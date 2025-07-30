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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 30 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

Движение ударных беспилотников

  • Харьковщина - угроза применения вражеских БпЛА!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обезврежен 51 дрон из 78, - Воздушные силы

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