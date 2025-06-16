Российский командир отдает приказ продолжать бой раненым подчиненным, которые просят об эвакуации: "Как вы за#бали, чурки! Не может идти, пускай ползет!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин докладывает своему командиру о "трехсотом" соратнике и просит о его эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно, что в ответ два оккупанта получают приказ продолжать бой.

"Военнослужащий из 78-го полка ВС РФ с осколочными ранениями руки и ноги умолял об эвакуации. В ответ - приказ продолжать выполнение задания. Никакой помощи - только мясо для штурма. Жизнь солдат ВС РФ - расходный материал", - отмечается в комментарии к записи.

