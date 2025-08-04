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Келлог посетит Украину перед дедлайном Трампа Путину, - СМИ
Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог в ближайшие дни посетит Украину.
Об этом пишет Kyiv Post, передает Цензор.НЕТ.
"Визит происходит на фоне быстрого приближения крайнего срока, установленного президентом для мирного соглашения с Россией. Новость об ожидаемой поездке Келлога совпадает с запланированной поездкой в Россию Стива Уиткоффа, еще одного посланника Трампа", - пишет издание.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф может поехать в Россию в среду или четверг, 6 или 7 августа по просьбе России.
Напомним, Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.
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короче, тиждень буде "веселий" та безсонний.
цікаво, невже гундоса зе!гніда, щось там зрадницьке, наважиться підписати?
зе!поц від матюків на картонках обісрався......