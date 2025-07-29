Россия имеет 10 дней на мир с Украиной. Путин хочет продолжать войну, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.
Об этом он заявил журналистам на самолете Air Force One, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, США хотят договоренностей России по Украине через 10 дней, в противном случае введут импортные пошлины.
"Десять дней и тогда мы введем пошлины и другие меры. Хотя я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он [Путин], очевидно, хочет, видимо, продолжать войну. Но у них есть 10 дней", - заявил американский лидер.
Трамп добавил, что война в Украине затянется надолго, однако ее можно было бы легко урегулировать.
Следовательно, Трамп предоставил Путину время до 8 августа, чтобы достичь соглашения с Украиной или столкнуться с высокими пошлинами или санкциями со стороны США.
Напомним, накануне Трамп дал Путину 50 дней, но в начале этой недели заявил, что сокращает срок, поскольку "не видит никакого прогресса".
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Вам , кацапам , завжди український народ не подобався - але нічого , звикнете ...))
Нагасакимацкви
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Після заяв Трампа про мир, )(уйло ще більше атакує. Готуймося до знову неспокійноі ночі.
Прекрасно ти все знаєш. Кинеш друга Валодью "в терновий кущ"...
Індійський провидець Пудж каже, що https://www.youtube.com/watch?v=DelkG60F3zk Україна буде розділена, відмовиться від НАТО і т.д. і т.п.
Украина.