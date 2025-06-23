Наслідки мобілізації від Путіна: Російські заводи найняли на роботу майже 50 тисяч іноземних робітників

Великі та дрібні промислові підприємства Росії минулого року найняли на роботу 47 тис. робітників із Китаю, Індії, Туреччини, Сербії та інших країн, із якими діє візовий режим в'їзду. Таким чином, залучена кількість іноземців виявилася на 16% більшою від початкової квоти російського уряду в 40,5 тис. осіб.

Про це свідчать дані Міністерства праці та соціального захисту РФ, передає The Moscow Times.

У відомстві пояснили, що розмір квоти визначається виходячи із потреб ринку та заявок регіонів. При цьому для працевлаштування іноземця за квотою підприємства мають питати на це дозвіл. Залучення працівників із-за кордону "об'єктивно необхідне", якщо потрібні кадри неможливо знайти у Росії, наголосили в російському Мінпраці.

Серед російських роботодавців дуже затребувані такі іноземні фахівці, як зварювальники, бетонники, спеціалісти з оздоблювальних робіт, а також співробітники для харчової та аграрної галузі.

За словами співрозмовників на ринку підбору кадрів, роботодавці найчастіше звертаються за допомогою в залученні фахівців із Китаю, Індії, М'янми, Шрі-Ланки, В'єтнаму та з Філіппін, оскільки багато з них – буддисти та індуїсти, тобто представники тих релігій, у яких цінується внутрішня дисципліна, повагою до правил. Такі співробітники відповідальні, спокійні та не схильні до конфліктів.

Раніше повідомлялося, що в 2024 році дефіцит робочої сили в Росії досяг рекордних 2,6 млн осіб, що на 17 % більше, ніж роком раніше.

До того стало відомо, що на російських підприємствах обробної промисловості зберігається гострий дефіцит робочої сили – у галузі не вистачає близько 1,9 млн співробітників.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

Також повідомлялося, що рух "Талібан", який править у Афганістані, домовився про збільшення в 10 разів потоку афганських трудових мігрантів до Росії.

На початку березня повідомлялося, що російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу.

У травні стало відомо, що КНДР направила близько 15 тис. працівників до Росії, де спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправку людей на війну проти України.