"Укрзалізниця" посилює заходи безпеки: Пасажирів закликали бути готовими до затримок потягів і раніше прибувати на вокзали

"Укрзалізниця" посилить заходи безпеки через загрозу диверсій, тому можливі затримки у русі потягів, а пасажирам варто прибувати на вокзали раніше через ретельніші перевірки.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, наразі на коліях все частіше виявляють пристрої, сконструйовані так, щоб потяги зійшли з рейок. Крім того, російські пропагандисти закликають вдарити по інфраструктурі і зупинити залізницю.

"Вживаємо заходів разом із усіма причетними службами, щоб ці ризики мінімізувати (тут і інструктажі всім залізничникам на лінії, і обмеження швидкостей, преміювання співробітників за пильність, багато додаткових технічних й організаційних заходів, про які не варто кричати). Постійно діє Оперативний штаб", – написав Перцовський.

Він попередив, що з огляду на ці заходи можливі затримки потягів.

"Через заходи, що вживаються, – десь ми будемо їхати повільніше, десь затримаємось на додатковий контроль – вибачаємось за це заздалегідь", – зазначив голова "Укрзалізниці".

Він закликав "планувати подорожі так, щоб бути готовими до певних сповільнень та затримки", а також "не планувати свої стикування хвилина в хвилину".

Водночас посилять перевірки на вокзалах. Перцовський закликав пасажирів бути пильними і прибувати на вокзали заздалегідь – хоча б за 20-30 хвилин до відправлення потяга.

"Ми будемо посилювати контрольні заходи на вокзалах. Як би ми не хотіли відчиняти двері наших вокзалів ширше, наразі – ключове це безпека кожного та кожної, хто нам довіряє своє пересування", – додав голова "Укрзалізниці".

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Перцовський нагадав, що за останніх три роки ворог атакував залізничну інфраструктуру понад 3 700 разі, у тому числі злочинів, кваліфікованих як диверсія або терористичний акт, зафіксовано біля 300, як порушення законів та звичаїв війни – понад 400.