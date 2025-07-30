Уничтожен 51 дрон из 78, - Воздушные силы

В ночь на 30 июля 2025 года войска РФ атаковали Украину 78 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Особенность ночной атаки - применение врагом до 8 реактивных БПЛА на северном направлении", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 51 вражеский БПЛА на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 БПЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали дронами Днепропетровскую область, есть попадания в Павлограде и на Синельниковщине, повреждены предприятия. По данным "УЗ", войска РФ ударили по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине, из-за атаки поврежден вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть.