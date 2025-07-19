Російські війська посилили атаки на вантажні потяги з вугіллям і локомотиви, – голова "Укрзалізниці"

Російські окупаційні війська цілеспрямовано атакують цивільні вантажні потяги, а також локомотиви.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив у Facebook.

"Всі посилені удари по залізниці останнього часу приходяться виключно на цивільні поїзди, які везуть виключно цивільні вантажі. Переважно, діставалось поїздам із вугіллям. Стає очевидним: ворог намагається добивати нашу вугільну промисловість", – написав Перцовський.

Він зауважив, що раніше у фокусі атак російських окупантів перебувала залізнична інфраструктура, але українські фахівці навчилися її оперативно відбудовувати.

"Тепер же ворог по суті запустив справжнє "полювання на локомотиви". Так само, як на Херсонщині, Сумщині, Донеччині полюють на швидкі чи евакуаційні автобуси – нелюди почали ганятись за тепловозами та електровозами, нищити їх, добре розуміючи, що всередині – люди", – наголосив Перцовський.

Голова "Укрзалізниці" додав, що з огляду на це залізнична компанія переглянула алгоритми роботи та розгорнула кілька ліній попередження.

"Тут – без деталей, але нині вже маємо вчасно оповіщені, відведені від ударів та врятовані бригади", – зазначив Перцовський.

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Як повідомлялося, 18 липня російські війська вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж.