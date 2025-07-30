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Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 30 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил.
Рух ударних безпілотників
- Харківщина - загроза застосування ворожих БпЛА!
Оновлення щодо руху БпЛА
- група БпЛА на Харківщині курсом на захід/південь.
- нова група БпЛА на Чернігівщині курсом на південь.
- група ворожих БпЛА на Сумщині курсом на південь.
- БпЛА на півночі Полтавщини в південному напрямку.
- група БпЛА на Херсонщині курсом на захід.
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KAISERWALD
показати весь коментар30.07.2025 19:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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