Ворожі дрони пошкодили інфраструктуру Одеського вокзалу

У ніч проти 20 червня російські військові пошкодили інфраструктуру залізничного вокзалу в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Унаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки обійшлося без постраждалих. Фахівці "Укрзалізниці" вже працюють над ліквідацією наслідків.

Рух поїздів здійснюється за графіком.

У ніч проти 17 червня під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області, також пошкоджено вагони з зерном.