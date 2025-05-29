Літня росіянка вдарила палицею мігранта із Середньої Азії: "Есть гражданство? На СВО! На фарш, сука! Не хочешь - чемодан, вокзал, кишлак". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому літня росіянка проводить сеанс патріотичного "виховання" для росіянина середньоазійського походження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на переконання жінки, чоловік має йти на війну з Україною, якщо має російське громадянство. Інакше - "чемодан, вокзал, кишлак". Судячи із розмови, жінка вдарила палицею мігранта. Та цей момент лишився поза кадром.

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