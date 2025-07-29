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Россия имеет 10 дней на мир с Украиной. Путин хочет продолжать войну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сократил дедлайн России для завершения войны против Украины до 10 дней, начиная с 29 июля.

Об этом он заявил журналистам на самолете Air Force One, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, США хотят договоренностей России по Украине через 10 дней, в противном случае введут импортные пошлины.

"Десять дней и тогда мы введем пошлины и другие меры. Хотя я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он [Путин], очевидно, хочет, видимо, продолжать войну. Но у них есть 10 дней", - заявил американский лидер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я уменьшу 50-дневный дедлайн Путину для мирного соглашения с Украиной. Очень разочарован им, - Трамп

Трамп добавил, что война в Украине затянется надолго, однако ее можно было бы легко урегулировать.

Следовательно, Трамп предоставил Путину время до 8 августа, чтобы достичь соглашения с Украиной или столкнуться с высокими пошлинами или санкциями со стороны США.

Напомним, накануне Трамп дал Путину 50 дней, но в начале этой недели заявил, что сокращает срок, поскольку "не видит никакого прогресса".
Новость дополняется...

Автор: 

путин владимир (31766) россия (96722) Трамп Дональд (6066) война в Украине (5407)


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Топ комментарии
+9
Дональд,коли кацапня має починати баяцца? Лох ти. Чмо. Балабол.
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29.07.2025 20:49 Ответить
+5
Патужно. Найвеличніший Лідор Всесвіту. Ще один.
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29.07.2025 20:51 Ответить
+4
Вже 9 с половиною. Як отих тижнів.
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29.07.2025 20:46 Ответить
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Вже 9 с половиною. Як отих тижнів.
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29.07.2025 20:46 Ответить
Дональд,коли кацапня має починати баяцца? Лох ти. Чмо. Балабол.
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29.07.2025 20:49 Ответить
Дональд винен, що укрАінци обрали паяца-чужинця?
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29.07.2025 20:57 Ответить
в 14 році ... а в 2019 цю помилку виправили !
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29.07.2025 20:58 Ответить
Зелене гівно навіть не маскуеться.
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29.07.2025 21:13 Ответить
Як що ти за три роки війни ще не побачив нічого.тебе ні Чангар размінований.ні злив Півдня.ні Ермак.ні інших зради не турбують-то я розумію тих.хто більш не хоче повертатись в Україну.Нічого не зміниться з таким народом.
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29.07.2025 21:14 Ответить
З яким народом ?
Вам , кацапам , завжди український народ не подобався - але нічого , звикнете ...))
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29.07.2025 21:19 Ответить
10 серпня день ядерного бомбардування Нагасаки мацкви

.
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29.07.2025 20:50 Ответить
путлєру це як мертвому примочки - але вже прогрес в порівнянні з "хорошим хлопцем"
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29.07.2025 20:50 Ответить
Це вже точно? Чи буде продовження?
Після заяв Трампа про мир, )(уйло ще більше атакує. Готуймося до знову неспокійноі ночі.
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29.07.2025 20:51 Ответить
Патужно. Найвеличніший Лідор Всесвіту. Ще один.
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29.07.2025 20:51 Ответить
Хоча я не знаю, чи це вплине на росію...

Прекрасно ти все знаєш. Кинеш друга Валодью "в терновий кущ"...
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29.07.2025 20:51 Ответить
Найкраща відповідь путлеру, прийняття України до НАТО.
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29.07.2025 20:52 Ответить
на сьогодні це не спрацюе- вже краще оголосити 52-м Европейським Українським Штатом....
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29.07.2025 20:56 Ответить
Щось я вже заяви Трампа сприймаю, як заяви Зелі , ні про що,на жаль ти нічого не зробив що б послабити росію на відміну від ЄС які ввели 17 і 18-й пакет санкцій і допомагають Україні.
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29.07.2025 20:52 Ответить
завтра "дімон" дасть звіздюлєй "тпампону КРАЩЕ Б ТИ ТРАМБОН США ЗАЙМАВСЯ"
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29.07.2025 20:53 Ответить
Vot takoj Tramp mne nravitsia,kak ponimaju prinial vyzov s kacapov pro vojnu s nimi takze
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29.07.2025 20:57 Ответить
******, деміург
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29.07.2025 20:58 Ответить
Сценаристи Кварталу-95 готують укрАінцев до капітуляції:
Індійський провидець Пудж каже, що https://www.youtube.com/watch?v=DelkG60F3zk Україна буде розділена, відмовиться від НАТО і т.д. і т.п.
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29.07.2025 20:59 Ответить
Через 10 днів, ще 20, через 20 ще 30, і так до безкінечності.
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29.07.2025 21:02 Ответить
Їпанутий педофіл..
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29.07.2025 21:04 Ответить
Накручують шум навколо тих мит, напруга зростає, прямо таки гостросюжетний фільм, щоб коли введуть, то здавалося, що це просто таки вау і жестькишкипостінах.
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29.07.2025 21:09 Ответить
Харьков, Херсон,Запорожье уйдут в раша-гавань вот так и будет разделена
Украина.
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29.07.2025 21:09 Ответить
І твоя мєчьта-****** збудеться...
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29.07.2025 21:12 Ответить
Дав-забрав, пекельні санкції, почекаємо дій. Поки це мільон дерев та травневі шашличкі.
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29.07.2025 21:10 Ответить
поки це тільки слова, чекаємо справ від рудого діда
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29.07.2025 21:11 Ответить
Треба було пів України зруйнувати.сотні тисяч загиблих-що б деякі стали розуміти.що з Кацапією треба розмовляти на мові сили.Але їм тільки доходить...в будуть справи.чи тільки слова-подивимось.
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29.07.2025 21:17 Ответить
Трамп надав Путіну час до 8 серпня. 9 августа 1945-го. Но не с нашим счастьем...
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29.07.2025 21:19 Ответить
 
 