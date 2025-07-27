Виткофф надеется на прекращение войны в Украине до завершения каденции Трампа

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф назвал прекращение войны в Украине задачей, которую необходимо выполнить до завершения президентского срока Дональда Трампа.

Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Ведущая поинтересовалась у Уиткоффа, на что он рассчитывает в следующие три с половиной года каденции Трампа и каким был бы лучший способ завершить срок его полномочий в качестве спецпредставителя.

"Что мы решим конфликт России с Украиной, достигнем этого мирного соглашения. Потому что это должно произойти. Эта война, президент был прав, этого никогда не должно было произойти. Я думаю, что мы это решим", - сказал американский чиновник.

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Он также отметил важность стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

"Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирное соглашение, потому что именно это и необходимо, если мы достигнем прочного мира в Газе, установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будут главные достижения", - добавил Уиткофф.

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