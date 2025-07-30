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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 30 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

  • Харківщина - загроза застосування ворожих БпЛА!

Оновлення щодо руху БпЛА

  • група БпЛА на Харківщині курсом на захід/південь.
  • нова група БпЛА на Чернігівщині курсом на південь.
  • група ворожих БпЛА на Сумщині курсом на південь.
  • БпЛА на півночі Полтавщини в південному напрямку.
  • група БпЛА на Херсонщині курсом на захід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знешкоджено 51 дрон із 78, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4630) Повітряні сили (2895) Шахед (1347) війна в Україні (5462)


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30.07.2025 19:40 Відповісти
 
 