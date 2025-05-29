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Новости Видео Россия для русских?
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Пожилая россиянка ударила палкой мигранта из Средней Азии: "Есть гражданство? На СВО! На фарш, сука! Не хочешь - чемодан, вокзал, кишлак". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пожилая россиянка проводит сеанс патриотического "воспитания" для россиянина среднеазиатского происхождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по убеждению женщины, мужчина должен идти на войну с Украиной, если имеет российское гражданство. Иначе - "чемодан, вокзал, кишлак". Судя по разговору, женщина ударила палкой мигранта. Но этот момент остался за кадром.

Смотрите: Пожилой россиянин крестится и бьет поклоны перед памятником Сталину в московском метро. ВИДЕО

Автор: 

война (1400) мигранты (985) нацизм (350) россия (96057) русский мир (624)


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Топ комментарии
+21
А хтось буде казати що москалота у більшості не розуміє що відбувається? Вони і є колективний *****-живодер мяснки!
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29.05.2025 10:10
+10
Міг би і переї@ати з ноги. Ніхто б не засмутився.
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29.05.2025 10:10
+5
Этот ублюдочный раб урусов уже отправил на фарш дядю и брата,но ей этого мало.
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29.05.2025 10:20
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Звичайні будні оркостану.
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29.05.2025 10:10 Ответить
Міг би і переї@ати з ноги. Ніхто б не засмутився.
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29.05.2025 10:10 Ответить
Тоді точно мєнти на сво забуруть
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29.05.2025 10:23 Ответить
а міг би й палку кинуть залицяльниці! ))
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29.05.2025 10:25 Ответить
Б'є, значить любить
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29.05.2025 10:28 Ответить
А хтось буде казати що москалота у більшості не розуміє що відбувається? Вони і є колективний *****-живодер мяснки!
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29.05.2025 10:10 Ответить
І про долю "фарша" на есвео воно добре розуміє...
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29.05.2025 10:29 Ответить
Apasnuiu igru zateila ruskaia natasha , na svaievo haziaina papiorla , ou ou ou .....🤣🤣
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29.05.2025 10:11 Ответить
Доброжелательные и гостеприимные русские люди
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29.05.2025 10:11 Ответить
Багатий уzzкій язик)))
Щедра уzzкая душонка)
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29.05.2025 10:29 Ответить
росіянину повезло, бо у ціпку могла би бути і шпага. А так ще поживе до мобілізації. Звісно якщо рускіє нацисти до того не заріжуть.
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29.05.2025 10:11 Ответить
"...that his cane could easily conceal a blade" -- відразу згадав фразу з книги Крайтона, як прочитав Ваш комент 😃
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29.05.2025 10:39 Ответить
мацква живет и жрет за счет окраин кацапии. на масквачей батрачат мигранты из стран Востока а они (жители болот) - неблагодарные твари
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29.05.2025 10:11 Ответить
мацква живет и жрет за счет окраин кацапии. на масквачей батрачат мигранты из стран Востока а они (жители болот) - неблагодарные твари
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29.05.2025 10:15 Ответить
Обикновєнний антіфашизм...
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29.05.2025 10:16 Ответить
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29.05.2025 10:25 Ответить
Этот ублюдочный раб урусов уже отправил на фарш дядю и брата,но ей этого мало.
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29.05.2025 10:20 Ответить
Це покадує що як би ви не старались догодити кацапам вони вас все одно будуть ненавидіти і бажати вас знищити. На жаль до дуже багатьох в тому числі українців це ще не доходить
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29.05.2025 10:33 Ответить
ну відверто кажучи, вірити на слово цьому любителю овець і віслюків теж не варто.
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29.05.2025 10:43 Ответить
Русишшвайн
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29.05.2025 10:21 Ответить
На єво/єйо мєстє мог би бить салдат НАТи!
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29.05.2025 10:23 Ответить
московія не може бути іншою тому завдання всього світу зруйнувати цю клоаку
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29.05.2025 10:27 Ответить
Православна скрепниця пуйла.
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29.05.2025 10:28 Ответить
А могла б поїхати "акопной жєной")))
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29.05.2025 10:30 Ответить
Не погано,але більше сподобалось коли вони б'ють один другого чоботами в рило,а потім справляють нужду на товаришів.😁Руській мир👍
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29.05.2025 10:28 Ответить
а кишлачные все таки идут дохнуть за Хрузьке, ради денег и гражданства
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29.05.2025 10:29 Ответить
Как это мило
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29.05.2025 10:30 Ответить
Це так на Сосії захищають рузкоязісних. Це для того рашисти захоплюють чужі країни щоб ненавидіти народи які вони ж до себе приєднали
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29.05.2025 10:31 Ответить
Ну це ж не рашизм - ЕТА ДРУГОЄ.
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29.05.2025 10:32 Ответить
І це лише "літня" росіянка. Уявляю, що б зробила з бідосею-мігрантом росіянка "зимова"...
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29.05.2025 10:32 Ответить
Отаке *********, срускає, начитавшись толстоєвскага, немає права на існування! Жертви КонцТаборів ГУЛАГУ, з часів члєніна-сраліна, вони забули, як і про млн родин ЧСВН!?!? Коротка память, у істот на московії!!
Слава Україні! Памятаймо про ворога північного та знищуймо його, і в тилу України!!!
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29.05.2025 10:33 Ответить
Нацистка ху#ла, сама якась неруская, мабудь мордва...
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29.05.2025 11:23 Ответить
- Хто там смердить і верещить, як свиня, Берімор?
- Цапня, сер...
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29.05.2025 11:26 Ответить
 
 