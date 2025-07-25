Госдепартамент США поддерживает полное и безусловное прекращение огня в Украине

Государственный департамент США продолжают поощрять прямые переговоры между Россией и Украиной с целью достижения всеобъемлющего прекращения огня и, наконец, согласованного мирного урегулирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на пресс-брифинге заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт.

"Мы поддерживаем дальнейшие призывы к полному, безусловному прекращению огня. Призывы Украины к полному, безусловному прекращению огня, в частности полной остановки всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре", - сказал Пиготт.

По его словам, в Госдепе также приветствовали сообщение о том, что Россия и Украина договорились об очередном обмене пленными, особенно тяжелобольными и ранеными.

На вопрос не считают ли в ведомстве третий раунд переговоров упущенным шансом, учитывая массированные российские атаки и отсутствие прекращения огня в повестке дня обсуждения, Пиготт заявил, что президент Дональд Трамп "уже много раз четко высказывался относительно действий России, особенно в последние недели" и "был в этом очень последовательным и открытым".

"Трамп неоднократно заявлял, что мы хотим, чтобы стороны продолжали эти прямые переговоры для достижения прекращения огня - всеобъемлющего прекращения огня - и, наконец, согласованного мирного урегулирования", - подытожил первый заместитель спикера Госдепартамента.

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