Держдепартамент США підтримує повне та безумовне припинення вогню в Україні
Державний департамент США продовжують заохочувати прямі переговори між Росією та Україною з метою досягнення всеосяжного припинення вогню та, зрештою, узгодженого мирного врегулювання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на пресбрифінгу заявив перший заступник прессекретаря Держдепартаменту Томмі Піготт.
"Ми підтримуємо подальші заклики до повного, безумовного припинення вогню. Заклики України до повного, безумовного припинення вогню, зокрема повної зупинки всіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі", - сказав Піготт.
За його словами, у Держдепі також привітали повідомлення про те, що Росія й Україна домовилися про черговий обмін полоненими, особливо важкохворими та пораненими.
На запитання чи не вважають у відомстві третій раунд переговорів втраченим шансом з огляду на масовані російські атаки та відсутність припинення вогню на порядку денному обговорення, Піготт заявив, що президент Дональд Трамп "уже багато разів чітко висловлювався щодо дій Росії, особливо в останні тижні" та "був у цьому дуже послідовним і відкритим".
"Трамп неодноразово заявляв, що ми хочемо, щоб сторони продовжували ці прямі переговори для досягнення припинення вогню - всеосяжного припинення вогню - і, зрештою, узгодженого мирного врегулювання", - підсумував перший заступник речника Держдепартаменту.
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Санкции это если бы не было движения к миру. А так переговоры идут. Страны движутся к заключению соглашения.
Отсчет 50 дней остановлен.
Зупинка поставок зброї та обміну розвідданими заради примусу України до поступок військовим злочинцям.
Заміна збільшення військових поставок "санкціями", які за 4 роки довели свою неефективність, та ще й постійне відтермінування тих санкцій.
Це і є підтримка припинення вогню? І чому виокремлено удари по невійськових об'єктах? Типу нехай рашисти винесуть нам весь ВПК, щоб Україна на всі 100% залежала від прокацапського Трампа?
Отака зараз Great America - заламує руки жертві та підіграє маніяку.