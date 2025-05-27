Кабмін виділив 4,3 мільярда на дотації для "Укрзалізниці". Компанія спрямує кошти на виплату зарплат (оновлено)
Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити Міністерству розвитку громад та територій для АТ "Укрзалізниця" 4,4 млрд грн дотації, зокрема для забезпечення перевезень з територій, де тривають бойові дії.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
За його словами, кошти виділили на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
"Виділено...4 млрд 349 млн гривень на надання фінансової допомоги для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану, зокрема здійснення перевезень з територій, на яких ведуться бойові дії, та інших соціально значущих перевезень", – зазначив він.
Як додав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, переважна більшість суми – понад 3 млрд грн – піде на виплату зарплат, 289,83 млн грн – на паливо та мастильні матеріали, 902,696 млн грн – на електроенергію.
Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що отримані із держбюджету дотації компанія спрямує на виплату заробітних плат у найближчі два місяці. За його словами, надалі для здійснення виплат залізничникам потрібні "системні рішення".
"Виділена сума в 4,3 млрд гривень надасть можливість продовжути рух та забезпечувати виплату заробітних плат залізничникам у червні - липні 2025 року, поки готуються подальші системні рішення", – написав Перцовський у Facebook.
Він додав, що дотування пасажирських перевезень є європейською практикою і це перший крок, які "Укрзалізниця" готує спільно з урядом для підтримки залізничних перевезень.
"Підтримка залізниці відповідає європейській практиці, де на здійснення соціально значущих перевезень та розвиток інфраструктури країни ЄС виділяють десятки мільярдів євро щороку. Вказане рішення є першим етапом із заходів, які розробляємо із Урядом для підтримки пасажирських перевезень та вантажовідправників. Готуються подальші кроки, щоб забезпечити сталу роботу та виплату заробітних плат залізничникам", – додав Перцовський.
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Як повідомлялося, у лютому Кабмін дозволив "Укрзалізниці" здійснювати капітальні інвестиції без затвердженого фінансового плану на 2025 рік. Серед іншого, кошти підуть на капремонт колій, вагонів і локомотивів – 2 млрд грн, розвиток залізниці на кордоні – 738 млн грн, безпеку та захист персоналу – 213 млн грн, а також завершення старих проєктів – 1,6 млрд грн.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" є найбільшим роботодавцем України – в компанії працює 178 616 працівників, свідчать підрахунки "Опендатабот". Утім, за минулий рік компанія втратила понад 9 тисяч працівників – штат скоротився майже на 5%. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії зменшився на 54 тисячі працівників.
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