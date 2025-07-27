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Новости Прекращение войны
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Виткофф надеется на прекращение войны в Украине до завершения каденции Трампа

віткофф

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф назвал прекращение войны в Украине задачей, которую необходимо выполнить до завершения президентского срока Дональда Трампа.

Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Ведущая поинтересовалась у Уиткоффа, на что он рассчитывает в следующие три с половиной года каденции Трампа и каким был бы лучший способ завершить срок его полномочий в качестве спецпредставителя.

"Что мы решим конфликт России с Украиной, достигнем этого мирного соглашения. Потому что это должно произойти. Эта война, президент был прав, этого никогда не должно было произойти. Я думаю, что мы это решим", - сказал американский чиновник.

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Он также отметил важность стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

"Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирное соглашение, потому что именно это и необходимо, если мы достигнем прочного мира в Газе, установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будут главные достижения", - добавил Уиткофф.

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Трамп Дональд (6047) война в Украине (5375) Стив Уиткофф (109)


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Топ комментарии
+14
якби наш мудрий нарід у 2019 не наобирав би клоуна, який обіцяв легко зупинити війну, замість справжнього президента-державника, то не треба було б зараз від якогось американського клоуна очікувати припинення війни в Україні... Нажаль ідіоти що у нас що у Штатах однакові - спочатку вони обирають того, хто їм нагло та безапеляційно збреше, а потім, після провалу їхніх очікувань, ідіоти шукають винних всюди, окрім дзеркала, де на них дивиться справжній винуватець їхніх проблем.
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27.07.2025 20:15 Ответить
+5
США дай дєнях на зарплати військовим...
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27.07.2025 20:10 Ответить
+3
Йому б, можна і вангування підробляти, а він прутню радіє…
Але ж, і розумний він, «… На це Ходжа відповів: "нічого вічного немає - за цей час або я помру, або падишах помре, або віслюк здохне!" Поведінка нинішніх можновладців ...
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27.07.2025 20:04 Ответить
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А верещали закінчити за день після виборів Трампа. Клоуни?
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27.07.2025 20:01 Ответить
Переспів пісні 20-40 рр. актуальний як ніколи!

Нема хліба, нема сала
Все гетьманцеві забрали,
Ні корови, ні свині Тільки Зеля на стіні.
Гоп мої гречаники Єрмаківці начальники
А зелені- мудаки Посполиті - батраки...
Діти в Польщі, мати в Польщі,
Батько з бронню на заводі,
Як побачить ТЦК Дає хутко драпака.
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27.07.2025 20:08 Ответить
якби наш мудрий нарід у 2019 не наобирав би клоуна, який обіцяв легко зупинити війну, замість справжнього президента-державника, то не треба було б зараз від якогось американського клоуна очікувати припинення війни в Україні... Нажаль ідіоти що у нас що у Штатах однакові - спочатку вони обирають того, хто їм нагло та безапеляційно збреше, а потім, після провалу їхніх очікувань, ідіоти шукають винних всюди, окрім дзеркала, де на них дивиться справжній винуватець їхніх проблем.
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27.07.2025 20:15 Ответить
Ні, не клоуни. Пі...уни!
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27.07.2025 21:11 Ответить
Дууууууже швидко 🤔
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27.07.2025 20:01 Ответить
Оце ********!
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27.07.2025 20:02 Ответить
ото пер днув
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27.07.2025 20:02 Ответить
Пророкифф лізуть з усіх щілинфф, як тарганифф!
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27.07.2025 20:03 Ответить
Йому б, можна і вангування підробляти, а він прутню радіє…
Але ж, і розумний він, «… На це Ходжа відповів: "нічого вічного немає - за цей час або я помру, або падишах помре, або віслюк здохне!" Поведінка нинішніх можновладців ...
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27.07.2025 20:04 Ответить
Опа! Так за 24 години ж обіцяв? А шо случвлось?
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27.07.2025 20:06 Ответить
усыпите эту гниду в моцкве реке
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27.07.2025 20:06 Ответить
США дай дєнях на зарплати військовим...
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27.07.2025 20:10 Ответить
Це той власник казіно в Лас-Вегасі, що потужно зіганув при появі *****?
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27.07.2025 20:08 Ответить
Це той, хто сподівається, що коли Сі з аятоллою у Тегерані будуть ділити світ, то і йому щось обломиться.
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27.07.2025 20:16 Ответить
Пристали до Віткоффа, а може він оптиміст?
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27.07.2025 20:08 Ответить
Важно навіть уявити що було б,
якби на їх місці були якісь дурачки:
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27.07.2025 20:09 Ответить
"вирішимо конфлікт рассосії з Україною", пилять.

Перепрошую, більше слів не знаходиться.

P.S. Щоб тобі, падлюко, так "вирішився конфлікт" з наркоділками, коли вони твоїх нащадків на "голку" посадять.
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27.07.2025 20:10 Ответить
АГЕНТ КУЙЛА ВІТКО,.ПРИ ЗАВЕРБОВАНОМУ АГЕНТОВІ "КРАСНОВУ" .КОТРИЙ ПО СУМІНИЦТВУ ПРЕЗ США - В КУРСІ...
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27.07.2025 20:14 Ответить
Ну це вже смішно, було 24 години, потім місяць, тепер вже до закінчення каденції
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27.07.2025 20:15 Ответить
ніхєра яка довга трампова доба
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27.07.2025 20:17 Ответить
Ось вам і 24 години!
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27.07.2025 20:24 Ответить
- Мистер Трамп, что будет, если русские не отреагируют за 50 дней на ваш ультиматум?
- О! Тогда мой ультиматум будет в два раза жестче!
- Можно поточнее?
- Это же очевидно. Я дам им 100 дней.
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27.07.2025 20:30 Ответить
Смердеть не вредно, но только в США. Коффе.
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27.07.2025 20:37 Ответить
і вдалося ж відшукати такого патентованого довбойоба...
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27.07.2025 21:03 Ответить
 
 