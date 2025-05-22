Пожилой россиянин крестится и кланяется перед памятником Сталину в московском метро. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пожилой россиянин крестится и бьет поклоны перед памятником Сталину в московском метро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что мужчина пришел к памятнику с цветами. Примечательно, что у подножия лежит уже целая охапка букетов для "вождя народов".

"Психически больная страна рабов. Россиянин с цветами пришел к памятнику Сталину, который превратил всю Россию в концлагерь, в московском метро, стал на колени, крестился и бил лбом. Реалии жизни в российской психушке", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пошел вон, урод! #банутый, бл#дь!" - участники акции "Две гвоздики для товарища Сталина" в Москве задержали активистов, которые назвали генсека убийцей. ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Враги народа и приспешники фашистов": в РФ уволили учительницу, которая читала ученикам стихи репрессированных при Сталине поэтов