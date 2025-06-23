"Талібан" у 10 разів збільшить потік трудових мігрантів до Росії. Вони будуть працювати на окупованих територіях України

Рух "Талібан", який править у Афганістані, домовився про збільшення в 10 разів потоку афганських трудових мігрантів до Росії.

Про це повідомив голова Російського ділового центру в Афганістані Рустам Хабібуллін, передає The Moscow Times.

За словами Хабібулліна, на будівельних об'єктах у російських регіонах вже працюють близько 100 громадян Афганістану, але найближчим часом очікується прибуття ще тисячі.

"Це кладчики, зварювальники, маляри, електрики та інші висококваліфіковані фахівці", – сказав Хабібуллін.

Він додав, що для них уже готуються дозволи на роботу в Чечні, Дагестані та Краснодарському краї.

Афганські фахівці в галузі сільського господарства – агрономи, тваринники та ветеринари – також висловили готовність працювати в Росії.

Крім того, як заявив Хабібуллін, у планах є направлення афганських будівельників до окупованих Росією регіонів України – до так званих "ДНР" та "ЛНР". Там вони займуться розчищенням територій та відновленням інфраструктури.

"У Росії існує висока потреба в афганських фахівцях", – зазначив Хабібуллін.

Співробітництво між Росією та рухом "Талібан", який ще 2003 року був визнаний у РФ терористичною організацією, різко активізувалося після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. Статус терористів не заважав російській стороні підтримувати контакти з талібами: представники руху неодноразово запрошувалися на публічні заходи за участю російських офіційних осіб, включно з президентом РФ Владіміром Путіним. Глава МЗС Росії Сергєй Лавров називав представників "Талібану" "розсудливими людьми".

Після захоплення влади в Афганістані в 2021 році "Талібан" сформував уряд, який запровадив низку жорстких репресивних заходів. Особливу увагу було приділено обмеженню прав жінок: заборона на освіту та спілкування, а також поновлення практики публічних страт за "перелюб". Крім того, було відновлено тілесні покарання та створено "департамент зі збереження цінностей джихаду". Судова система країни повністю переведена на норми шаріату. Уряд руху "Талібан" офіційно не визнаний жодною країною через невиконання міжнародних зобов'язань, таких як дотримання прав людини, створення інклюзивного кабміну, а також боротьба з тероризмом та наркотрафіком.

У травні цього року повідомлялося, що рух "Талібан", який править у Афганістані, веде переговори з Росією щодо переходу на розрахунки в національних валютах у двосторонній торгівлі.

У середні квітня в Росії суд дозволив діяльність визнаного терористичним руху "Талібан".

У вересні 2022 року Росія першою підписала торговельну угоду з "Талібаном".