"Працюють по 16 годин на добу": До Росії завезуть 50 тисяч працівників із КНДР

Кількість громадян Північної Кореї, зайнятих на російських будівельних об'єктах, до кінця 2025 року може перевищити 50 тис., що більш ніж утричі перевищує поточний показник.

Про це пише The Moscow Times.

"На сьогодні близько 15 тис. північнокорейських робітників перебувають у Росії. Десь до 50 тис. збільшиться їхня кількість до кінця року. І десь 153 тис. заявок зараз є на працівників із Північної Кореї", – повідомив помічник голови ради директорів російської девелоперської групи Eskadra Павел Бєлєнєц.

За словами Бєленця, північнокорейські будівельники відрізняються високою трудовою дисципліною та продуктивністю – робітники з КНДР працюють по 12-16 годин на добу і мають лише один вихідний на тиждень.

Спираючись на власний досвід взаємодії з різними мігрантами, Бєлєнєц назвав північнокорейців "найкращими" працівниками, додавши, що основні напрямки їхньої зайнятості – монолітні роботи, фасади та внутрішнє оздоблення приміщень.

У травні повідомлялося, що КНДР направила близько 15 тис. працівників до Росії, де спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправку людей на війну проти України.

Як свідчать російські статистичні дані, у 2024 році кількість північнокорейців, які в'їхали в Росію, зросла в 12 разів порівняно з попереднім роком. Вважається, що багато з них потрапили в країну за студентськими візами.

У червні стало відомо, що великі та дрібні промислові підприємства Росії минулого року найняли на роботу 47 тис. робітників із Китаю, Індії, Туреччини, Сербії та інших країн, із якими діє візовий режим в'їзду. Таким чином, залучена кількість іноземців виявилася на 16% більшою від початкової квоти російського уряду в 40,5 тис. осіб.

Також повідомлялося, що рух "Талібан", який править у Афганістані, домовився про збільшення в 10 разів потоку афганських трудових мігрантів до Росії.

На початку березня повідомлялося, що російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу.

Перед тим російський президент Володимир Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.