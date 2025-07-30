Войска РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине: поврежден вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть

Ночью 30 июля враг в очередной раз атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр"УЗ".

Как отмечается, пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет, всех удалось вовремя вывести в укрытие.

"Поврежден вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть.

Утром ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом. Пошли на это из соображений безопасности и для возможности оперативно отремонтировать повреждения", - говорится в сообщении.

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По данным УЗ:

🚊№6272 будет курсировать по маршруту Варваровка - Лозовая (вместо Синельниково-1 - Лозовая).

🚊№6277 будет курсировать по маршруту Лозовая - Варваровка (вместо Лозовая - Днепр).

🚊№7010 будет курсировать по маршруту Каменское - Орловщина (вместо Каменское - Краматорск).

🚊№6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2- Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 - Лозовая).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали дронами Днепропетровскую область, есть попадания в Павлограде и на Синельниковщине, повреждены предприятия.