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Новини Візит Келлога до Києва
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Келлог відвідає Україну перед дедлайном Трампа Путіну, - ЗМІ

Кіт Келлог може прибути до України найближчими днями

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог найближчими днями відвідає Україну.

Про це пише Kyiv Post, передає Цензор.НЕТ.

"Візит відбувається на тлі швидкого наближення крайнього терміну, встановленого президентом для мирної угоди з Росією. Новина про очікувану поїздку Келлога збігається із запланованою поїздкою до Росії Стіва Віткоффа, ще одного посланця Трампа", - пише видання.

Раніше Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф може поїхати до Росії у середу або четвер, 6 чи 7 серпня на прохання Росії.

Нагадаємо, Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня.

Читайте: Це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа, - донька Келлога про атаку на Київ

Автор: 

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04.08.2025 12:54 Відповісти
Будуть вмовляти ***** і Зе на якісь незначні кроки щоб Тампон не вдарив в грязь літсом коли оголосить новий дедлайн замість санкцій
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04.08.2025 12:55 Відповісти
а, плєшива крємлядь випустить під тисячу дронів та пару десятків ракет.
короче, тиждень буде "веселий" та безсонний.
цікаво, невже гундоса зе!гніда, щось там зрадницьке, наважиться підписати?
зе!поц від матюків на картонках обісрався......
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04.08.2025 13:08 Відповісти
Не випустить. Келог сам по собі ППО - де він з'являється, там атаки з повітря припиняються
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04.08.2025 14:16 Відповісти
Приїде янелоху боневтіку втерти соплі?
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04.08.2025 14:11 Відповісти
 
 