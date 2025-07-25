Держдепартамент США підтримує повне та безумовне припинення вогню в Україні

Державний департамент США продовжують заохочувати прямі переговори між Росією та Україною з метою досягнення всеосяжного припинення вогню та, зрештою, узгодженого мирного врегулювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на пресбрифінгу заявив перший заступник прессекретаря Держдепартаменту Томмі Піготт.

"Ми підтримуємо подальші заклики до повного, безумовного припинення вогню. Заклики України до повного, безумовного припинення вогню, зокрема повної зупинки всіх ударів по цивільній та критичній інфраструктурі", - сказав Піготт.

За його словами, у Держдепі також привітали повідомлення про те, що Росія й Україна домовилися про черговий обмін полоненими, особливо важкохворими та пораненими.

На запитання чи не вважають у відомстві третій раунд переговорів втраченим шансом з огляду на масовані російські атаки та відсутність припинення вогню на порядку денному обговорення, Піготт заявив, що президент Дональд Трамп "уже багато разів чітко висловлювався щодо дій Росії, особливо в останні тижні" та "був у цьому дуже послідовним і відкритим".

"Трамп неодноразово заявляв, що ми хочемо, щоб сторони продовжували ці прямі переговори для досягнення припинення вогню - всеосяжного припинення вогню - і, зрештою, узгодженого мирного врегулювання", - підсумував перший заступник речника Держдепартаменту.

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