Літній росіянин хреститься та б’є поклони перед пам’ятником Сталіну у московському метро. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому літній росіянин хреститься та б'є поклони перед пам'ятником Сталіну у московському метро.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що чоловік прийшов до пам'ятника із квітами. Примітно, що біля підніжжя лежить вже цілий оберемок букетів для "вождя народів".
"Психічно хвора країна рабів. Росіянин із квітами прийшов до пам'ятника Сталіну, який перетворив усю Росію на концтабір, в московському метро, став на коліна, хрестився та бив чолом. Реалії життя в російській психушці", - зазначає у коментарі автор публікації.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вороги народу та поплічники фашистів": у РФ звільнили вчительку, яка читала учням вірші репресованих за Сталіна поетів
Зокрема і про цей "монумент" йосі в метро теж виражався....
В рашці він вже ні з ким НЕ спілкується - всі його знайомі з'їджають на "погоду"
1937 ! Ура, таварищи !
.
.
і хйла із собою прихватить
Сруськай - мордвин, монгол, дагестанець, якут, ерзя, тувинець,… таке ще, оті із щелепою сруськай???
Усе на московії, як не крадена, то з пальця висосане!! З московського раба, хана не вийшло!
Фееричные идиоты
там населення хворе, усі і літні и діти, усі хворі на голову
Совдепія уникла покарання на Нюрнберзькому Трибуналі, покарано лише Німеччину, за Пакт молотова-Ріббентропа!!
Тому ******, і ЗАСЕКРЕТИВ усі матеріали тих часів, аж до 2045 року!!
Если федерастов будут менять на собак, и продавать на ярмарках они все равно будут благодарить своих господ
Мы всех паразитов достанем,
И ясно поймет каждый гад,
Сколь добрым когда-то был Сталин,
И В ЭТОМ ЛИШЬ БЫЛ ВИНОВАТ!" (С)
Нет предела опущенности Соссии!
Країна рабів...рабство в них у гена..
І неймовірна жорстокість та підлість також...
у ней особенная стать - кругом насрать и не признаться.
Він повинен "перезвездитися", як і справжні віруючі більшовики. (І він повинен битися об підлогу не чолом, а потилицею).
Больной на голову человек.