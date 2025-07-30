Війська РФ ударили по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині: пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу

Вночі 30 липня ворог вкотре атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

Як зазначається, постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття.

"Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу.

Вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом. Пішли на це з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження", - йдеться у повідомленні.

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За даними УЗ:

🚊№6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова).

🚊№6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро).

🚊№7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське - Краматорськ).

🚊№6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували дронами Дніпропетровщину, є влучання у Павлограді та на Синельниківщині, пошкоджено підприємства.