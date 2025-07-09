Мигрантов в РФ будут лишать гражданства для войны против Украины, - СВР
В РФ мигрантов будут лишать гражданства для войны против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба внешней разведки.
Ксенофобские настроения в российском обществе
Как отмечается, Россия сталкивается с увеличивающимся кризисом, вызванным миграционными проблемами, которые приводят к масштабным конфликтам по всей стране.
На фоне этих событий все более заметными становятся ксенофобские настроения среди большей части российского общества, которая крайне негативно воспринимает не только мигрантов, но и выходцев из кавказских регионов РФ.
Расширение перечня оснований для потери гражданства
По информации Службы внешней разведки Украины, в конце июля текущего года Путин намерен подписать закон, который значительно расширит перечень оснований для потери приобретенного российского гражданства.
"Среди формальных поводов - публичная поддержка терроризма, сотрудничество с иностранными государствами или международными организациями, а также "содействие противнику" или "угроза безопасности РФ", - говорится в сообщении.
В СВР отмечают: "Однако настоящая цель Кремля заключается в использовании мигрантов для пополнения своих военных рядов в войне против Украины, избегая мобилизации "коренного" российского населения.
Этот шаг рассматривается как попытка решить демографические и мобилизационные проблемы наименее защищенными слоями населения".
6 миллионов потенциальных солдат-оккупантов
Сейчас в официальном реестре России находится более 6 миллионов иностранных граждан, которые потенциально могут попасть под действие нового закона.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль