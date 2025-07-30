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Новости Атака дрона на Днепропетровщину
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Войска РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине: поврежден вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть

уз

Ночью 30 июля враг в очередной раз атаковал железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр"УЗ".

Как отмечается, пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет, всех удалось вовремя вывести в укрытие.

"Поврежден вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть.

Утром ряд пригородных поездов следует измененным маршрутом. Пошли на это из соображений безопасности и для возможности оперативно отремонтировать повреждения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия целенаправленно бьет по железной дороге в направлении одесских портов, - глава "Укрзалізниці"

По данным УЗ:

🚊№6272 будет курсировать по маршруту Варваровка - Лозовая (вместо Синельниково-1 - Лозовая).
🚊№6277 будет курсировать по маршруту Лозовая - Варваровка (вместо Лозовая - Днепр).
🚊№7010 будет курсировать по маршруту Каменское - Орловщина (вместо Каменское - Краматорск).
🚊№6536 будет курсировать по маршруту Запорожье-2- Синельниково-1 (вместо Запорожье-2 - Лозовая).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали дронами Днепропетровскую область, есть попадания в Павлограде и на Синельниковщине, повреждены предприятия.

Автор: 

обстрел (28772) Павлоград (161) Укрзализныця (2778) Днепропетровская область (4294) Павлоградский район (41)


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Треба рознести кримський міст ‼️
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30.07.2025 09:02 Ответить
Розносьте, тільки питання - чим? Юзіком, чи "Лисим"? Володя Боневтік Потужно-Брехливий вже сьомий рік без виборів займає посаду президента-Верховногго Головнокомандуча і за весь час перебування на цій посаді не зробив жодної ракети, хоч балістичної, хоч крилатої, а навпаки знищив ті проекти, які створили "бариги" до 2019 року -"Вільху", "Нептун", "Сапсан", "Стугну", "Блискавку" і систему ППО "Кільчень". Вже сьомий рік обіцяє про довгі, товсті, жирні і худі "Нептуни" і 3 тисячі біластіих ракет і переводить стрілки на США, Німеччину, Францію та Англію, що не дають нам свої ракети https://ru.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow Storm Shadow, https://missilery.info/missile/scalp SCALP,HIMARS та інші. Сам не робить і іншим не дає і складається таке враження, що він це робить навмисно. Все, чим ми били по кацапах і окупованих територіях= було із США, Англії і Франції.
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30.07.2025 10:45 Ответить
Вчора ввечері:
"Цілий рій дронів вже прямує на москву - під загрозою 10 областей: маршрут уже на мапі. Обстрілу вже чекають: москва, рязань, ростов, тула, воронєж, орел, липецьк, саратов, тамбов і брянськ. Чекаємо гучних «вітань»."


Поки що в новинах тиша...
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30.07.2025 09:15 Ответить
це війна і мальку замість цькування НАБУ і САП напевно потрібно займатись знищенням інфраструктури )(уйлостана.
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30.07.2025 09:39 Ответить
 
 