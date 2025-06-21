РФ принудительно мобилизует трудовых мигрантов из Центральной Азии и использует их как "пушечное мясо" в Украине, - ГУР
Кремль принудительно вербует граждан Центральной Азии, в частности Узбекистана и Таджикистана, для войны против Украины. Из трудовых мигрантов формируют отдельные подразделения и используют их на наиболее опасных участках фронта.
Об этом сообщает ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что граждане стран Центральной Азии, в частности Узбекистана и Таджикистана, все чаще становятся целями принудительной мобилизации, которую осуществляют российские силовые структуры. Речь идет прежде всего о трудовых мигрантах, прибывающих в Россию в поисках заработка.
Представители российской армии вводят в заблуждение иностранцев обещаниями "быстрого заработка" по краткосрочным контрактам.
На самом деле шансы не только заработать, но и выжить - минимальные. Большинство таких "добровольцев" погибает, отметили в разведке.
Среди недавно уничтоженных наемников из числа граждан Узбекистана и Таджикистана:
- Умаров Сирожиддин Сабирджанович, рядовой 164 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 11740), жетон АВ-986480, родился 19 марта 1984 года, г. Ташкент.
- Холбувозода Мухаммад Файзулло, позывной "Басмач", рядовой 1 мотострелкового полка (в/ч 31135), жетон АБ-052894, родился 28 января 1984 года. Контракт подписал 25 февраля 2025 года.
Из мобилизованных мигрантов формируют отдельные подразделения, которые преимущественно используют на наиболее опасных участках фронта.
В ГУР рассказали, что из мобилизованных мигрантов формируют отдельные подразделения, которые преимущественно используют на наиболее опасных участках фронта в Украине.
"Даже в случае выживания после службы на фронте такие комбатанты не могут вернуться к нормальной жизни: в странах происхождения их ждет уголовное преследование за участие в вооруженных формированиях иностранного государства с перспективой долгосрочного заключения", - добавили в разведке.
