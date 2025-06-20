Ворожі дрони пошкодили інфраструктуру Одеського вокзалу
У ніч проти 20 червня російські військові пошкодили інфраструктуру залізничного вокзалу в Одесі.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Унаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки обійшлося без постраждалих. Фахівці "Укрзалізниці" вже працюють над ліквідацією наслідків.
Рух поїздів здійснюється за графіком.
У ніч проти 17 червня під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області, також пошкоджено вагони з зерном.
