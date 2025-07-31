Це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа, - донька Келлога про атаку на Київ

Донька спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога Меган Моббс заявила, що масована атака російських дронів на Київ це відповідь кремлівського диктатора Володимира Путіна на дедлайн президента США.

Про це вона написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Київ зазнає масованої атаки дронів. Не помиляйтеся, це відповідь Путіна на дедлайн президента Трампа. Він випробовує рішучість і силу Америки. Ми не повинні виявитися негідними", - закликала вона.

Нагадаємо Трамп скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України до 10 днів, починаючи від 29 липня.

Ввечері 30 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

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