрера.
показать весь комментарий
16.06.2025 15:16 Ответить
Это они не понимают, какого хера ты в их Новосибирск приперся, орк.
показать весь комментарий
16.06.2025 15:17 Ответить
Зульфія, Зухра, Лейла, Гюльчатай!
показать весь комментарий
16.06.2025 15:23 Ответить
Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия и Гюльчатай
показать весь комментарий
16.06.2025 15:30 Ответить
Ні, якщо своїх чоловіків відправляти в м'ясні штурми, то звичайно в їхніх колишніх квартирах хтось буде жити. Той, хто зможе знайти роботу в тому місці. На яку москалі йти не хочуть. Що тут дивного?
показать весь комментарий
16.06.2025 15:28 Ответить
Тим більше, що за дохлого кацапа більше білу ладу не придбаєш, хіба що кіло пельменів, а то і брилу льоду, що те ж, непогано! 😁
показать весь комментарий
16.06.2025 15:42 Ответить
это росияяяяя !!! ....ть ((((
показать весь комментарий
16.06.2025 16:07 Ответить
Ти ідіот замість дома працювать будувать своє життя пішов за легкими грошима вбивать українців отримав 1 більше міліона баранів розвалену економіку потікали за кордон бог зна скільки а тупі джамшут і равшан приперли своїх гюльнару з виводком басмаченят та ще і весь аул приперся з наркотою яку продають вашім молодим долбням за виручені гроші скуповують все житло громадянство зброю кришу від мусорів бо мусора всі як не даги так буряти кадирівці тува одне слово ліміта понаєхі то звикай до нових порядків замість півня з ранку мула верещіть крізь мавпи бігають всіх задрочують і слова не скажеш
показать весь комментарий
16.06.2025 16:30 Ответить
Це для них тільки початок!
показать весь комментарий
16.06.2025 17:15 Ответить
 
 