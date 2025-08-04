Віткофф, імовірно, відвідає Росію 6 чи 7 серпня, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф може поїхати до Росії у середу або четвер, 6 чи 7 серпня на прохання Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, це глава Білого дому сказав журналістам у неділю в аеропорту в штаті Нью-Джерсі.

"Можливо, він поїде, думаю, наступного тижня – в середу або четвер до Росії, Вони хотіли б його побачити. Вони попросили його про зустріч. Тож подивимося, що буде далі", – зазначив Трамп.

Водночас президент наголосив, що Віткофф нині зосереджений на гуманітарній місії в Газі – зокрема на постачанні продуктів харчування в регіон, щоб люди були "нагодовані".

Відповідаючи на запитання про санкції щодо Росії, які можуть бути запроваджені у п’ятницю, якщо Москва не погодиться на висунуті умови, Трамп сказав: "Будуть санкції, але вони, здається, досить добре вміють їх уникати. Знаєте, вони хитруни й досить добре вміють уникати санкцій. Тож подивимося, що з цього буде".

Аби запобігти санкціям Росія має укласти угоду, "за якою люди перестануть гинути", зауважив він.

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Він вкотре повторив, що Росія втрачає у війні набагато більше військових, ніж Україна.

"Щойно з’явилися дані про те, що загинула величезна кількість російських солдатів, – додав Трамп. – В Україні теж, хоча цифри нижчі, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер до цього додаються міста, які потрапляють під ракетні удари. Тож у цій безглуздій війні гине дуже багато людей".

Трамп підкреслив, що під його керівництвом США зупинили кілька міжнародних конфліктів, зокрема між Індією і Пакистаном, Камбоджею і Таїландом, і запевнив, що зробить усе можливе, щоб припинити й російську війну.

"Ми зупинили багато воєн… і ми зупинимо й цю", – запевнив він.

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