Войска РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине: поврежден вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть
Ночью 30 июля враг в очередной раз атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр"УЗ".
Как отмечается, пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет, всех удалось вовремя вывести в укрытие.
"Поврежден вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть.
Утром ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом. Пошли на это из соображений безопасности и для возможности оперативно отремонтировать повреждения", - говорится в сообщении.
По данным УЗ:
🚊№6272 будет курсировать по маршруту Варваровка - Лозовая (вместо Синельниково-1 - Лозовая).
🚊№6277 будет курсировать по маршруту Лозовая - Варваровка (вместо Лозовая - Днепр).
🚊№7010 будет курсировать по маршруту Каменское - Орловщина (вместо Каменское - Краматорск).
🚊№6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2- Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 - Лозовая).
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали дронами Днепропетровскую область, есть попадания в Павлограде и на Синельниковщине, повреждены предприятия.
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