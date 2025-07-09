В РФ мигрантов будут лишать гражданства для войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба внешней разведки.

Ксенофобские настроения в российском обществе

Как отмечается, Россия сталкивается с увеличивающимся кризисом, вызванным миграционными проблемами, которые приводят к масштабным конфликтам по всей стране.

На фоне этих событий все более заметными становятся ксенофобские настроения среди большей части российского общества, которая крайне негативно воспринимает не только мигрантов, но и выходцев из кавказских регионов РФ.

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Расширение перечня оснований для потери гражданства

По информации Службы внешней разведки Украины, в конце июля текущего года Путин намерен подписать закон, который значительно расширит перечень оснований для потери приобретенного российского гражданства.

"Среди формальных поводов - публичная поддержка терроризма, сотрудничество с иностранными государствами или международными организациями, а также "содействие противнику" или "угроза безопасности РФ", - говорится в сообщении.

В СВР отмечают: "Однако настоящая цель Кремля заключается в использовании мигрантов для пополнения своих военных рядов в войне против Украины, избегая мобилизации "коренного" российского населения.

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Этот шаг рассматривается как попытка решить демографические и мобилизационные проблемы наименее защищенными слоями населения".

6 миллионов потенциальных солдат-оккупантов

Сейчас в официальном реестре России находится более 6 миллионов иностранных граждан, которые потенциально могут попасть под действие нового закона.