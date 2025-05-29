Пожилая россиянка ударила палкой мигранта из Средней Азии: "Есть гражданство? На СВО! На фарш, сука! Не хочешь - чемодан, вокзал, кишлак". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пожилая россиянка проводит сеанс патриотического "воспитания" для россиянина среднеазиатского происхождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по убеждению женщины, мужчина должен идти на войну с Украиной, если имеет российское гражданство. Иначе - "чемодан, вокзал, кишлак". Судя по разговору, женщина ударила палкой мигранта. Но этот момент остался за кадром.

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