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Новини Відео Россия для русских?
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Літня росіянка вдарила палицею мігранта із Середньої Азії: "Есть гражданство? На СВО! На фарш, сука! Не хочешь - чемодан, вокзал, кишлак". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому літня росіянка проводить сеанс патріотичного "виховання" для росіянина середньоазійського походження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на переконання жінки, чоловік має йти на війну з Україною, якщо має російське громадянство. Інакше - "чемодан, вокзал, кишлак". Судячи із розмови, жінка вдарила палицею мігранта. Та цей момент лишився поза кадром.

Дивіться: Літній росіянин хреститься та б’є поклони перед пам’ятником Сталіну у московському метро. ВIДЕО

Автор: 

війна (1427) мігранти (1118) нацизм (151) росія (65883) русский мир (462)


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Топ коментарі
+40
А хтось буде казати що москалота у більшості не розуміє що відбувається? Вони і є колективний *****-живодер мяснки!
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29.05.2025 10:10
+20
Міг би і переї@ати з ноги. Ніхто б не засмутився.
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29.05.2025 10:10
+16
Звичайні будні оркостану.
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29.05.2025 10:10
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Звичайні будні оркостану.
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29.05.2025 10:10 Відповісти
Міг би і переї@ати з ноги. Ніхто б не засмутився.
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29.05.2025 10:10 Відповісти
Тоді точно мєнти на сво забуруть
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29.05.2025 10:23 Відповісти
а міг би й палку кинуть залицяльниці! ))
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29.05.2025 10:25 Відповісти
Б'є, значить любить
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29.05.2025 10:28 Відповісти
А хтось буде казати що москалота у більшості не розуміє що відбувається? Вони і є колективний *****-живодер мяснки!
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29.05.2025 10:10 Відповісти
І про долю "фарша" на есвео воно добре розуміє...
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29.05.2025 10:29 Відповісти
Apasnuiu igru zateila ruskaia natasha , na svaievo haziaina papiorla , ou ou ou .....🤣🤣
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29.05.2025 10:11 Відповісти
Доброжелательные и гостеприимные русские люди
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29.05.2025 10:11 Відповісти
Багатий уzzкій язик)))
Щедра уzzкая душонка)
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29.05.2025 10:29 Відповісти
росіянину повезло, бо у ціпку могла би бути і шпага. А так ще поживе до мобілізації. Звісно якщо рускіє нацисти до того не заріжуть.
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29.05.2025 10:11 Відповісти
"...that his cane could easily conceal a blade" -- відразу згадав фразу з книги Крайтона, як прочитав Ваш комент 😃
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29.05.2025 10:39 Відповісти
Gjëra të tilla nuk janë të njohura në rusi. Ata mund ta kenë këtë shkop që t'i fusë gomat në çdo stacion policie.
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29.05.2025 11:50 Відповісти
мацква живет и жрет за счет окраин кацапии. на масквачей батрачат мигранты из стран Востока а они (жители болот) - неблагодарные твари
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29.05.2025 10:11 Відповісти
мацква живет и жрет за счет окраин кацапии. на масквачей батрачат мигранты из стран Востока а они (жители болот) - неблагодарные твари
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29.05.2025 10:15 Відповісти
Обикновєнний антіфашизм...
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29.05.2025 10:16 Відповісти
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29.05.2025 10:25 Відповісти
Этот ублюдочный раб урусов уже отправил на фарш дядю и брата,но ей этого мало.
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29.05.2025 10:20 Відповісти
Це покадує що як би ви не старались догодити кацапам вони вас все одно будуть ненавидіти і бажати вас знищити. На жаль до дуже багатьох в тому числі українців це ще не доходить
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29.05.2025 10:33 Відповісти
ну відверто кажучи, вірити на слово цьому любителю овець і віслюків теж не варто.
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29.05.2025 10:43 Відповісти
Русишшвайн
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29.05.2025 10:21 Відповісти
На єво/єйо мєстє мог би бить салдат НАТи!
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29.05.2025 10:23 Відповісти
московія не може бути іншою тому завдання всього світу зруйнувати цю клоаку
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29.05.2025 10:27 Відповісти
Православна скрепниця пуйла.
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29.05.2025 10:28 Відповісти
А могла б поїхати "акопной жєной")))
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29.05.2025 10:30 Відповісти
Не погано,але більше сподобалось коли вони б'ють один другого чоботами в рило,а потім справляють нужду на товаришів.😁Руській мир👍
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29.05.2025 10:28 Відповісти
а кишлачные все таки идут дохнуть за Хрузьке, ради денег и гражданства
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29.05.2025 10:29 Відповісти
Как это мило
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29.05.2025 10:30 Відповісти
Це так на Сосії захищають рузкоязісних. Це для того рашисти захоплюють чужі країни щоб ненавидіти народи які вони ж до себе приєднали
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29.05.2025 10:31 Відповісти
Ну це ж не рашизм - ЕТА ДРУГОЄ.
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29.05.2025 10:32 Відповісти
І це лише "літня" росіянка. Уявляю, що б зробила з бідосею-мігрантом росіянка "зимова"...
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29.05.2025 10:32 Відповісти
Отаке *********, срускає, начитавшись толстоєвскага, немає права на існування! Жертви КонцТаборів ГУЛАГУ, з часів члєніна-сраліна, вони забули, як і про млн родин ЧСВН!?!? Коротка память, у істот на московії!!
Слава Україні! Памятаймо про ворога північного та знищуймо його, і в тилу України!!!
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29.05.2025 10:33 Відповісти
Нацистка ху#ла, сама якась неруская, мабудь мордва...
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29.05.2025 11:23 Відповісти
- Хто там смердить і верещить, як свиня, Берімор?
- Цапня, сер...
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29.05.2025 11:26 Відповісти
Кацапів скоро азіати виріжуть... купляємо попкорн.
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29.05.2025 11:35 Відповісти
расія біовідстійник
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29.05.2025 11:38 Відповісти
в другій частині буде як той мігрант прийшов до тої шапокляк вночі та засунув їй ту палицю в дупу по саме руків'я
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29.05.2025 11:47 Відповісти
две российские свиньи.....
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29.05.2025 11:47 Відповісти
Кацапастая, а зачем им в кишлак через вокзал? Они у вас давно уже своих кишлашков понаделали из ваших бывших городов. Это ты у них в гостях, хотя до самой это еще не дошло.

Учи язык предков великого Тамерлана! 👌
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29.05.2025 11:47 Відповісти
Прекрасная расея будущега. И народ такой же прекрасный. Прекраснадушный.
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29.05.2025 12:17 Відповісти
У меня брат на сво и дядя.Даже сын на на мотоцикле в атаки ездил.Вот и фото с ним есть.
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29.05.2025 12:18 Відповісти
дружба народів
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29.05.2025 12:18 Відповісти
 
 