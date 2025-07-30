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Новини Атака дрона на Дніпропетровщину
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Війська РФ ударили по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині: пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу

уз

Вночі 30 липня ворог вкотре атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

Як зазначається, постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття.

"Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу.

Вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом. Пішли на це з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія цілеспрямовано б’є по залізниці у напрямку одеських портів, – голова "Укрзалізниці"

За даними УЗ:

🚊№6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова).
🚊№6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро).
🚊№7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське - Краматорськ).
🚊№6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували дронами Дніпропетровщину, є влучання у Павлограді та на Синельниківщині, пошкоджено підприємства.

Автор: 

обстріл (30096) Павлоград (137) Укрзалізниця (6968) Дніпропетровська область (4077) Павлоградський район (41)


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Треба рознести кримський міст ‼️
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30.07.2025 09:02 Відповісти
Вчора ввечері:
"Цілий рій дронів вже прямує на москву - під загрозою 10 областей: маршрут уже на мапі. Обстрілу вже чекають: москва, рязань, ростов, тула, воронєж, орел, липецьк, саратов, тамбов і брянськ. Чекаємо гучних «вітань»."


Поки що в новинах тиша...
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30.07.2025 09:15 Відповісти
 
 