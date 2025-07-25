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Новости Прекращение войны
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Госдепартамент США поддерживает полное и безусловное прекращение огня в Украине

В США призывают Москву и Киев возобновить прямые переговоры для полного прекращения огня

Государственный департамент США продолжают поощрять прямые переговоры между Россией и Украиной с целью достижения всеобъемлющего прекращения огня и, наконец, согласованного мирного урегулирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на пресс-брифинге заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготт.

"Мы поддерживаем дальнейшие призывы к полному, безусловному прекращению огня. Призывы Украины к полному, безусловному прекращению огня, в частности полной остановки всех ударов по гражданской и критической инфраструктуре", - сказал Пиготт.

По его словам, в Госдепе также приветствовали сообщение о том, что Россия и Украина договорились об очередном обмене пленными, особенно тяжелобольными и ранеными.

На вопрос не считают ли в ведомстве третий раунд переговоров упущенным шансом, учитывая массированные российские атаки и отсутствие прекращения огня в повестке дня обсуждения, Пиготт заявил, что президент Дональд Трамп "уже много раз четко высказывался относительно действий России, особенно в последние недели" и "был в этом очень последовательным и открытым".

"Трамп неоднократно заявлял, что мы хотим, чтобы стороны продолжали эти прямые переговоры для достижения прекращения огня - всеобъемлющего прекращения огня - и, наконец, согласованного мирного урегулирования", - подытожил первый заместитель спикера Госдепартамента.

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Автор: 

Госдепартамент США (1868) прекращения огня (308)


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Топ комментарии
+4
Імпотенти.
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25.07.2025 09:13 Ответить
+3
І що? Такі заяви можна робити по 100 штук на день.
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25.07.2025 09:15 Ответить
+1
підтримуєте чим черговими ,,50 днів,, чи відмовою ввести повні санкції через власні інтереси???
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25.07.2025 09:14 Ответить
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Імпотенти.
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25.07.2025 09:13 Ответить
підтримуєте чим черговими ,,50 днів,, чи відмовою ввести повні санкції через власні інтереси???
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25.07.2025 09:14 Ответить
Какие санкции?
Санкции это если бы не было движения к миру. А так переговоры идут. Страны движутся к заключению соглашения.
Отсчет 50 дней остановлен.
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25.07.2025 09:51 Ответить
І що? Такі заяви можна робити по 100 штук на день.
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25.07.2025 09:15 Ответить
"Ми підтримуємо подальші заклики...." . Чого ти вилізло на трибуну?
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25.07.2025 09:22 Ответить
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25.07.2025 09:22 Ответить
Не сміти на сайті. Для чого тут безмозгла?
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25.07.2025 09:52 Ответить
Руками й ногами за - чи так собі - аби побалакати?
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25.07.2025 09:24 Ответить
Руками и ногами. Ведь это инициатива Трампа. Он уже несколько войн закончил.
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25.07.2025 09:53 Ответить
Чергове ,нікчемне бла,бла,бла.Педофіл Тампон перетворив США у смердючу шмату.
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25.07.2025 09:50 Ответить
 
 