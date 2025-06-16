РУС
12 084 45

Российский командир отдает приказ продолжать бой раненым подчиненным, которые просят об эвакуации: "Как вы за#бали, чурки! Не может идти, пускай ползет!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин докладывает своему командиру о "трехсотом" соратнике и просит о его эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно, что в ответ два оккупанта получают приказ продолжать бой.

"Военнослужащий из 78-го полка ВС РФ с осколочными ранениями руки и ноги умолял об эвакуации. В ответ - приказ продолжать выполнение задания. Никакой помощи - только мясо для штурма. Жизнь солдат ВС РФ - расходный материал", - отмечается в комментарии к записи.

Автор: 

армия РФ (20613) эвакуация (2182) уничтожение (7951) русский мир (645)
Топ комментарии
+34
наочний приклад, шо чекає на ждунів та ухилянтів, "не народжених" для війни
16.06.2025 09:47 Ответить
+24
Точно таке буде відношення до укрнаїнців, які підуть воювати "за русский мир" проти "піндосів". Хоча чому буде, вони сьогодні перетирають на фарш зрадників хахлів, які залишилися на окупованих територіях і воюють за кацапів.
16.06.2025 09:53 Ответить
+19
Клінічні ідіоти! Помирають за "Рюзьке мир".
16.06.2025 09:45 Ответить
Безжальність своїх і чужих на полі бою дає результат.
Проблема в тому, що у них є ким платити за такий підхід.
16.06.2025 09:45 Ответить
Чурки для них не свої. А просто закріпачені колишні вороги
16.06.2025 10:03 Ответить
саме так.
ще монголи гнали поперед себе захоплених ворогів щоб зменшити свої втрати.
16.06.2025 14:16 Ответить
Клінічні ідіоти! Помирають за "Рюзьке мир".
16.06.2025 09:45 Ответить
Цікаво що думають Камази Помоєви та Рулони Обоєви дивлячись хто вони для рускіх хазяїв...
16.06.2025 09:57 Ответить
Багато разів помічено, що вони тут думають тільки про те, як стати ще "більш рускими", щоб їх нарешті прийняли за своїх та перестали знущатися.
16.06.2025 11:10 Ответить
Це називається ,,денацифікація України"😂
16.06.2025 09:45 Ответить
наочний приклад, шо чекає на ждунів та ухилянтів, "не народжених" для війни
16.06.2025 09:47 Ответить
Думаєш поставлять на вишку з пулємьотом? Оці теж так думали...
16.06.2025 10:00 Ответить
якщо оспівуваний тобою рудий донні реалізує поставлене йому ****** завдання з повної капітуляції України, тоді буде не до сміху
16.06.2025 10:16 Ответить
Українці зроблять усе, щоб цього не сталося
16.06.2025 10:21 Ответить
це ти про мусорів сказав? донецькі непогано себе почувають, кримські також... Чи ти про селян хліборобів?
16.06.2025 12:29 Ответить
у кримських та лугандонівських манкуртів-зрадників є проблеми, й чималі
ще з серпня-вересня 14-го почалися
16.06.2025 12:33 Ответить
Воно не може ходити, паскуда. А якого ти приперлося в Україну? Оркам своїх не жаль, а цих манкуртів і подавно.
16.06.2025 09:47 Ответить
чурка чуркам
16.06.2025 09:49 Ответить
Відповідь повинна бути одна - всими аулами на "мацкву." Але це не про рабів.
16.06.2025 09:49 Ответить
-Командир у меня патроны к пулемету закончились!
-Но ты же комсомолец!
И пулемет застрочил дальше...
16.06.2025 09:49 Ответить
Точно таке буде відношення до укрнаїнців, які підуть воювати "за русский мир" проти "піндосів". Хоча чому буде, вони сьогодні перетирають на фарш зрадників хахлів, які залишилися на окупованих територіях і воюють за кацапів.
16.06.2025 09:53 Ответить
До якох категорії відноситесь ви? Краще б звернулись до ждунів які думають що з ними братушкі будуть поводитись краще.
16.06.2025 10:10 Ответить
Звісно - москаль прийде то не питатиме, мав ти відстрочку чи ні. Батька на Варшаву, а дітей на перевиховання у Сибір. Оце значить такої долі й бажають ті, хто прикривається відстрочками.
16.06.2025 10:26 Ответить
Я так розумію Україну, ти вже здав
16.06.2025 10:39 Ответить
Чому ви зосереджуєтесь на мені? Почніть з себе.
16.06.2025 10:40 Ответить
Судьба ухилянтов
16.06.2025 10:18 Ответить
на окупованих кацапами територіях українців мобілізують без жодних контрактів або тупо непоправно калічать/вбивають
се ля ві
16.06.2025 10:29 Ответить
16.06.2025 10:45 Ответить
Чємодан, вокзал, росія.
16.06.2025 10:48 Ответить
Не падайте духом, поручик Голицын, Корнет Оболенский, смените штани
16.06.2025 10:19 Ответить
Нам їх треба пожаліти????🤡🤡🤡
16.06.2025 10:23 Ответить
Мене більше дивують такі громадяни ху...лостану, мабуть правду каже цій командир, що вони чурки, і повинні гинуть за ху...лостан в першу чергу.
16.06.2025 10:37 Ответить
Ну чо, норм...)))
16.06.2025 10:51 Ответить
А це тут до чого?
Розповідають.
Україна не засРашка де розповіді по ТВ тільки про "патєрь нєть" та "Кієв за трі дня"..... й лише "пабєди" у рашистов на ТВ.
16.06.2025 11:13 Ответить
Всі кацапи мають здохнути за х7йла та його банду, щоб діти х7йла та банди жили у замках з прислугою напівголодний Іван продає своє життя за 1-2 млн. сРублей..... їм звісно більше обіцяють але більше нікому не виплочують майже.
Були б кацапи не дегенерати вже б повісили х7йла та його банду на площі й припинили війну та жиди собі далі у своєму лайні.
16.06.2025 11:16 Ответить
Такие же чурки будут у твоей дочурки!
16.06.2025 12:33 Ответить
 
 