Росія цілеспрямовано б’є по залізниці у напрямку одеських портів, – голова "Укрзалізниці"

Російські окупаційні війська цілеспрямовано атакують цивільну залізничну інфраструктуру у напрямку портів "Великої Одеси".

Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив у Facebook.

"Ворог продовжує прицільно бити по цивільним інфраструктурним об'єктам та залізничному рухомому складу. Цієї ночі – навколо портів Одеси, намагаючись зупинити рух туди", – написав керівник компанії.

Водночас він зауважив, що озгорнута система моніторингу та оповіщення спрацювала, залізничники вчасно пішли в укриття і не постраждали.

Перцовський додав, що наразі активно тривають відновлювальні роботи.

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Як повідомлялося, в ніч на 24 липня Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам. Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру. Зокрема, пошкоджено двоповерхову будівлю та торговельні павільйони на ринку "Привоз".

За інформацією Мінгромад, росіяни спрямували удар на об’єкти, що забезпечують роботу транспортної мережі. Пошкоджено зернові склади, навантажувальну техніку, адміністративні приміщення. Частина обладнання знищена. Також зруйнована інфраструктура "Укрзалізниці" - знищено рухомий склад, пошкоджено колії та системи управління.