12 084 45

Російський командир віддає наказ продовжувати бій пораненим підлеглим, які просять про евакуацію: "Как вы за#бали, чурки! Не может идти, пускай ползет!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин доповідає своєму командиру про "трьохсотого" поплічника та просить про його евакуацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чути, що у відповідь два окупанти отримують наказ продовжувати бій

"Військовослужбовець з 78-го полку ЗС РФ із уламковими пораненнями руки та ноги благав про евакуацію. У відповідь - наказ продовжувати виконання завдання. Жодної допомоги - лише м'ясо для штурму. Життя солдатів ЗС РФ - витратний матеріал", - зазначається у коментарі до запису.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літня росіянка вдарила палицею мігранта із Середньої Азії: "Есть гражданство? На СВО! На фарш, сука! Не хочешь - чемодан, вокзал, кишлак". ВIДЕО

армія рф (18766) евакуація (2423) знищення (8270) русский мир (483)
Топ коментарі
+34
наочний приклад, шо чекає на ждунів та ухилянтів, "не народжених" для війни

16.06.2025 09:47 Відповісти
+24
Точно таке буде відношення до укрнаїнців, які підуть воювати "за русский мир" проти "піндосів". Хоча чому буде, вони сьогодні перетирають на фарш зрадників хахлів, які залишилися на окупованих територіях і воюють за кацапів.

16.06.2025 09:53 Відповісти
+19
Клінічні ідіоти! Помирають за "Рюзьке мир".

16.06.2025 09:45 Відповісти
Безжальність своїх і чужих на полі бою дає результат.
Проблема в тому, що у них є ким платити за такий підхід.

16.06.2025 09:45 Відповісти
Чурки для них не свої. А просто закріпачені колишні вороги

16.06.2025 10:03 Відповісти
саме так.
ще монголи гнали поперед себе захоплених ворогів щоб зменшити свої втрати.

16.06.2025 14:16 Відповісти
Клінічні ідіоти! Помирають за "Рюзьке мир".

16.06.2025 09:45 Відповісти
Цікаво що думають Камази Помоєви та Рулони Обоєви дивлячись хто вони для рускіх хазяїв...

16.06.2025 09:57 Відповісти
Багато разів помічено, що вони тут думають тільки про те, як стати ще "більш рускими", щоб їх нарешті прийняли за своїх та перестали знущатися.

16.06.2025 11:10 Відповісти
Це називається ,,денацифікація України"😂

16.06.2025 09:45 Відповісти
наочний приклад, шо чекає на ждунів та ухилянтів, "не народжених" для війни

16.06.2025 09:47 Відповісти
Думаєш поставлять на вишку з пулємьотом? Оці теж так думали...

16.06.2025 10:00 Відповісти
якщо оспівуваний тобою рудий донні реалізує поставлене йому ****** завдання з повної капітуляції України, тоді буде не до сміху

16.06.2025 10:16 Відповісти
Українці зроблять усе, щоб цього не сталося

16.06.2025 10:21 Відповісти
це ти про мусорів сказав? донецькі непогано себе почувають, кримські також... Чи ти про селян хліборобів?

16.06.2025 12:29 Відповісти
у кримських та лугандонівських манкуртів-зрадників є проблеми, й чималі
ще з серпня-вересня 14-го почалися

16.06.2025 12:33 Відповісти
Воно не може ходити, паскуда. А якого ти приперлося в Україну? Оркам своїх не жаль, а цих манкуртів і подавно.

16.06.2025 09:47 Відповісти
чурка чуркам

16.06.2025 09:49 Відповісти
Відповідь повинна бути одна - всими аулами на "мацкву." Але це не про рабів.

16.06.2025 09:49 Відповісти
-Командир у меня патроны к пулемету закончились!
-Но ты же комсомолец!
И пулемет застрочил дальше...

16.06.2025 09:49 Відповісти
Точно таке буде відношення до укрнаїнців, які підуть воювати "за русский мир" проти "піндосів". Хоча чому буде, вони сьогодні перетирають на фарш зрадників хахлів, які залишилися на окупованих територіях і воюють за кацапів.

16.06.2025 09:53 Відповісти
До якох категорії відноситесь ви? Краще б звернулись до ждунів які думають що з ними братушкі будуть поводитись краще.

16.06.2025 10:10 Відповісти
Звісно - москаль прийде то не питатиме, мав ти відстрочку чи ні. Батька на Варшаву, а дітей на перевиховання у Сибір. Оце значить такої долі й бажають ті, хто прикривається відстрочками.

16.06.2025 10:26 Відповісти
Я так розумію Україну, ти вже здав

16.06.2025 10:39 Відповісти
Чому ви зосереджуєтесь на мені? Почніть з себе.

16.06.2025 10:40 Відповісти
Судьба ухилянтов

16.06.2025 10:18 Відповісти
на окупованих кацапами територіях українців мобілізують без жодних контрактів або тупо непоправно калічать/вбивають
се ля ві

16.06.2025 10:29 Відповісти

16.06.2025 10:45 Відповісти
Чємодан, вокзал, росія.

16.06.2025 10:48 Відповісти
Не падайте духом, поручик Голицын, Корнет Оболенский, смените штани

16.06.2025 10:19 Відповісти
Нам їх треба пожаліти????🤡🤡🤡

16.06.2025 10:23 Відповісти
Мене більше дивують такі громадяни ху...лостану, мабуть правду каже цій командир, що вони чурки, і повинні гинуть за ху...лостан в першу чергу.

16.06.2025 10:37 Відповісти
Ну чо, норм...)))

16.06.2025 10:51 Відповісти
А це тут до чого?
Розповідають.
Україна не засРашка де розповіді по ТВ тільки про "патєрь нєть" та "Кієв за трі дня"..... й лише "пабєди" у рашистов на ТВ.

16.06.2025 11:13 Відповісти
Всі кацапи мають здохнути за х7йла та його банду, щоб діти х7йла та банди жили у замках з прислугою напівголодний Іван продає своє життя за 1-2 млн. сРублей..... їм звісно більше обіцяють але більше нікому не виплочують майже.
Були б кацапи не дегенерати вже б повісили х7йла та його банду на площі й припинили війну та жиди собі далі у своєму лайні.

16.06.2025 11:16 Відповісти
Такие же чурки будут у твоей дочурки!

16.06.2025 12:33 Відповісти
 
 