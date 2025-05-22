УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9510 відвідувачів онлайн
Новини Відео
10 988 69

Літній росіянин хреститься та б’є поклони перед пам’ятником Сталіну у московському метро. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому літній росіянин хреститься та б'є поклони перед пам'ятником Сталіну у московському метро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що чоловік прийшов до пам'ятника із квітами. Примітно, що біля підніжжя лежить вже цілий оберемок букетів для "вождя народів".

"Психічно хвора країна рабів. Росіянин із квітами прийшов до пам'ятника Сталіну, який перетворив усю Росію на концтабір, в московському метро, ​​став на коліна, хрестився та бив чолом. Реалії життя в російській психушці", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пішов геть, виродку! #банутий, бл#дь!" - учасники акції "Дві гвоздики для товариша Сталіна" в Москві затримали активістів, які назвали генсека вбивцею. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вороги народу та поплічники фашистів": у РФ звільнили вчительку, яка читала учням вірші репресованих за Сталіна поетів

Автор: 

репресії (1629) росія (67364) Сталін Йосип (145) сталінізм (27) русский мир (482)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
рубріка - новини з дурки...
показати весь коментар
22.05.2025 11:14 Відповісти
+26
Сталін був безбожником, знищував церкви і вбив тисячі священників, а тепер тому сатаністу та морва поклони б'є? Московські під@ри...
показати весь коментар
22.05.2025 11:22 Відповісти
+24
Русское православие. Бессмысленное и беспощадное.
показати весь коментар
22.05.2025 11:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рубріка - новини з дурки...
показати весь коментар
22.05.2025 11:14 Відповісти
палата №6.
показати весь коментар
22.05.2025 11:16 Відповісти
Країна-дурка..кожного разу дивуюсь, думаю - більш дебільнішого не вигадають..а ні..здібні, п@дли, вигадують..
показати весь коментар
22.05.2025 11:35 Відповісти
Мабуть нквс ник старий😭
показати весь коментар
22.05.2025 11:41 Відповісти
вічний кегебіст.
показати весь коментар
22.05.2025 11:47 Відповісти
Один із кількох знайомих, які ще залишились в рашці, пише, що у нього зриває дах від ренесанса совка на вулицях.
Зокрема і про цей "монумент" йосі в метро теж виражався....
В рашці він вже ні з ким НЕ спілкується - всі його знайомі з'їджають на "погоду"

1937 ! Ура, таварищи !

.
.
показати весь коментар
22.05.2025 12:44 Відповісти
та ні, воно при сралєну щт дітьом було, більшість тих хто застав і відчув на собі сралєна вже вимерли, а це якесь упороте, сралєна тільки з плактів про їхнє счастлівоє дєцтво памятає.
показати весь коментар
22.05.2025 19:05 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2025 01:07 Відповісти
Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ...эх, прав был Лермонтов, прав!
показати весь коментар
22.05.2025 19:53 Відповісти
нічого, скоро добереться до сраліна!
і хйла із собою прихватить
показати весь коментар
22.05.2025 11:17 Відповісти
У кацапів мозок - це орган рудимент.
показати весь коментар
22.05.2025 11:17 Відповісти
и что страшно, они детей учат быть рабами
показати весь коментар
22.05.2025 11:18 Відповісти
Им учиться рабству не надо. Они потомственные рабы от рождения и до смерти.
показати весь коментар
22.05.2025 11:40 Відповісти
А памятнік міроточіт?
показати весь коментар
22.05.2025 11:20 Відповісти
Якщо каналізацію прорве, заміроточит
показати весь коментар
22.05.2025 11:27 Відповісти
Сталін був безбожником, знищував церкви і вбив тисячі священників, а тепер тому сатаністу та морва поклони б'є? Московські під@ри...
показати весь коментар
22.05.2025 11:22 Відповісти
Русское православие. Бессмысленное и беспощадное.
показати весь коментар
22.05.2025 11:22 Відповісти
В росії - росіянці, що за словоблуддя - сруськай!!??
Сруськай - мордвин, монгол, дагестанець, якут, ерзя, тувинець,… таке ще, оті із щелепою сруськай???
Усе на московії, як не крадена, то з пальця висосане!! З московського раба, хана не вийшло!
показати весь коментар
22.05.2025 11:38 Відповісти
в те времена этого дурака 100% посадили б за то что крестится перед бюстом сралина))))
Фееричные идиоты
показати весь коментар
22.05.2025 18:01 Відповісти
ти серйозно ? ти вважаешь що проблема )(уйло .... ?

там населення хворе, усі і літні и діти, усі хворі на голову
показати весь коментар
22.05.2025 11:27 Відповісти
Ви плутаєте авторитаризм з тоталітаризм. Нажаль, там не Лівія або Ірак, там другий срср і це надовго
показати весь коментар
22.05.2025 11:32 Відповісти
Жертви совдепівських концТаборів члєніна-сраліна-хрущова ГУЛАГУ (більше 60 млн чоловік) разом з їх родинами пам'ятають ціну життя за тих часів, як ЧСВН!! Додайте до цього, ще чисельність полонених красних армійцеві з 1939 -1945 роки, та членів їх сімей, без права на роботу і життя!!
Совдепія уникла покарання на Нюрнберзькому Трибуналі, покарано лише Німеччину, за Пакт молотова-Ріббентропа!!
Тому ******, і ЗАСЕКРЕТИВ усі матеріали тих часів, аж до 2045 року!!
показати весь коментар
22.05.2025 11:24 Відповісти
Страна рабов - страна господ....

Если федерастов будут менять на собак, и продавать на ярмарках они все равно будут благодарить своих господ
показати весь коментар
22.05.2025 11:29 Відповісти
Читаючи в дитинстві " Муму", я не могла зрозуміти навіщо було топити бідну тваринку, а потім їти від барині. Чому відразу не підьти з живою Муму? "Умом россию не понять"... Це вже точно.
показати весь коментар
22.05.2025 16:33 Відповісти
Чи у світі більш жілюгідні істоти?!
показати весь коментар
22.05.2025 11:30 Відповісти
"

Мы всех паразитов достанем,

И ясно поймет каждый гад,

Сколь добрым когда-то был Сталин,

И В ЭТОМ ЛИШЬ БЫЛ ВИНОВАТ!" (С)
показати весь коментар
22.05.2025 11:33 Відповісти
ДБЛБЛЬ!
показати весь коментар
22.05.2025 11:36 Відповісти
Ці кацапські підари - невиліковно психічно хворі істоти.
показати весь коментар
22.05.2025 11:39 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=721563640391505&locale=uk_UA Шаурма оказалась со спермой
показати весь коментар
22.05.2025 11:40 Відповісти
Полные дегенераты!
Нет предела опущенности Соссии!
показати весь коментар
22.05.2025 11:47 Відповісти
звичайна показуха для кацапа, та друге - він дегенерат
показати весь коментар
22.05.2025 11:52 Відповісти
Все! Пішло лайно до хати!))))))))))
показати весь коментар
22.05.2025 11:52 Відповісти
Я ніколи не прив'язувався до свого покоління. У мене немає жодних ностальгійних мотивів, мовляв, ми свого часу… Я бачив людей у 30 років, які були абсолютно старими, бачив людей, які у 80 були абсолютно молодими. Для мене покоління - це nothing, нічого. У кожній генерації ти можеш знайти мудаків і тих, хто мислить. Перших більше. Єдиний мій закид - те, як вони користуються інтернетом. Інтернет узагалі дає величезні можливості для самоосвіти й самовиховання. А вони ним користуються так, як громадським туалетом на автобусній зупинці в Кагарлику. Те, що вони тоді писали на стіні, тепер пишуть у Facebook. Здавалося б, ми жили в закритому суспільстві з обмеженим доступом до інформації, їм доступне все. Здавалося б, вони мали бути розумнішими й освіченішими, ніж ми, а воно чомусь не так.
показати весь коментар
22.05.2025 11:58 Відповісти
Фанаты церкви святого Сталина и его пророка Лаврентия Берии..
показати весь коментар
22.05.2025 12:03 Відповісти
Мабудь старий чк-нквд-кдб-фсбшнік, який раптом знайшов собі бога перед останньою подорожжю до пекла
показати весь коментар
22.05.2025 12:09 Відповісти
и таких там 95 процентов!озверелая,рабская биомасса!молились на сралина сейчас молятся на *****.
показати весь коментар
22.05.2025 12:15 Відповісти
До конца не досмотрел - кровь из глаз пошла.
показати весь коментар
22.05.2025 12:21 Відповісти
Хреститися Сраліну це як їсти шашлик на святі вегетаріанців. Чи воно не знає що Сралін і комуністи розстілювали священників і палили церкви
показати весь коментар
22.05.2025 12:26 Відповісти
нарассєя була і є " тюрьмою народів"...
Країна рабів...рабство в них у гена..
І неймовірна жорстокість та підлість також...
показати весь коментар
22.05.2025 12:30 Відповісти
біда що у нас ще багато такого біосміття, якби поставли того сталіна в Києві чи десь в Харкові то знайшлось би багато ідолопоклонників
показати весь коментар
22.05.2025 12:34 Відповісти
я ще розумію старих, там в ті часи їм було класно, пісюн стояв, цицьки були красиві, спогади, спогади, спогади. А от коли молодь кацапська молиться на людожера сраліна - цього я ніколи не зрозумію. Хай би хоч почитали про часи правління кривавого диктатора, який міліонами знищував народ у війні та в гулагах. Блін, що це за народ такий кацапи, якісь споконвічні мазохисти.. І нас тягнуть у свої гулаги..
показати весь коментар
22.05.2025 12:37 Відповісти
А молоду кацапську худоби ота стара худоба і вирощювала. Стадо, тоб то соціум багато впливає на молодняк.
показати весь коментар
22.05.2025 17:59 Відповісти
Працював в НКВД?
показати весь коментар
22.05.2025 12:40 Відповісти
Судя по каменной роже, на которой никогда не было и намёка на улыбку - вертухай, не иначе как!
показати весь коментар
22.05.2025 14:32 Відповісти
умом расею не понять, да и не стОит напрягаться.
у ней особенная стать - кругом насрать и не признаться.
показати весь коментар
22.05.2025 12:40 Відповісти
Не бывает бывших вертухаев!
показати весь коментар
22.05.2025 12:41 Відповісти
Благодарит, що його особисто не вбив. А, що до інших - то йому тільки ліпше - більше пайки дістанеться.
показати весь коментар
22.05.2025 12:44 Відповісти
днями дивилась Антизомбі, показали як в одному з кацапських міст мер міста урочисто відкрив пам'ятник сталіну. І місцеві канали провели "соцопрос" серед населення міста, на вулицях. То з усіх опитаних лише двоє людей обурилися встановленням цього "витвору мистецтва", мотивуючи тим, що це вбивця. А всі інші підтримали, і навіть більше, деякі з опитаних заявили що навіть ті, хто був репресований, хто гнив по сталінських тюрмах, навпаки вдячні сталіну і вважають що він все робив правильно!! Це просто днище якесь(((
показати весь коментар
22.05.2025 12:48 Відповісти
У мого покійного свекра батьків вбили як ворогів народу і вони вдвох з братом виховувалися в дітбудинку. Обоє воювали. Так до чого це я-коли свекр напивався, свекрусі та сусідам спокою не було від його криків:"За родіну, за сталіна". Але він не був украінцем-десь з уралу... А людина була добра.
показати весь коментар
22.05.2025 16:49 Відповісти
підкорка на жаль спрацьовує. В мене свекор такий самий був, я дуже зраділа коли розлучилася з чоловіком ще й тому, що не буду більше чути оцих ідіотских закликів свекра " да сталіна на вас нужно". Це ще до 2014-го року було. Навіть не уявляю що б довелось слухати з початком війни в Україні. Дякувати Богу мої батьки дуже далекі від таких ідіотських ідей. Вони навіть совок ненавидять і не ностальгують по ньому.
показати весь коментар
22.05.2025 21:51 Відповісти
Ми всі повинні перейматися цим Г І В Н О М ?
показати весь коментар
22.05.2025 13:09 Відповісти
Та їм не коба зліплений потрібен і навіть не штукатурений ༝уйло, їм, цим "лішнєхромасрамним", "нужін єсєсєсєѣ" і, щоб "натягівать" піндоносов і іншіх "всєхпадряд" - тому це падло і лоба собі б'є, і шмарклі по їbальнику розмазує за "билим краснарилим вілічієм".
показати весь коментар
22.05.2025 13:15 Відповісти
Смотрю и сердце радуется.Усатый гад угробил своих гораздо больше чем чужих,причем руками своих же соотечественников.Так что в кацапии назревает веселуха цвета,вкуса и запаха давленных клопов.Так им и надо!
показати весь коментар
22.05.2025 13:38 Відповісти
хорошо играет, хорошая постанова, но до нашего зе-верховного далеко ещё
показати весь коментар
22.05.2025 13:44 Відповісти
Я би не подивився, що воно хворе на голову, старе та немічне, приклав би того покидька важким тупим предметом по тупій макітрі.
показати весь коментар
22.05.2025 14:02 Відповісти
Он просто ставит лайки 🤣
показати весь коментар
22.05.2025 14:15 Відповісти
Не дивно, хоть він при сталіну й не жив!
показати весь коментар
22.05.2025 14:52 Відповісти
То він вдячний, що сталін все-таки не розстріляв його батька й матір
показати весь коментар
22.05.2025 14:57 Відповісти
прашла зіма настала лєта-спасіба сраліну за ета...
показати весь коментар
22.05.2025 17:11 Відповісти
Zомби? Или вертухай? Сын чекиста-экспроприатора?
показати весь коментар
22.05.2025 17:22 Відповісти
молодцы власти, деда порадовали!
показати весь коментар
22.05.2025 20:27 Відповісти
Що??? - він "перехрестився"???
Він повинен "перезвездитися", як і справжні віруючі більшовики. (І він повинен битися об підлогу не чолом, а потилицею).
показати весь коментар
22.05.2025 20:29 Відповісти
Нечего комментировать: выживший из ума старый дед, перепутал Бога со сталиным. С таким успехом, этот старый пердун может ходить и в сраный их мавзолей, к ленину.
Больной на голову человек.
показати весь коментар
22.05.2025 21:00 Відповісти
Как трогатєльно ....Рыдаю , мля, навзрыдЪ .....
показати весь коментар
22.05.2025 23:12 Відповісти
"трєтій рім" построїлі упирі і вампіратори
показати весь коментар
23.05.2025 01:39 Відповісти
Москалі - дебіли 🤣🤣🤣
показати весь коментар
23.05.2025 08:24 Відповісти
При Сталіні він би такого не робив.
показати весь коментар
23.05.2025 08:34 Відповісти
 
 