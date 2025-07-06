Російські компанії почали масово шукати перекладачів для робітників із КНДР

На тлі гострої нестачі кадрів у Росії, через яку владі РФ доводиться просити працівників у Північної Кореї, російські компанії активізували пошук перекладачів із корейської мови.

Про це пише The Moscow Times.

В оголошенні однієї з вакансій уточнювалося, що співробітник повинен перекладати корейську мову на будівництві в Москві. Серед вимог – вища освіта, знання культури та етикету народу КНДР. Максимальна зарплата – 317 тис. руб. ($4,03 тис.).

Схожі оголошення з'явилися й у Telegram-каналах для перекладачів. В одному з таких шукали спеціаліста з корейської мови для роботи з будівельниками у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Роботодавець розповів, що мали на увазі громадян КНДР.

"Групи по 30-35 осіб прибуватиму з періодичністю 7-10 днів і роз'їжджатимуться на об'єкти. Завдання – допомогти адаптуватися на місці роботи: організувати побут, провести інструктаж із безпеки, визначити масштаб і технологію робіт", – розказав роботодавець.

Крім того, вакансію викладача військового перекладу з корейської відкрив Московський державний інститут міжнародних відносин. Здобувач повинен мати військову або вищу освіту або бути офіцером запасу. Ще вона вимога – науковий ступінь. Діаапазон зарплати – від 100 тис. до 120 тис. руб.

Також перекладачів шукають для ділових подорожей. Серед обов'язків – переклади під час зустрічей та заходів.

Раніше повідомлялося, що кількість громадян Північної Кореї, зайнятих на російських будівельних об'єктах, до кінця 2025 року може перевищити 50 тис., що більш ніж утричі перевищує поточний показник.

У травні повідомлялося, що КНДР направила близько 15 тис. працівників до Росії, де спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправку людей на війну проти України.

Як свідчать російські статистичні дані, у 2024 році кількість північнокорейців, які в'їхали в Росію, зросла в 12 разів порівняно з попереднім роком. Вважається, що багато з них потрапили в країну за студентськими візами.