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Новини Припинення війни
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Держдепартамент США підтримує повне та безумовне припинення вогню в Україні

У США закликають Москву і Київ відновити прямі переговори для повного припинення вогню

Державний департамент США продовжують заохочувати прямі переговори між Росією та Україною з метою досягнення всеосяжного припинення вогню та, зрештою, узгодженого мирного врегулювання. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  на пресбрифінгу заявив перший заступник прессекретаря Держдепартаменту Томмі Піготт.

"Ми підтримуємо подальші заклики до повного, безумовного припинення вогню. Заклики України до повного, безумовного припинення вогню, зокрема повної зупинки всіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі", - сказав Піготт.

За його словами, у Держдепі також привітали повідомлення про те, що Росія й Україна домовилися про черговий обмін полоненими, особливо важкохворими та пораненими.

На запитання чи не вважають у відомстві третій раунд переговорів втраченим шансом з огляду на масовані російські атаки та відсутність припинення вогню на порядку денному обговорення, Піготт заявив, що президент Дональд Трамп "уже багато разів чітко висловлювався щодо дій Росії, особливо в останні тижні" та "був у цьому дуже послідовним і відкритим".

"Трамп неодноразово заявляв, що ми хочемо, щоб сторони продовжували ці прямі переговори для досягнення припинення вогню - всеосяжного припинення вогню - і, зрештою, узгодженого мирного врегулювання", - підсумував перший заступник речника Держдепартаменту.

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Автор: 

Держдепартамент США (1665) припинення вогню (308)


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Топ коментарі
+8
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25.07.2025 09:13 Відповісти
+6
підтримуєте чим черговими ,,50 днів,, чи відмовою ввести повні санкції через власні інтереси???
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25.07.2025 09:14 Відповісти
+5
І що? Такі заяви можна робити по 100 штук на день.
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25.07.2025 09:15 Відповісти
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25.07.2025 09:13 Відповісти
підтримуєте чим черговими ,,50 днів,, чи відмовою ввести повні санкції через власні інтереси???
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25.07.2025 09:14 Відповісти
Какие санкции?
Санкции это если бы не было движения к миру. А так переговоры идут. Страны движутся к заключению соглашения.
Отсчет 50 дней остановлен.
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25.07.2025 09:51 Відповісти
І що? Такі заяви можна робити по 100 штук на день.
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25.07.2025 09:15 Відповісти
"Ми підтримуємо подальші заклики...." . Чого ти вилізло на трибуну?
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25.07.2025 09:22 Відповісти
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25.07.2025 09:22 Відповісти
Не сміти на сайті. Для чого тут безмозгла?
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25.07.2025 09:52 Відповісти
Возмусчьон, а чьо не дописала , мовляв, & безмозгла.
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25.07.2025 10:28 Відповісти
До того ж, чи поряд смiттевих бакiв не було, най там краба свого танцюе.
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25.07.2025 10:29 Відповісти
Руками й ногами за - чи так собі - аби побалакати?
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25.07.2025 09:24 Відповісти
Руками и ногами. Ведь это инициатива Трампа. Он уже несколько войн закончил.
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25.07.2025 09:53 Відповісти
Чергове ,нікчемне бла,бла,бла.Педофіл Тампон перетворив США у смердючу шмату.
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25.07.2025 09:50 Відповісти
Що за "мальчік-однояйчік" на фото?

Зупинка поставок зброї та обміну розвідданими заради примусу України до поступок військовим злочинцям.
Заміна збільшення військових поставок "санкціями", які за 4 роки довели свою неефективність, та ще й постійне відтермінування тих санкцій.

Це і є підтримка припинення вогню? І чому виокремлено удари по невійськових об'єктах? Типу нехай рашисти винесуть нам весь ВПК, щоб Україна на всі 100% залежала від прокацапського Трампа?
Отака зараз Great America - заламує руки жертві та підіграє маніяку.
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25.07.2025 10:28 Відповісти
Ми за мир,трактор в полі дир-дир.Доні сьогодні пє кока-колу в Білому домі чи вже з клюшкою в Мвралаго?
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25.07.2025 11:09 Відповісти
 
 