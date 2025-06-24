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У Дніпрі через обстріл пошкоджено поїзд "Одеса - Запоріжжя", затримується рух інших потягів (оновлено)

вагон,укрзалізниця

Унаслідок ворожого удару по Дніпропетровщині 24 червня пошкоджено пасажирський поїзд №52 Одеса – Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що на місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває.

Пізніше в УЗ уточнили, що внаслідок удару обійшлося без жертв, а влучання ракети сталося біля поїзду. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога.

"Для доставки пасажирів до Запоріжжя, Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00", – йдеться у повідомленні. 

укрзалізниця

Також у компанії попередили, внаслідок ворожої атаки також спостерігатимуться незначні затримки наступних рейсів:

  • №3/4 Ужгород – Запоріжжя;
  • №88/87 Ковель – Запоріжжя;
  • №128/127 Львів – Запоріжжя;
  • №32/31 Перемишль – Запоріжжя.

Відслідковувати час затримки поїздів можна за посиланням

Крім того, "Укрзалізниця" знайшла вагони для зворотного рейсу постраждалого поїзда, тож відправка поїзда №52 Запоріжжя – Одеса відбудеться із Запоріжжя за графіком о 15:48.

Нагадаємо, у ніч проти 20 червня російські військові пошкодили інфраструктуру залізничного вокзалу в Одесі.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" планує посилити заходи безпеки через загрозу диверсій, тому можливі затримки у русі потягів, а пасажирам варто прибувати на вокзали раніше через ретельніші перевірки.

Автор: 

Дніпро (520) потяг (1310) Укрзалізниця (4831)


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