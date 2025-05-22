РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10874 посетителя онлайн
Новости Видео
10 988 69

Пожилой россиянин крестится и кланяется перед памятником Сталину в московском метро. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пожилой россиянин крестится и бьет поклоны перед памятником Сталину в московском метро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что мужчина пришел к памятнику с цветами. Примечательно, что у подножия лежит уже целая охапка букетов для "вождя народов".

"Психически больная страна рабов. Россиянин с цветами пришел к памятнику Сталину, который превратил всю Россию в концлагерь, в московском метро, стал на колени, крестился и бил лбом. Реалии жизни в российской психушке", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пошел вон, урод! #банутый, бл#дь!" - участники акции "Две гвоздики для товарища Сталина" в Москве задержали активистов, которые назвали генсека убийцей. ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Враги народа и приспешники фашистов": в РФ уволили учительницу, которая читала ученикам стихи репрессированных при Сталине поэтов

Автор: 

репрессии (2774) россия (96975) Сталин Иосиф (568) сталинизм (50) русский мир (644)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+54
рубріка - новини з дурки...
показать весь комментарий
22.05.2025 11:14 Ответить
+26
Сталін був безбожником, знищував церкви і вбив тисячі священників, а тепер тому сатаністу та морва поклони б'є? Московські під@ри...
показать весь комментарий
22.05.2025 11:22 Ответить
+24
Русское православие. Бессмысленное и беспощадное.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рубріка - новини з дурки...
показать весь комментарий
22.05.2025 11:14 Ответить
палата №6.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:16 Ответить
Країна-дурка..кожного разу дивуюсь, думаю - більш дебільнішого не вигадають..а ні..здібні, п@дли, вигадують..
показать весь комментарий
22.05.2025 11:35 Ответить
Мабуть нквс ник старий😭
показать весь комментарий
22.05.2025 11:41 Ответить
вічний кегебіст.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:47 Ответить
Один із кількох знайомих, які ще залишились в рашці, пише, що у нього зриває дах від ренесанса совка на вулицях.
Зокрема і про цей "монумент" йосі в метро теж виражався....
В рашці він вже ні з ким НЕ спілкується - всі його знайомі з'їджають на "погоду"

1937 ! Ура, таварищи !

.
.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:44 Ответить
та ні, воно при сралєну щт дітьом було, більшість тих хто застав і відчув на собі сралєна вже вимерли, а це якесь упороте, сралєна тільки з плактів про їхнє счастлівоє дєцтво памятає.
показать весь комментарий
22.05.2025 19:05 Ответить
показать весь комментарий
23.05.2025 01:07 Ответить
Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ...эх, прав был Лермонтов, прав!
показать весь комментарий
22.05.2025 19:53 Ответить
нічого, скоро добереться до сраліна!
і хйла із собою прихватить
показать весь комментарий
22.05.2025 11:17 Ответить
У кацапів мозок - це орган рудимент.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:17 Ответить
и что страшно, они детей учат быть рабами
показать весь комментарий
22.05.2025 11:18 Ответить
Им учиться рабству не надо. Они потомственные рабы от рождения и до смерти.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:40 Ответить
А памятнік міроточіт?
показать весь комментарий
22.05.2025 11:20 Ответить
Якщо каналізацію прорве, заміроточит
показать весь комментарий
22.05.2025 11:27 Ответить
Сталін був безбожником, знищував церкви і вбив тисячі священників, а тепер тому сатаністу та морва поклони б'є? Московські під@ри...
показать весь комментарий
22.05.2025 11:22 Ответить
Русское православие. Бессмысленное и беспощадное.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:22 Ответить
В росії - росіянці, що за словоблуддя - сруськай!!??
Сруськай - мордвин, монгол, дагестанець, якут, ерзя, тувинець,… таке ще, оті із щелепою сруськай???
Усе на московії, як не крадена, то з пальця висосане!! З московського раба, хана не вийшло!
показать весь комментарий
22.05.2025 11:38 Ответить
в те времена этого дурака 100% посадили б за то что крестится перед бюстом сралина))))
Фееричные идиоты
показать весь комментарий
22.05.2025 18:01 Ответить
ти серйозно ? ти вважаешь що проблема )(уйло .... ?

там населення хворе, усі і літні и діти, усі хворі на голову
показать весь комментарий
22.05.2025 11:27 Ответить
Ви плутаєте авторитаризм з тоталітаризм. Нажаль, там не Лівія або Ірак, там другий срср і це надовго
показать весь комментарий
22.05.2025 11:32 Ответить
Жертви совдепівських концТаборів члєніна-сраліна-хрущова ГУЛАГУ (більше 60 млн чоловік) разом з їх родинами пам'ятають ціну життя за тих часів, як ЧСВН!! Додайте до цього, ще чисельність полонених красних армійцеві з 1939 -1945 роки, та членів їх сімей, без права на роботу і життя!!
Совдепія уникла покарання на Нюрнберзькому Трибуналі, покарано лише Німеччину, за Пакт молотова-Ріббентропа!!
Тому ******, і ЗАСЕКРЕТИВ усі матеріали тих часів, аж до 2045 року!!
показать весь комментарий
22.05.2025 11:24 Ответить
Страна рабов - страна господ....

Если федерастов будут менять на собак, и продавать на ярмарках они все равно будут благодарить своих господ
показать весь комментарий
22.05.2025 11:29 Ответить
Читаючи в дитинстві " Муму", я не могла зрозуміти навіщо було топити бідну тваринку, а потім їти від барині. Чому відразу не підьти з живою Муму? "Умом россию не понять"... Це вже точно.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:33 Ответить
Чи у світі більш жілюгідні істоти?!
показать весь комментарий
22.05.2025 11:30 Ответить
"

Мы всех паразитов достанем,

И ясно поймет каждый гад,

Сколь добрым когда-то был Сталин,

И В ЭТОМ ЛИШЬ БЫЛ ВИНОВАТ!" (С)
показать весь комментарий
22.05.2025 11:33 Ответить
ДБЛБЛЬ!
показать весь комментарий
22.05.2025 11:36 Ответить
Ці кацапські підари - невиліковно психічно хворі істоти.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:39 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=721563640391505&locale=uk_UA Шаурма оказалась со спермой
показать весь комментарий
22.05.2025 11:40 Ответить
Полные дегенераты!
Нет предела опущенности Соссии!
показать весь комментарий
22.05.2025 11:47 Ответить
звичайна показуха для кацапа, та друге - він дегенерат
показать весь комментарий
22.05.2025 11:52 Ответить
Все! Пішло лайно до хати!))))))))))
показать весь комментарий
22.05.2025 11:52 Ответить
Я ніколи не прив'язувався до свого покоління. У мене немає жодних ностальгійних мотивів, мовляв, ми свого часу… Я бачив людей у 30 років, які були абсолютно старими, бачив людей, які у 80 були абсолютно молодими. Для мене покоління - це nothing, нічого. У кожній генерації ти можеш знайти мудаків і тих, хто мислить. Перших більше. Єдиний мій закид - те, як вони користуються інтернетом. Інтернет узагалі дає величезні можливості для самоосвіти й самовиховання. А вони ним користуються так, як громадським туалетом на автобусній зупинці в Кагарлику. Те, що вони тоді писали на стіні, тепер пишуть у Facebook. Здавалося б, ми жили в закритому суспільстві з обмеженим доступом до інформації, їм доступне все. Здавалося б, вони мали бути розумнішими й освіченішими, ніж ми, а воно чомусь не так.
показать весь комментарий
22.05.2025 11:58 Ответить
Фанаты церкви святого Сталина и его пророка Лаврентия Берии..
показать весь комментарий
22.05.2025 12:03 Ответить
Мабудь старий чк-нквд-кдб-фсбшнік, який раптом знайшов собі бога перед останньою подорожжю до пекла
показать весь комментарий
22.05.2025 12:09 Ответить
и таких там 95 процентов!озверелая,рабская биомасса!молились на сралина сейчас молятся на *****.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:15 Ответить
До конца не досмотрел - кровь из глаз пошла.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:21 Ответить
Хреститися Сраліну це як їсти шашлик на святі вегетаріанців. Чи воно не знає що Сралін і комуністи розстілювали священників і палили церкви
показать весь комментарий
22.05.2025 12:26 Ответить
нарассєя була і є " тюрьмою народів"...
Країна рабів...рабство в них у гена..
І неймовірна жорстокість та підлість також...
показать весь комментарий
22.05.2025 12:30 Ответить
біда що у нас ще багато такого біосміття, якби поставли того сталіна в Києві чи десь в Харкові то знайшлось би багато ідолопоклонників
показать весь комментарий
22.05.2025 12:34 Ответить
я ще розумію старих, там в ті часи їм було класно, пісюн стояв, цицьки були красиві, спогади, спогади, спогади. А от коли молодь кацапська молиться на людожера сраліна - цього я ніколи не зрозумію. Хай би хоч почитали про часи правління кривавого диктатора, який міліонами знищував народ у війні та в гулагах. Блін, що це за народ такий кацапи, якісь споконвічні мазохисти.. І нас тягнуть у свої гулаги..
показать весь комментарий
22.05.2025 12:37 Ответить
А молоду кацапську худоби ота стара худоба і вирощювала. Стадо, тоб то соціум багато впливає на молодняк.
показать весь комментарий
22.05.2025 17:59 Ответить
Працював в НКВД?
показать весь комментарий
22.05.2025 12:40 Ответить
Судя по каменной роже, на которой никогда не было и намёка на улыбку - вертухай, не иначе как!
показать весь комментарий
22.05.2025 14:32 Ответить
умом расею не понять, да и не стОит напрягаться.
у ней особенная стать - кругом насрать и не признаться.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:40 Ответить
Не бывает бывших вертухаев!
показать весь комментарий
22.05.2025 12:41 Ответить
Благодарит, що його особисто не вбив. А, що до інших - то йому тільки ліпше - більше пайки дістанеться.
показать весь комментарий
22.05.2025 12:44 Ответить
днями дивилась Антизомбі, показали як в одному з кацапських міст мер міста урочисто відкрив пам'ятник сталіну. І місцеві канали провели "соцопрос" серед населення міста, на вулицях. То з усіх опитаних лише двоє людей обурилися встановленням цього "витвору мистецтва", мотивуючи тим, що це вбивця. А всі інші підтримали, і навіть більше, деякі з опитаних заявили що навіть ті, хто був репресований, хто гнив по сталінських тюрмах, навпаки вдячні сталіну і вважають що він все робив правильно!! Це просто днище якесь(((
показать весь комментарий
22.05.2025 12:48 Ответить
У мого покійного свекра батьків вбили як ворогів народу і вони вдвох з братом виховувалися в дітбудинку. Обоє воювали. Так до чого це я-коли свекр напивався, свекрусі та сусідам спокою не було від його криків:"За родіну, за сталіна". Але він не був украінцем-десь з уралу... А людина була добра.
показать весь комментарий
22.05.2025 16:49 Ответить
підкорка на жаль спрацьовує. В мене свекор такий самий був, я дуже зраділа коли розлучилася з чоловіком ще й тому, що не буду більше чути оцих ідіотских закликів свекра " да сталіна на вас нужно". Це ще до 2014-го року було. Навіть не уявляю що б довелось слухати з початком війни в Україні. Дякувати Богу мої батьки дуже далекі від таких ідіотських ідей. Вони навіть совок ненавидять і не ностальгують по ньому.
показать весь комментарий
22.05.2025 21:51 Ответить
Ми всі повинні перейматися цим Г І В Н О М ?
показать весь комментарий
22.05.2025 13:09 Ответить
Та їм не коба зліплений потрібен і навіть не штукатурений ༝уйло, їм, цим "лішнєхромасрамним", "нужін єсєсєсєѣ" і, щоб "натягівать" піндоносов і іншіх "всєхпадряд" - тому це падло і лоба собі б'є, і шмарклі по їbальнику розмазує за "билим краснарилим вілічієм".
показать весь комментарий
22.05.2025 13:15 Ответить
Смотрю и сердце радуется.Усатый гад угробил своих гораздо больше чем чужих,причем руками своих же соотечественников.Так что в кацапии назревает веселуха цвета,вкуса и запаха давленных клопов.Так им и надо!
показать весь комментарий
22.05.2025 13:38 Ответить
хорошо играет, хорошая постанова, но до нашего зе-верховного далеко ещё
показать весь комментарий
22.05.2025 13:44 Ответить
Я би не подивився, що воно хворе на голову, старе та немічне, приклав би того покидька важким тупим предметом по тупій макітрі.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:02 Ответить
Он просто ставит лайки 🤣
показать весь комментарий
22.05.2025 14:15 Ответить
Не дивно, хоть він при сталіну й не жив!
показать весь комментарий
22.05.2025 14:52 Ответить
То він вдячний, що сталін все-таки не розстріляв його батька й матір
показать весь комментарий
22.05.2025 14:57 Ответить
прашла зіма настала лєта-спасіба сраліну за ета...
показать весь комментарий
22.05.2025 17:11 Ответить
Zомби? Или вертухай? Сын чекиста-экспроприатора?
показать весь комментарий
22.05.2025 17:22 Ответить
молодцы власти, деда порадовали!
показать весь комментарий
22.05.2025 20:27 Ответить
Що??? - він "перехрестився"???
Він повинен "перезвездитися", як і справжні віруючі більшовики. (І він повинен битися об підлогу не чолом, а потилицею).
показать весь комментарий
22.05.2025 20:29 Ответить
Нечего комментировать: выживший из ума старый дед, перепутал Бога со сталиным. С таким успехом, этот старый пердун может ходить и в сраный их мавзолей, к ленину.
Больной на голову человек.
показать весь комментарий
22.05.2025 21:00 Ответить
Как трогатєльно ....Рыдаю , мля, навзрыдЪ .....
показать весь комментарий
22.05.2025 23:12 Ответить
"трєтій рім" построїлі упирі і вампіратори
показать весь комментарий
23.05.2025 01:39 Ответить
Москалі - дебіли 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
23.05.2025 08:24 Ответить
При Сталіні він би такого не робив.
показать весь комментарий
23.05.2025 08:34 Ответить
 
 