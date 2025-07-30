Украину атакуют российские ударные БПЛА, - Воздушные силы
Вечером 30 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.
Движение ударных беспилотников
- Харьковщина - угроза применения вражеских БпЛА!
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