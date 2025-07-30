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Новини Фото Атаки безпіотників на Дніпропетровщину
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Рашисти атакували дронами Дніпропетровщину: є влучання у Павлограді та на Синельниківщині, пошкоджено підприємства. ФОТОрепортаж

Вночі 30 липня 2025 року ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. За інформацією ПвК, 24 дрони сили ППО збили, втім є й влучання.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, були влучання у Павлограді. Постраждав 70-річний чоловік. Понівечено транспортне підприємство. Виникло кілька пожеж.

"Шахедами" агресор поцілив і по Синельниківщині – Миколаївській і Покровській громадах. FPV-дронами – по Межівській.

Постраждала жінка. Сталися пожежі. Пошкоджена сільськогосподарське та приватні підприємства. Загинули близько 20 голів худоби. Знищені 5 авто", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, продовжувалися удари по Нікопольщині. Противник застосовував безпілотники та артилерію. Бив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах.

Також читайте: Ворог вночі атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є влучання, постраждав чоловік

наслідки обстрілу Нікопольщини
наслідки обстрілу Нікопольщини
наслідки обстрілу Нікопольщини
наслідки обстрілу Нікопольщини
наслідки обстрілу Нікопольщини
наслідки обстрілу Нікопольщини

"За уточненою інформацією, через атаку FPV-дроном на Нікополь вчора пообіді згоріли приватний будинок і господарська споруда", - додав Лисак.

Автор: 

Павлоград (137) Нікополь (1292) Шахед (1347) Дніпропетровська область (4077) Нікопольський район (355) Павлоградський район (41) Синельниківський район (152)


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