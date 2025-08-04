Келлог відвідає Україну перед дедлайном Трампа Путіну, - ЗМІ

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог найближчими днями відвідає Україну.

Про це пише Kyiv Post, передає Цензор.НЕТ.

"Візит відбувається на тлі швидкого наближення крайнього терміну, встановленого президентом для мирної угоди з Росією. Новина про очікувану поїздку Келлога збігається із запланованою поїздкою до Росії Стіва Віткоффа, ще одного посланця Трампа", - пише видання.

Раніше Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф може поїхати до Росії у середу або четвер, 6 чи 7 серпня на прохання Росії.

Нагадаємо, Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня.

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