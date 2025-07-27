Виткофф надеется на прекращение войны в Украине до завершения каденции Трампа
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф назвал прекращение войны в Украине задачей, которую необходимо выполнить до завершения президентского срока Дональда Трампа.
Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Ведущая поинтересовалась у Уиткоффа, на что он рассчитывает в следующие три с половиной года каденции Трампа и каким был бы лучший способ завершить срок его полномочий в качестве спецпредставителя.
"Что мы решим конфликт России с Украиной, достигнем этого мирного соглашения. Потому что это должно произойти. Эта война, президент был прав, этого никогда не должно было произойти. Я думаю, что мы это решим", - сказал американский чиновник.
Он также отметил важность стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
"Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирное соглашение, потому что именно это и необходимо, если мы достигнем прочного мира в Газе, установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будут главные достижения", - добавил Уиткофф.
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Але ж, і розумний він, «… На це Ходжа відповів: "нічого вічного немає - за цей час або я помру, або падишах помре, або віслюк здохне!" Поведінка нинішніх можновладців ...
якби на їх місці були якісь дурачки:
Перепрошую, більше слів не знаходиться.
P.S. Щоб тобі, падлюко, так "вирішився конфлікт" з наркоділками, коли вони твоїх нащадків на "голку" посадять.
- О! Тогда мой ультиматум будет в два раза жестче!
- Можно поточнее?
- Это же очевидно. Я дам им 100 дней.