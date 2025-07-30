Рашисты атаковали дронами Днепропетровскую область: есть попадания в Павлограде и Синельниковском районе, повреждены предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 30 июля 2025 года враг направил на Днепропетровщину беспилотники. По информации ЧвК, 24 дрона силы ПВО сбили, впрочем есть и попадания.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, были попадания в Павлограде. Пострадал 70-летний мужчина. Побито транспортное предприятие. Возникло несколько пожаров.

"Шахедами" агрессор попал и по Синельниковщине - Николаевской и Покровской громадам. FPV-дронами - по Межевской.

Пострадала женщина. Произошли пожары. Повреждено сельскохозяйственное и частные предприятия. Погибли около 20 голов скота. Уничтожены 5 авто", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, продолжались удары по Никопольщине. Противник применял беспилотники и артиллерию. Бил по райцентру, Марганецкой и Покровской громадах.

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"По уточненной информации, из-за атаки FPV-дроном на Никополь вчера после обеда сгорели частный дом и хозяйственная постройка", - добавил Лысак.