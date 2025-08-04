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Новости Визит Келлога в Киев
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Келлог посетит Украину перед дедлайном Трампа Путину, - СМИ

Кит Келлог может прибыть в Украину в ближайшие дни

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог в ближайшие дни посетит Украину.

Об этом пишет Kyiv Post, передает Цензор.НЕТ.

"Визит происходит на фоне быстрого приближения крайнего срока, установленного президентом для мирного соглашения с Россией. Новость об ожидаемой поездке Келлога совпадает с запланированной поездкой в Россию Стива Уиткоффа, еще одного посланника Трампа", - пишет издание.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф может поехать в Россию в среду или четверг, 6 или 7 августа по просьбе России.

Напомним, Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.

Читайте: Это ответ Путина на дедлайн президента Трампа, - дочь Келлога об атаке на Киев

Автор: 

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04.08.2025 12:54 Ответить
Будуть вмовляти ***** і Зе на якісь незначні кроки щоб Тампон не вдарив в грязь літсом коли оголосить новий дедлайн замість санкцій
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04.08.2025 12:55 Ответить
а, плєшива крємлядь випустить під тисячу дронів та пару десятків ракет.
короче, тиждень буде "веселий" та безсонний.
цікаво, невже гундоса зе!гніда, щось там зрадницьке, наважиться підписати?
зе!поц від матюків на картонках обісрався......
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04.08.2025 13:08 Ответить
Не випустить. Келог сам по собі ППО - де він з'являється, там атаки з повітря припиняються
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04.08.2025 14:16 Ответить
Приїде янелоху боневтіку втерти соплі?
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04.08.2025 14:11 Ответить
 
 