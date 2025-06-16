Российский командир отдает приказ продолжать бой раненым подчиненным, которые просят об эвакуации: "Как вы за#бали, чурки! Не может идти, пускай ползет!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин докладывает своему командиру о "трехсотом" соратнике и просит о его эвакуации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно, что в ответ два оккупанта получают приказ продолжать бой.
"Военнослужащий из 78-го полка ВС РФ с осколочными ранениями руки и ноги умолял об эвакуации. В ответ - приказ продолжать выполнение задания. Никакой помощи - только мясо для штурма. Жизнь солдат ВС РФ - расходный материал", - отмечается в комментарии к записи.
Топ комментарии
+34 Wild MadDog
показать весь комментарий16.06.2025 09:47 Ответить Ссылка
+24 Поділля16
показать весь комментарий16.06.2025 09:53 Ответить Ссылка
+19 Димитрий CrimeaBandera
показать весь комментарий16.06.2025 09:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Проблема в тому, що у них є ким платити за такий підхід.
ще монголи гнали поперед себе захоплених ворогів щоб зменшити свої втрати.
ще з серпня-вересня 14-го почалися
-Но ты же комсомолец!
И пулемет застрочил дальше...
се ля ві
Розповідають.
Україна не засРашка де розповіді по ТВ тільки про "патєрь нєть" та "Кієв за трі дня"..... й лише "пабєди" у рашистов на ТВ.
Були б кацапи не дегенерати вже б повісили х7йла та його банду на площі й припинили війну та жиди собі далі у своєму лайні.