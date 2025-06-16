Російський командир віддає наказ продовжувати бій пораненим підлеглим, які просять про евакуацію: "Как вы за#бали, чурки! Не может идти, пускай ползет!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому росіянин доповідає своєму командиру про "трьохсотого" поплічника та просить про його евакуацію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чути, що у відповідь два окупанти отримують наказ продовжувати бій.
"Військовослужбовець з 78-го полку ЗС РФ із уламковими пораненнями руки та ноги благав про евакуацію. У відповідь - наказ продовжувати виконання завдання. Жодної допомоги - лише м'ясо для штурму. Життя солдатів ЗС РФ - витратний матеріал", - зазначається у коментарі до запису.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+34 Wild MadDog
показати весь коментар16.06.2025 09:47 Відповісти Посилання
+24 Поділля16
показати весь коментар16.06.2025 09:53 Відповісти Посилання
+19 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар16.06.2025 09:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Проблема в тому, що у них є ким платити за такий підхід.
ще монголи гнали поперед себе захоплених ворогів щоб зменшити свої втрати.
ще з серпня-вересня 14-го почалися
-Но ты же комсомолец!
И пулемет застрочил дальше...
се ля ві
Розповідають.
Україна не засРашка де розповіді по ТВ тільки про "патєрь нєть" та "Кієв за трі дня"..... й лише "пабєди" у рашистов на ТВ.
Були б кацапи не дегенерати вже б повісили х7йла та його банду на площі й припинили війну та жиди собі далі у своєму лайні.