Російський командир віддає наказ продовжувати бій пораненим підлеглим, які просять про евакуацію: "Как вы за#бали, чурки! Не может идти, пускай ползет!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин доповідає своєму командиру про "трьохсотого" поплічника та просить про його евакуацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чути, що у відповідь два окупанти отримують наказ продовжувати бій.

"Військовослужбовець з 78-го полку ЗС РФ із уламковими пораненнями руки та ноги благав про евакуацію. У відповідь - наказ продовжувати виконання завдання. Жодної допомоги - лише м'ясо для штурму. Життя солдатів ЗС РФ - витратний матеріал", - зазначається у коментарі до запису.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літня росіянка вдарила палицею мігранта із Середньої Азії: "Есть гражданство? На СВО! На фарш, сука! Не хочешь - чемодан, вокзал, кишлак". ВIДЕО