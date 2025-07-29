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Росія має 10 днів на мир з Україною. Путін хоче продовжувати війну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня. 

Про це він заявив журналістам на літаку Air Force One, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, США хочуть домовленостей Росії щодо України через 10 днів, в іншому випадку введуть імпортні мита.

"Хочете велику сенсацію? Десять днів від сьогодні. І тоді, знаєте, ми введемо мита та інші заходи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо він [Путін], очевидно, хоче, ймовірно, продовжувати війну. Але ми введемо мита й інші заходи, які зазвичай застосовують. Це може вплинути на них, а може й ні, але потенційно — так. У них є 10 днів", - заявив американський лідер.

Трамп додав, що війна в Україні затягнеться надовго, проте її можна було б "легко врегулювати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я зменшу 50-денний дедлайн Путіну для мирної угоди з Україною. Дуже розчарований ним, - Трамп

Отже, Трамп надав Путіну час до 8 серпня, щоб досягти угоди з Україною або зіткнутися з високими митами чи санкціями з боку США.

Нагадаємо, напередодні Трамп дав Путіну 50 днів, але на початку цього тижня заявив, що скорочує термін, оскільки "не бачить жодного прогресу".

Новина доповнюється...

Автор: 

путін володимир (24353) росія (66930) Трамп Дональд (6566) війна в Україні (5445)


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Топ коментарі
+10
Дональд,коли кацапня має починати баяцца? Лох ти. Чмо. Балабол.
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29.07.2025 20:49 Відповісти
+8
Патужно. Найвеличніший Лідор Всесвіту. Ще один.
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29.07.2025 20:51 Відповісти
+6
Вже 9 с половиною. Як отих тижнів.
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29.07.2025 20:46 Відповісти
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Вже 9 с половиною. Як отих тижнів.
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29.07.2025 20:46 Відповісти
Дональд,коли кацапня має починати баяцца? Лох ти. Чмо. Балабол.
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29.07.2025 20:49 Відповісти
Як що ти за три роки війни ще не побачив нічого.тебе ні Чангар размінований.ні злив Півдня.ні Ермак.ні інших зради не турбують-то я розумію тих.хто більш не хоче повертатись в Україну.Нічого не зміниться з таким народом.
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29.07.2025 21:14 Відповісти
З яким народом ?
Вам , кацапам , завжди український народ не подобався - але нічого , звикнете ...))
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29.07.2025 21:19 Відповісти
Оооо, молороське бидло,яке привело до влади у 2019 році кацапських агентів, та таке саме молороське бидло,називає Українців " кацапами". До таких довбнів як ти звикати ніхто в Україні не буде,невдовзі будети ви тікати,якщо встигнете,з України як щурі,
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29.07.2025 21:44 Відповісти
Таварісчь "Учетная Запись"!
Дуже скоро Вам буде зле. Ну дуже зле. Українська молодь на антизєлєнскіх мітингах дещо продемонструвала. Таварісчь, пора звалювати на родіну.
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29.07.2025 21:33 Відповісти
10 серпня день ядерного бомбардування Нагасаки мацкви

.
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29.07.2025 20:50 Відповісти
Ніт, 8-го. Там написано рахувати 10 діб після 29 липня, а не 31, та не з ранку 1 серпня.
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29.07.2025 21:58 Відповісти
путлєру це як мертвому примочки - але вже прогрес в порівнянні з "хорошим хлопцем"
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29.07.2025 20:50 Відповісти
Це вже точно? Чи буде продовження?
Після заяв Трампа про мир, )(уйло ще більше атакує. Готуймося до знову неспокійноі ночі.
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29.07.2025 20:51 Відповісти
Патужно. Найвеличніший Лідор Всесвіту. Ще один.
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29.07.2025 20:51 Відповісти
Хоча я не знаю, чи це вплине на росію...

Прекрасно ти все знаєш. Кинеш друга Валодью "в терновий кущ"...
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29.07.2025 20:51 Відповісти
Найкраща відповідь путлеру, прийняття України до НАТО.
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29.07.2025 20:52 Відповісти
на сьогодні це не спрацюе- вже краще оголосити 52-м Европейським Українським Штатом....
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29.07.2025 20:56 Відповісти
Щось я вже заяви Трампа сприймаю, як заяви Зелі , ні про що,на жаль ти нічого не зробив що б послабити росію на відміну від ЄС які ввели 17 і 18-й пакет санкцій і допомагають Україні.
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29.07.2025 20:52 Відповісти
завтра "дімон" дасть звіздюлєй "тпампону КРАЩЕ Б ТИ ТРАМБОН США ЗАЙМАВСЯ"
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29.07.2025 20:53 Відповісти
Vot takoj Tramp mne nravitsia,kak ponimaju prinial vyzov s kacapov pro vojnu s nimi takze
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29.07.2025 20:57 Відповісти
******, деміург
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29.07.2025 20:58 Відповісти
Сценаристи Кварталу-95 готують укрАінцев до капітуляції:
Індійський провидець Пудж каже, що https://www.youtube.com/watch?v=DelkG60F3zk Україна буде розділена, відмовиться від НАТО і т.д. і т.п.
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29.07.2025 20:59 Відповісти
Та тут і ніяких пророків не треба,все і так видно,як ригозелена мразота Україну здає.
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29.07.2025 21:46 Відповісти
Через 10 днів, ще 20, через 20 ще 30, і так до безкінечності.
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29.07.2025 21:02 Відповісти
Накручують шум навколо тих мит, напруга зростає, прямо таки гостросюжетний фільм, щоб коли введуть, то здавалося, що це просто таки вау і жестькишкипостінах.
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29.07.2025 21:09 Відповісти
Харьков, Херсон,Запорожье уйдут в раша-гавань вот так и будет разделена
Украина.
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29.07.2025 21:09 Відповісти
І твоя мєчьта-****** збудеться...
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29.07.2025 21:12 Відповісти
Твоя мечта сидеть с зеленой лапшой на ушах и верить в то, что скоро будеш пить кохвэ в Крыму, да зелень
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29.07.2025 21:39 Відповісти
Волаґда-***, краще помовч...
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29.07.2025 21:41 Відповісти
Ты на кого бочку с иволгой катиш,изыди зеленая блевота, ты бы лучше смотрел за ситуацией, а не др**ил бы на своего идола.
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29.07.2025 21:53 Відповісти
"дьошево, Хоботов !"

.
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29.07.2025 21:56 Відповісти
На планеті Земля все йде до того, що на звуки рюзкє ізика стрілятимуть. Навскидку, всі і всюди...
Хто влучив - тому пиво на шару...
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29.07.2025 21:59 Відповісти
Дав-забрав, пекельні санкції, почекаємо дій. Поки це мільон дерев та травневі шашличкі.
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29.07.2025 21:10 Відповісти
поки це тільки слова, чекаємо справ від рудого діда
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29.07.2025 21:11 Відповісти
Треба було пів України зруйнувати.сотні тисяч загиблих-що б деякі стали розуміти.що з Кацапією треба розмовляти на мові сили.Але їм тільки доходить...в будуть справи.чи тільки слова-подивимось.
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29.07.2025 21:17 Відповісти
Трамп надав Путіну час до 8 серпня. 9 августа 1945-го. Но не с нашим счастьем...
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29.07.2025 21:19 Відповісти
Україна одна з найбагатших країн світу,у нас в землі майже вся таблиця Менделєєва,може виробляти від цвяха до літаків,наші люди роботящі,але внас ніколи не було УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ.Усі,кого люди вибирали у владу починали красти і дирибанити народне добро і довели країну до жебрака,а тепер маємо результат.Нас вбивають,нищать міста і села,але ні один чиновник не поніс ніякої відповідальності.І в даний час чиновники не спішать захищати державу,за чий рахунок і живуть,а захищають люди цивільні.І якби влада від самого початку незалежності дбала за країну,ми би були однією з найбагатших країн світу і ніхто не нападав би і не ходили би з простягнутою рукою по світу.
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29.07.2025 21:29 Відповісти
Talk the talk. Do you walk the walk ?
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29.07.2025 21:33 Відповісти
Посадив народ смереку в виросла туя,
Обирав народ Верховного Головнокомандувача а вибрав зеленського.
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29.07.2025 21:48 Відповісти
 
 