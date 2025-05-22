Пожилой россиянин крестится и кланяется перед памятником Сталину в московском метро. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой пожилой россиянин крестится и бьет поклоны перед памятником Сталину в московском метро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что мужчина пришел к памятнику с цветами. Примечательно, что у подножия лежит уже целая охапка букетов для "вождя народов".
"Психически больная страна рабов. Россиянин с цветами пришел к памятнику Сталину, который превратил всю Россию в концлагерь, в московском метро, стал на колени, крестился и бил лбом. Реалии жизни в российской психушке", - отмечает в комментарии автор публикации.
Зокрема і про цей "монумент" йосі в метро теж виражався....
В рашці він вже ні з ким НЕ спілкується - всі його знайомі з'їджають на "погоду"
1937 ! Ура, таварищи !
і хйла із собою прихватить
Сруськай - мордвин, монгол, дагестанець, якут, ерзя, тувинець,… таке ще, оті із щелепою сруськай???
Усе на московії, як не крадена, то з пальця висосане!! З московського раба, хана не вийшло!
Фееричные идиоты
там населення хворе, усі і літні и діти, усі хворі на голову
Совдепія уникла покарання на Нюрнберзькому Трибуналі, покарано лише Німеччину, за Пакт молотова-Ріббентропа!!
Тому ******, і ЗАСЕКРЕТИВ усі матеріали тих часів, аж до 2045 року!!
Если федерастов будут менять на собак, и продавать на ярмарках они все равно будут благодарить своих господ
Мы всех паразитов достанем,
И ясно поймет каждый гад,
Сколь добрым когда-то был Сталин,
И В ЭТОМ ЛИШЬ БЫЛ ВИНОВАТ!" (С)
Нет предела опущенности Соссии!
Країна рабів...рабство в них у гена..
І неймовірна жорстокість та підлість також...
у ней особенная стать - кругом насрать и не признаться.
Він повинен "перезвездитися", як і справжні віруючі більшовики. (І він повинен битися об підлогу не чолом, а потилицею).
Больной на голову человек.