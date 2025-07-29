Росія має 10 днів на мир з Україною. Путін хоче продовжувати війну, - Трамп
Президент США Дональд Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня.
Про це він заявив журналістам на літаку Air Force One, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, США хочуть домовленостей Росії щодо України через 10 днів, в іншому випадку введуть імпортні мита.
"Хочете велику сенсацію? Десять днів від сьогодні. І тоді, знаєте, ми введемо мита та інші заходи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо він [Путін], очевидно, хоче, ймовірно, продовжувати війну. Але ми введемо мита й інші заходи, які зазвичай застосовують. Це може вплинути на них, а може й ні, але потенційно — так. У них є 10 днів", - заявив американський лідер.
Трамп додав, що війна в Україні затягнеться надовго, проте її можна було б "легко врегулювати".
Отже, Трамп надав Путіну час до 8 серпня, щоб досягти угоди з Україною або зіткнутися з високими митами чи санкціями з боку США.
Нагадаємо, напередодні Трамп дав Путіну 50 днів, але на початку цього тижня заявив, що скорочує термін, оскільки "не бачить жодного прогресу".
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Вам , кацапам , завжди український народ не подобався - але нічого , звикнете ...))
Дуже скоро Вам буде зле. Ну дуже зле. Українська молодь на антизєлєнскіх мітингах дещо продемонструвала. Таварісчь, пора звалювати на родіну.
Нагасакимацкви
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Після заяв Трампа про мир, )(уйло ще більше атакує. Готуймося до знову неспокійноі ночі.
Прекрасно ти все знаєш. Кинеш друга Валодью "в терновий кущ"...
Індійський провидець Пудж каже, що https://www.youtube.com/watch?v=DelkG60F3zk Україна буде розділена, відмовиться від НАТО і т.д. і т.п.
Украина.
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Хто влучив - тому пиво на шару...
Обирав народ Верховного Головнокомандувача а вибрав зеленського.