Літній росіянин хреститься та б’є поклони перед пам’ятником Сталіну у московському метро. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому літній росіянин хреститься та б'є поклони перед пам'ятником Сталіну у московському метро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що чоловік прийшов до пам'ятника із квітами. Примітно, що біля підніжжя лежить вже цілий оберемок букетів для "вождя народів".

"Психічно хвора країна рабів. Росіянин із квітами прийшов до пам'ятника Сталіну, який перетворив усю Росію на концтабір, в московському метро, ​​став на коліна, хрестився та бив чолом. Реалії життя в російській психушці", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пішов геть, виродку! #банутий, бл#дь!" - учасники акції "Дві гвоздики для товариша Сталіна" в Москві затримали активістів, які назвали генсека вбивцею. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вороги народу та поплічники фашистів": у РФ звільнили вчительку, яка читала учням вірші репресованих за Сталіна поетів