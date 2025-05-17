У Росії рекордний дефіцит робочої сили через війну в Україні, – розвідка

У 2024 році дефіцит робочої сили в Росії досяг рекордних 2,6 млн осіб, що на 17 % більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Якщо нинішня динаміка збережеться, упродовж наступних п’яти років нестача кадрів може сягнути 4 мільйонів. Найбільший попит очікується на працівників середньої та високої кваліфікації, зокрема у ключових секторах економіки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська промисловість втратила майже третину необхідного персоналу – близько 391 тис. інженерів та операторів обладнання. У сфері торгівлі не укомплектовано понад 347 тис. робочих місць, транспортна галузь відчуває нестачу понад 200 тис. водіїв.

Водночас найкритичніша ситуація – в агросекторі, де дефіцит працівників сягнув 35%.

Серед основних причин кадрової кризи в Росії розвідка називає мобілізаційні заходи та масову еміграцію висококваліфікованих фахівців і представників дефіцитних спеціальностей – від 650 тис. до 1,1 млн осіб залишили країну, щоб уникнути призову.

Крім того, браку працівників в РФ сприяють: демографічна яма 1990-х років; хронічна непривабливість ринку праці в агро- та промисловому секторах через низьку оплату та важкі умови праці; брак системної підготовки технічних спеціалістів, а також ставка бізнесу на мігрантів замість інвестицій у навчання та автоматизацію.

Попри зростання зарплат на 10-15 % у низці підприємств, ці заходи не компенсували втрат. Кадрова нестача набуває системного характеру і загрожує довгостроковій стабільності російської економіки.

Як наголошують розвідники, на тлі тривалої війни проти України зусилля Кремля щодо подолання кризи залишаються фрагментарними та малоефективними.

Раніше стало відомо, що на російських підприємствах обробної промисловості зберігається гострий дефіцит робочої сили – у галузі не вистачає близько 1,9 млн співробітників.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

На початку березня повідомлялося, що російські регіони почали залучати до роботи трудових мігрантів із М'янми, яка вважається однією з найбідніших країн світу.

У травні стало відомо, що КНДР направила близько 15 тис. працівників до Росії, де спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправку людей на війну проти України.