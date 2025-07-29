Россия имеет 10 дней на мир с Украиной. Путин хочет продолжать войну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.

Об этом он заявил журналистам на самолете Air Force One, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, США хотят договоренностей России по Украине через 10 дней, в противном случае введут импортные пошлины.

"Десять дней и тогда мы введем пошлины и другие меры. Хотя я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он [Путин], очевидно, хочет, видимо, продолжать войну. Но у них есть 10 дней", - заявил американский лидер.

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Трамп добавил, что война в Украине затянется надолго, однако ее можно было бы легко урегулировать.

Следовательно, Трамп предоставил Путину время до 8 августа, чтобы достичь соглашения с Украиной или столкнуться с высокими пошлинами или санкциями со стороны США.

Напомним, накануне Трамп дал Путину 50 дней, но в начале этой недели заявил, что сокращает срок, поскольку "не видит никакого прогресса".

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