РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9897 посетителей онлайн
Новости Трудовые мигранты в России
2 284 47

РФ принудительно мобилизует трудовых мигрантов из Центральной Азии и использует их как "пушечное мясо" в Украине, - ГУР

ГУР: Россия принудительно вербует трудовых мигрантов на войну против Украины

Кремль принудительно вербует граждан Центральной Азии, в частности Узбекистана и Таджикистана, для войны против Украины. Из трудовых мигрантов формируют отдельные подразделения и используют их на наиболее опасных участках фронта.

Об этом сообщает ГУР МО Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что граждане стран Центральной Азии, в частности Узбекистана и Таджикистана, все чаще становятся целями принудительной мобилизации, которую осуществляют российские силовые структуры. Речь идет прежде всего о трудовых мигрантах, прибывающих в Россию в поисках заработка.

Представители российской армии вводят в заблуждение иностранцев обещаниями "быстрого заработка" по краткосрочным контрактам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Герой сво" возмущается из-за мигрантов из Центральной Азии: "Я нихера не пойму - я в Новосибирске или в Таджикистане. Что это, бл#дь, такое?!". ВИДЕО

На самом деле шансы не только заработать, но и выжить - минимальные. Большинство таких "добровольцев" погибает, отметили в разведке.

Среди недавно уничтоженных наемников из числа граждан Узбекистана и Таджикистана:

  • Умаров Сирожиддин Сабирджанович, рядовой 164 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 11740), жетон АВ-986480, родился 19 марта 1984 года, г. Ташкент.
  • Холбувозода Мухаммад Файзулло, позывной "Басмач", рядовой 1 мотострелкового полка (в/ч 31135), жетон АБ-052894, родился 28 января 1984 года. Контракт подписал 25 февраля 2025 года.

Из мобилизованных мигрантов формируют отдельные подразделения, которые преимущественно используют на наиболее опасных участках фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ начали мобилизовывать выходцев из Средней Азии после теракта в Москве: угрожают депортацией, - Центр нацсопротивления

В ГУР рассказали, что из мобилизованных мигрантов формируют отдельные подразделения, которые преимущественно используют на наиболее опасных участках фронта в Украине.

"Даже в случае выживания после службы на фронте такие комбатанты не могут вернуться к нормальной жизни: в странах происхождения их ждет уголовное преследование за участие в вооруженных формированиях иностранного государства с перспективой долгосрочного заключения", - добавили в разведке.

Автор: 

Азия (55) армия РФ (20668) мигранты (996) ГУР (606) война в Украине (6292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Звісна річ, краще безкоштовно бусифікувати власних громадян
показать весь комментарий
21.06.2025 11:24 Ответить
+20
примусово это когда 20к зелени за контракт и 2к в месяц ?)
показать весь комментарий
21.06.2025 11:19 Ответить
+18
Панове, акуратніше треба, у вас тцкашні вуха стирчать, сховайте). А що не подобається, заважає ще на пару-трійку квартир набусифікувати?
показать весь комментарий
21.06.2025 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
примусово это когда 20к зелени за контракт и 2к в месяц ?)
показать весь комментарий
21.06.2025 11:19 Ответить
Звісна річ, краще безкоштовно бусифікувати власних громадян
показать весь комментарий
21.06.2025 11:24 Ответить
Панове, від вас касапсятиною тхне 🤢
показать весь комментарий
21.06.2025 11:28 Ответить
Панове, акуратніше треба, у вас тцкашні вуха стирчать, сховайте). А що не подобається, заважає ще на пару-трійку квартир набусифікувати?
показать весь комментарий
21.06.2025 11:40 Ответить
Так примусової мобілізації чи вводять в оману перспективами швидкого заробітку?
показать весь комментарий
21.06.2025 11:24 Ответить
Ага! Москальський агент з Горлівки - попався! Отакі підступні провокативні питання тебе й видали, ждунолапоть.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:13 Ответить
***** шастать , потрібно дома сидіть
показать весь комментарий
21.06.2025 11:29 Ответить
Шастптт по закордонам може лише пррсрочений с завгоспом
показать весь комментарий
21.06.2025 14:00 Ответить
Так вони ж вже знають, що коли попадуть в полон то з ними будуть поводитись толерантно. Будуть давати жерти-пити те, що вони у себе вдома й не мріяли, видадуть одежу, чисту постіль, будуть вигулювати на футбольних майданчиках, якусь роботу дадуть клеїти там якісь коробки ще й якусь копійку платитимуть. Тому і йдуть. А кацапи їх не міняють, скажуть шо то не їхні. Тому треба їх їПашити і їПашити наглухо.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:38 Ответить
Я мав на увазі не мирних таджиків чи інших, я мав на увазі тих хто взяв в руки зброю та прийшов до мене в хату. Коли я був призовного віку і не сидів на дивані то мене ніхто не запитував хочу я кудись чи ні. А ти мабуть ухилянт чи кацап?
показать весь комментарий
21.06.2025 11:58 Ответить
Він манкурт, з ТОТ. Вислужується перед хазяями. А може і на роботі. Я у нього більше 14 ніків на Цензорі нарахував.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:00 Ответить
Скоріше за все так...
показать весь комментарий
21.06.2025 12:18 Ответить
Какая у вас насыщенная событиями жизнь.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:46 Ответить
Хоч би не позорились, такі новини писати.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:40 Ответить
А чого там, вони ж кинули трьох тцкашників в коменти на підтримку
показать весь комментарий
21.06.2025 11:43 Ответить
А деякі вкраїнчики все ще вірять що кацапи йдуть, щоби їм дати акцій Газпрому...
показать весь комментарий
21.06.2025 11:44 Ответить
Та мені начхати на рекламу кацапської армії, котру ти, манкурт з ТОТ тут весь час пхаєш, вислужуючись перед своїм кацапським хазяїном.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:52 Ответить
Так це ж ГУР каже в новині. Чи ти новину не читав?
показать весь комментарий
21.06.2025 11:55 Ответить
Він не здатен осмислювати прочитане. Почитай його висери. Зрозуміло, що в людини вже серйозні проблеми...
показать весь комментарий
21.06.2025 11:59 Ответить
Начхати насправді всім на тебе. Ти все просрав, залишився нікому і НАХРІН не потрібним. Тому і істериш. Вже зовсім здурів, скрізь кацапські хазяї і тот ввижаються. Медицина вже безсила? Дожився, що грошей на лікування нема? Сам винен.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:57 Ответить
Особисто я нічого не просрав, мій кацапський прихвостню. Більше того- цивільна робота за мною була збережена і повернувся на неї я другого ж дня як звільнився з ЗСУ.
показать весь комментарий
21.06.2025 11:59 Ответить
Бюджетник? Брешеш ти все, ніде ти не воював
показать весь комментарий
21.06.2025 12:02 Ответить
Тому він і жене інших в окопи, сам сподіваючись відсидітись на броні. Панічно боїться бурята, бо знає, що тому похрін, броньований він чи ні. Побіжить штурмувати Варшаву з однією іржавою мосінкою на трьох аж бігом...
показать весь комментарий
21.06.2025 12:09 Ответить
Боится, что придут кацапы и лишат пенсии.
показать весь комментарий
21.06.2025 13:48 Ответить
Я своє відштурмував. Може навіть і твого брата чи кума, котрий побіг в ;Спарту; чи ;пятнашку; особисто я забаранив.
показать весь комментарий
21.06.2025 16:02 Ответить
Call of Duty? Medal of Honor? Counter-Strike? Клавіатуру хоч не зламав, баранивши своїх братів?
показать весь комментарий
21.06.2025 16:12 Ответить
Війна, кацапчику. Війна.
показать весь комментарий
21.06.2025 16:14 Ответить
Ну, звісно. Диван не розламай, воєн.
показать весь комментарий
21.06.2025 16:17 Ответить
Ще +1 з касти тих, хто "захотів - звільнився"? Щось для інших це недосяжна ціль, а в тебе так легко вийшло, повоював - і додому
показать весь комментарий
21.06.2025 12:42 Ответить
Дуже просто. Інвалідність.
показать весь комментарий
21.06.2025 16:01 Ответить
Старечий Альцгеймер? По твоїх висерах це помітно...
показать весь комментарий
21.06.2025 16:15 Ответить
Сереш тут якраз ти. Чи то в тебе такий ;Голас Данбасса;?
показать весь комментарий
21.06.2025 16:19 Ответить
В тому і справа, що ти вже не здатен осмислювати і розуміти те, що сам же і карякаєш. Набір людоненависницьких тупих висерів.
показать весь комментарий
21.06.2025 16:28 Ответить
Кацапи й сєпари з ждунами не люди.
показать весь комментарий
21.06.2025 16:31 Ответить
Так ти ж і є справжній ждун. Чи ти вже, навіть, і цього не усвідомлюєш?
показать весь комментарий
21.06.2025 16:33 Ответить
Десь тут на цензорі мають бути відео як чувак у формі зсу дає кацапу тушонку та примушує її з'їсти, а на иншому як чувачок дає кацапу цигарки зі словами "на браток закури" і таких відео з сюсюканням до кацапів вистачає, а потім ці герої відео приходять в інтернет і розповідають як тут цивільні чекають на кацапів. Цікаво, те нещастя яке не може написати правильно своє кацапляче ім'я давав своїм братикам тушонку чи покурити або те і те?
показать весь комментарий
21.06.2025 18:50 Ответить
А в Україні слабо побртти в рекрути смаглявих з базарів та очікуваних запрошених гастарбайтерів з Бангладеші?
показать весь комментарий
21.06.2025 12:16 Ответить
А в Україні смагляві з базарів мають набагато більше прав, ніж українці. Тцк їх не чіпає, воювати не примушує, кордони для них відкриті. Такий от парадокс...
показать весь комментарий
21.06.2025 13:31 Ответить
Не тільки до війська їх вербують(
В нашому окупованому місті вже справжній Ташкент, будівельники із виводками поприїздили, кажуть, що на немитій їх зараз утискають, а НА Україні і клімат гарний і гроші дають, залишимся, кажуть((((
показать весь комментарий
21.06.2025 12:20 Ответить
А що це у вас за окуповане місто, де кучу узбеків привезли, якщо не секрет?
показать весь комментарий
21.06.2025 21:48 Ответить
Фух, добре що у нас бусифікованих не використовують як "гарматне м'ясо", кожного хлопця бережуть.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:27 Ответить
Яких бусифікованих? Нема в нас ніякої бусифікації. То все кацапське іпсо. В нас все виключно добровільно. Тверді терміни і умови служби, солідні оклади, різноманітні виплати, страховки, пільги, забезпечення, пожиттєве утримання в разі чого, батьківське відношення командирів... Всього і не перерахуєш....
показать весь комментарий
21.06.2025 12:34 Ответить
Дякую, що виправили. То я від бабусь під під'їздом почув.
показать весь комментарий
21.06.2025 12:42 Ответить
Це той гур, який стверджував, що ракет на россії 5 штук залишилося, разок стрельнути та потім каву в Криму пити поїдемо? Цей будангве віримо!
показать весь комментарий
21.06.2025 18:18 Ответить
 
 